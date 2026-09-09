Apple Event 2026 en vivo: Se anuncian los iPhone Duo plegables, además de los AirPods 5, el Apple Watch Ultra 4 y más

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¡Y eso es todo! Ahora es momento de ponerme al día con la infinidad de productos que acaban de anunciar y actualizar la parte superior de este blog en vivo... (Image credit: Apple)

El Duo cuenta con el sistema de cámara Fusion de 48 MP de Apple.Su precio inicial es de 1,999 dólares para el modelo de 256 GB. Las preventas comienzan el 16 de octubre y los envíos se iniciarán el 23 de octubre. (Image credit: Apple)

Al igual que el iPhone 18 Pro, el iPhone Duo contará con el chipset A20 Pro y el módem C2 de Apple. Funciona únicamente con eSIM en todas las regiones y ofrece 24 horas de autonomía si usas ambas pantallas por igual (la autonomía es mucho mayor si solo usas la pantalla exterior, como te puedes imaginar). (Image credit: Apple)

El iPhone Duo cuenta con un diseño de laminado multicapa que mantiene la pantalla plana y ofrece una durabilidad superior. Además, se dice que su pantalla es más resistente a los rayones que otras pantallas plegables. ¡Ya lo veremos! (Image credit: Apple)

Craig Federighi está aquí para contarnos más sobre el software del Duo. Apple ha optimizado todas sus aplicaciones específicamente para el iPhone Duo. Puedes mover aplicaciones de un lado al otro, dividir la pantalla, duplicar vistas, emparejar aplicaciones para volver a ellas más tarde y mucho más. (Image credit: Apple)

El iPhone Duo se abre para revelar una pantalla Super Retina de 7.6 pulgadas. Cuando está cerrado, la pantalla mide 5.4 pulgadas. También podrás usar el Apple Pencil en ambas pantallas (a finales de este año, según Apple).Es importante destacar que el iPhone Duo cuenta con Touch ID, no con Face ID. (Image credit: Apple)

"El iPhone Duo y iOS 27 redefinen lo que un iPhone puede hacer, sin dejar de ofrecer una experiencia natural y familiar." (Image credit: Apple)

Los controles clave de iOS 27 aparecerán en el costado del iPhone Duo. El dock de la pantalla de inicio está orientado verticalmente. A medida que te desplaces entre las pantallas, estos controles permanecerán en su lugar. (Image credit: Apple)

El iPhone Duo cuenta con una relación de aspecto de 1.4 en ambas pantallas. La cámara de FaceTime está oculta detrás de la pantalla. Cuando está abierto, es el iPhone más delgado de la historia. Cuenta con una plataforma para la cámara al estilo del iPhone Air. El marco está hecho de titanio. Estoy escribiendo esto lo más rápido que puedo, chicos... (Image credit: Apple)

El primer iPhone plegable de Apple se llama iPhone Duo. "Creemos que esto redefinirá la experiencia de usar un teléfono plegable [...] tendrás una pantalla grande que se siente tan natural e intuitiva como la del iPad".

¡Es hora del tan esperado plegable!

Apple está haciendo mucho hincapié en este punto: el Apple Watch Serie 12 cuenta con «el sensor de frecuencia cardíaca más preciso de cualquier dispositivo portátil». Puedes ver el resto de las mejoras del reloj en la imagen de arriba. (Image credit: Apple)

La función "Live Rewind" del Apple Watch Ultra 4 te recordará lo que alguien acaba de decir si no lo escuchaste bien, mientras que «Siri Recap» recopilará información de tu día para ofrecerte un resumen de lo que sucedió -de manera segura, según promete Apple-. (Image credit: Apple)

Ternus acaba de presentar el Apple Watch Serie 12 y el Apple Watch Ultra 4. Ambos contarán con el nuevo chip Apple Silicon y sensores mejorados. Entre estos últimos destaca un nuevo sistema de monitoreo de salud: en ambos relojes se ha aumentado la superficie de los electrodos, se han rediseñado los fotodiodos y los LED son más grandes y consumen menos energía. (Image credit: Apple)

Los AirPods 5 vendrán en dos versiones: el segundo modelo, de gama más alta, contará con la función de control de volumen en el vástago de los AirPods Pro, llamada «Volume Swipe». (Image credit: Apple)

Los AirPods 5 ofrecerán un «sonido más rico y detallado» que los AirPods 4, y contarán con una cancelación activa de ruido (ANC) mejorada. Los AirPods 5 también serán compatibles con la IA de Siri para mantener conversaciones con la IA mientras caminas, y contarán con la función de traducción en vivo. (Image credit: Apple)

Curiosamente, vamos a pasar directamente a los AirPods 5. ¿Quizás Apple se está guardando lo mejor para el final?

