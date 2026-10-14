El CEO de Nothing se pronuncia sobre el iPhone Duo, mientras la alta demanda impulsa el auge de bots sospechosos de preventa

El director ejecutivo de Nothing ha calificado al iPhone Duo como "una pérdida de dinero" por tener un precio elevado y carecer de funciones esenciales.

Entre ellas se incluyen una cámara con teleobjetivo, una buena cámara para selfies y Face ID.

A pesar de eso, hay tanta demanda que ya están apareciendo bots para hacer pedidos anticipados, los cuales no debes usar bajo ningún concepto.

Aunque no está claro cuánta demanda hay exactamente para el iPhone Duo, sin duda será un teléfono popular; de hecho, hay muchas posibilidades de que sea el teléfono plegable más vendido de la historia. Pero el director ejecutivo de una marca rival considera que no ofrece una buena relación calidad-precio.

Carl Pei —director ejecutivo de Nothing y cofundador de OnePlus— ha publicado un breve video en YouTube en el que califica al iPhone Duo como “un desperdicio de dinero” debido a la falta de características clave del iPhone. El Duo no cuenta con una cámara con teleobjetivo ni con Face ID, y viene con una cámara frontal de menor calidad que la del iPhone 18 Pro.

Pei resume la situación diciendo: "Cuesta 2,000 dólares y es más caro que un iPhone Pro con menos funciones… así que pagas más y recibes menos". Y no le falta razón, aunque la pantalla adicional le da al Duo al menos una característica que no se encuentra en los modelos Pro.

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Hot Take: The iPhone Duo will be a waste of money. What do you think? - YouTube Watch On

Pei también destaca que la animación de plegado del Duo es lo que más parece entusiasmar a la gente, más que su bisagra o sus cámaras (señala que, si bien es una animación bonita, «al fin y al cabo, solo es una animación» —es decir, no es realmente una razón para comprar el teléfono).

Aun así, atribuye a la atención que Apple presta incluso a los detalles más pequeños —como esa animación de plegado— el hecho de que el Duo probablemente tenga tanto éxito.

Personalmente, creo que se debe más bien a que tiene el logotipo de Apple en la parte frontal —y a que la gran mayoría de los usuarios de iPhone se decantarán por un teléfono plegable con iOS antes que por uno con Android—. Pero, de cualquier manera, sin duda se podrían dirigir críticas hacia las especificaciones y la relación calidad-precio del teléfono.

No te dejes engañar

En cualquier caso, es probable que el iPhone Duo tenga una gran demanda cuando se abran las preventas este viernes, y también podría haber pocas unidades disponibles. El analista Jeff Pu sugiere (vía 9to5Mac) que las "limitaciones en las bisagras" están provocando retrasos en la producción.

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Por ello, algunos compradores podrían verse tentados a tomar medidas drásticas para asegurarse de conseguir un iPhone Duo desde el primer día. Esto explica por qué se están anunciando bots de preventa que prometen ayudar a comprar el teléfono. Algunos incluso aseguran que pueden conseguir varias unidades, algo que podría resultar atractivo para los revendedores.

Sin embargo, como señaló Francis Fong Po-kiu, presidente honorario de la Federación de Tecnología de la Información de Hong Kong, a The Standard: "Incluso si consigues asegurar el teléfono, los costos posteriores, incluido el robo de datos personales o de tarjetas de crédito, son extremadamente elevados".

Después de todo, estos bots generalmente no son gratuitos y es probable que soliciten tus datos de pago para realizar el pedido. Esto podría permitir que sus desarrolladores, si actúan de forma deshonesta, roben tu dinero. Además, podrían incluir malware que les dé acceso a otra información confidencial almacenada en tu dispositivo.

Por lo tanto, simplemente no vale la pena correr el riesgo. Como señala Malwarebytes, también debes tener cuidado con las páginas falsas de preventa.

En su lugar, asegúrate de comprar el iPhone Duo directamente a través de Apple o de otros distribuidores de confianza. Si quieres adelantarte, puedes introducir tus datos con anticipación mediante la función "Get Ready" de Apple y asegurarte de realizar el pedido en cuanto se abran las preventas, a las 5 a. m. PT / 8 a. m. ET / 1 p. m. BST del viernes 16 de octubre.

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