Y sí, el iPhone 18 Pro costará más que el iPhone 17 Pro. El 18 Pro tendrá un precio inicial de 1,199 dólares, y el Pro Max, de 1,299 dólares. ¡Ay! (Image credit: Apple)

oh, esto es interesante. La función "Imagen de referencia de Apple" te permitirá demostrar que una imagen fue tomada con un iPhone 18 Pro. «Es como tener un negativo digital que puedes usar para confirmar visualmente lo que aparecía en la foto». Sin embargo, no estará disponible en la UE ni en China...

La línea iPhone 18 Pro también contará con controles de cámara de nivel profesional, como la velocidad de obturación al grabar video y el seguimiento inteligente del enfoque. Los estilos fotográficos también se están actualizando: podrás editar la textura de la piel y el balance de color. (Image credit: Apple)

Ya hemos hablado del chipset y de la batería, y ahora pasamos a las cámaras.¡Y hay una gran noticia! El iPhone 18 Pro y el Pro Max cuentan con una cámara principal de 48 MP con apertura variable, una mejora de la que se había rumoreado mucho (¡pero que no estaba confirmada!). En esencia, un lente con apertura variable puede ensancharse y estrecharse automáticamente para dejar entrar más o menos luz al sensor, dependiendo de la escena que estés fotografiando. (Image credit: Apple)

Bueno, hablemos de la batería: se dice que el iPhone 18 Pro Max ofrece el mayor aumento en la duración de la batería que se haya visto en un iPhone. Tendrás 36 horas de reproducción de video en el 18 Pro y 45 horas en el Pro Max. Como era de esperarse, Apple no da a conocer las cifras específicas en mAh. (Image credit: Apple)

(Image credit: Apple) El iPhone 18 Pro y el Pro Max también cuentan con una cámara de vapor rediseñada. Tiene tres veces más superficie que la del iPhone 17 Pro e incorpora más grafito conductor de calor que antes. Básicamente, disipa mucho mejor el calor (supuestamente obtendrás un aumento del 40 % en el rendimiento sostenido).

(Image credit: Apple) Bien, por fin llegamos al hardware: el iPhone 18 Pro y el Pro Max cuentan con el último chipset de Apple, el A20. Está fabricado con tecnología de 2 nm y cuenta con una CPU de 6 núcleos (que incluye 2 nuevos «supernúcleos» y 4 «núcleos de eficiencia»), una CPU de 7 núcleos (que ofrece un aumento del 40 % en el rendimiento gráfico) y dos Neural Engines. Es el "chip definitivo para ejecutar modelos de IA en el dispositivo", afirma Apple.

Estamos escuchando mucho sobre la IA de Siri y Apple Intelligence, pero la mayor parte de esto ya lo habíamos oído en junio. Esperemos que pronto pasemos a hablar de las mejoras de hardware...

El iPhone 18 Pro cuenta con la función «Voces expresivas» de la IA de Siri, que permite un dictado más preciso y una personalización mejorada. (Image credit: Apple)

El iPhone 18 Pro cuenta con los modelos base más avanzados de Apple, los cuales, por supuesto, aprovechan al máximo las capacidades de la IA de Siri. Tuvimos un adelanto de la IA de Siri en la WWDC 2026 a principios de este año, pero ahora parece que se lanzará de manera oficial en el 18 Pro, el Pro Max, el 17 Pro, el 17 Pro Max y el iPhone Air (otros iPhones también la tendrán, pero la mejor versión del software estará exclusiva de estos modelos de gama alta). (Image credit: Apple)

Los primeros en presentarse son el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. "Hemos logrado avances enormes en inteligencia, rendimiento, batería y cámara", afirma Ternus. Está disponible en negro, plateado, glaciar y burdeos. (Image credit: Apple)

Bueno, ya nos estamos metiendo de lleno en los nuevos iPhones. ¡Me parece genial!

¿Empezamos con... el iPhone?! No me lo esperaba. Ternus dice que el iPhone representa la combinación perfecta entre la inteligencia artificial y el hardware. Private Cloud Compute ofrece «inteligencia personal que realmente es personal». (Image credit: Apple)

Tim Cook le entrega oficialmente el mando a John Ternus. Aquí vamos. (Image credit: Apple)

Y ya empezamos. Vamos a ver una secuencia de "Grabado con iPhone" para dar inicio al evento (¡todo un clásico!). Apuesto 10 dólares a que Craig Federighi aparecerá antes de que termine.

Cuidado con los relojes (Image credit: Apple) El iPhone Duo plegable y el iPhone 18 Pro no serán las únicas estrellas del evento de hoy: parece que los Apple Watch también recibirán una renovación, empezando por el Apple Watch Serie 12. Ahora bien, si esperas grandes cambios en el diseño, prepárate para llevarte una decepción. Según los últimos rumores, la Serie 12 se verá similar a su predecesora, la Apple Watch Serie 11 —aunque un rumor sí insinúa opciones de carcasa de cerámica, lo cual sería un buen detalle—. También hemos escuchado que la Serie 12 podría tener una nueva pantalla LTPO en lugar de la clásica OLED, pero tomamos esta afirmación con cautela. Por ahora, esperamos que las mejoras más importantes se encuentren en el interior del reloj. Específicamente, se rumorea que la Serie 12 incorporará el nuevo chipset S12 de Apple, que debería ser lo suficientemente potente como para soportar la IA de Siri, así como una batería más grande para un aumento muy necesario en la duración de la batería.

¡El sol brilla en Apple Park! Por cierto, durante el evento del año pasado llovía a cántaros, así que tal vez el universo nos esté diciendo que en 2026 nos esperan anuncios aún más emocionantes. (Image credit: Future)

Y aquí está la segunda parte de las predicciones de la pareja: Una publicación compartida por Jake Krol (@jake31krol) A photo posted by on

Aquí están Lance y Jake con sus predicciones para el evento de hoy: Una publicación compartida por Jake Krol (@jake31krol) A photo posted by on

Los chicos han vuelto a la ciudad (Image credit: Future) A Lance se le ha sumado ahora Jacob Krol, editor en jefe de noticias de TechRadar en Estados Unidos. Juntos, les ofrecerán impresiones de primera mano y videos de todo lo que Apple anuncie hoy —incluido, esperamos, el primer iPhone plegable de la compañía—.

El editor especial de TechRadar, Lance Ulanoff, acaba de llegar a Apple Park. ¿Su primera parada? La tienda oficial de Apple, que parece estar temporalmente cerrada con tablas en preparación para el lanzamiento de nuevos productos. (Image credit: Future)

En cuanto a lo que no se dará a conocer hoy, no esperamos que Apple anuncie nuevos MacBook, iPad ni dispositivos de realidad virtual al estilo del Vision Pro. Es muy probable que las actualizaciones de software también pasen a un segundo plano, ya que iOS 27, la IA de Siri y watchOS 27 ya se anunciaron en la WWDC 2026 en junio (aunque vale la pena señalar que estos nuevos paquetes de sistemas operativos casi con toda seguridad se lanzarán junto con sus productos de hardware correspondientes en septiembre).

En cuanto a la publicación de Ternus en X, algunos fans de Apple están bastante convencidos de que se refiere a la apertura variable del iPhone 18 Pro, en lugar del primer iPhone plegable de la compañía. ¿Quizás veamos un segundo video promocional antes de que comience el evento a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST? Pro phones to come to variable aperture!Notice how the light source widens up and then convergesJust a guess !September 9, 2026

La Apple Store no funciona (Image credit: Future) Ah, y el sitio web de Apple Store está cerrado por mantenimiento, algo que suele ocurrir justo antes de que la empresa renueve su línea de productos. ¡Ya no falta mucho!

¿Primeras imágenes oficiales del iPhone Ultra? El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, acaba de publicar en X lo que parece ser un adelanto de uno de los nuevos iPhones de la empresa. Aquí no hay ningún «¡Buenos días!» al estilo de Tim Cook, ni siquiera un recordatorio de la hora de inicio del evento de hoy. En cambio, Ternus ha compartido un video de 14 segundos en el que se ve un foco iluminando la esquina de lo que parece ser un iPhone. ¿Es esto una pista de que el iPhone Ultra/Duo no tendrá cuatro bordes rectos al estilo del Samsung Galaxy Z Fold 8, o una referencia a la supuesta función de apertura variable del iPhone 18 Pro? pic.twitter.com/CLu9eRDP5bSeptember 9, 2026

¿Estás pensando en vender tu iPhone 17 Pro? Hazlo lo antes posible (Image credit: Apple / Future) Aquí te dejamos un consejo de última hora: si estás pensando en vender tu iPhone 17 Pro o Pro Max actual para financiar la actualización a la línea del iPhone 18 Pro, deberías ir a tu tienda de tecnología más cercana y hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque los iPhone actuales podrían perder hasta un 30 % de su valor una vez que se lancen los nuevos modelos. “Muchas personas cometerán el error de esperar a ver qué nuevas características tiene la próxima gama de iPhone antes de entregar su dispositivo antiguo a cambio, pero nuestros datos muestran claramente que esperar solo unas semanas podría significar una pérdida significativa en la cantidad que los clientes pueden obtener por él”, explica Joe Armstrong, jefe de operaciones de musicMagpie, a TechRadar. “Quienes esperen hasta octubre podrían ver que el valor de los teléfonos baje en un promedio de 48 libras y hasta 122 libras”. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y Australia, y aunque Armstrong menciona octubre como la fecha límite definitiva para el intercambio, lo mejor que puedes hacer es vender tu iPhone actual antes de las 12:00 p. m. PT / 3:00 p. m. ET / 8:00 p. m. BST de hoy. Por supuesto, vender antes de que se haya anunciado siquiera el iPhone 18 Pro te dejaría sin teléfono hasta que los nuevos modelos comiencen a distribuirse a finales de este mes, pero algunos minoristas te permitirán asegurar un precio de venta hoy y seguir usando tu teléfono por unas semanas más. Ese es el escenario ideal durante esta época del año tan inestable para los valores de intercambio de los iPhone.

(Image credit: Future) Volviendo al iPhone Ultra/Duo/o como quieras llamarlo, hablemos de las características que, según se dice, no tendrá. Según varios rumores, existe la posibilidad de que el primer teléfono plegable de Apple carezca de Face ID, una cámara con teleobjetivo, MagSafe, el botón de acción y una ranura física para la tarjeta SIM. Mira, puedo vivir sin el botón de acción, sin una ranura para la tarjeta SIM y sin una cámara con teleobjetivo, pero ¿sin Face ID ni MagSafe? No estoy seguro de que gastaría 2,000 dólares en un iPhone sin esas dos características, que me parecen bastante esenciales para el uso que le doy a mi iPhone todos los días.

No te olvides del iPhone 18 Pro Unas breves palabras sobre el iPhone 18 Pro y el Pro Max, que probablemente serán los grandes olvidados del evento de Apple de hoy, aunque también serán los productos de Apple más vendidos de los próximos 12 meses. Gurman afirma que ambos teléfonos contarán con Dynamic Islands más pequeñas y funcionales, una cámara de vapor mejorada (es decir, no se calentarán tanto) y un nuevo hardware de cámara «importante». Los rumores sugieren que una función de apertura variable podría ser la principal novedad de este nuevo hardware, lo que convertiría al iPhone 18 Pro y al Pro Max en algunos de los mejores teléfonos con cámara del mercado. The iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will have a smaller and upgraded Dynamic Island that can support three tasks at once (up from two currently), major new pro camera hardware and software, plus an upgraded vapor chamber. https://t.co/58VLtVNka6September 9, 2026

Un mensaje claro de Samsung (Image credit: Samsung) Si hoy das un paseo por Londres, Nueva York o Seúl, es posible que te topes con la nueva y irónica campaña publicitaria de Samsung, llamada «Welcome to Foldables». El fabricante del Galaxy Z Fold 8 claramente espera recordar al público que lleva una década desarrollando tecnología plegable y que Apple —si es que lanza hoy su primer dispositivo plegable— llega tarde a la fiesta. Dicho esto, Samsung no se opone totalmente a la entrada tardía de Apple al mercado de los plegables. En declaraciones a Bloomberg el año pasado, Won-joon Choi, presidente y director de operaciones (COO) de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung, dijo: «Creo que una competencia sana con otras empresas traerá más innovaciones y, por lo tanto, más beneficios para los consumidores. Por eso damos la bienvenida a otros a que se sumen a esta categoría, que creamos en 2019 [...] Que otra empresa global se sume a esta categoría, creo que es bueno para la industria y, además, será excelente para los consumidores».

(Image credit: Apple) Hoy también podría ser el día en que por fin veamos un sucesor del HomePod mini. Esta versión más pequeña y accesible del HomePod estándar de Apple (que ahora se conoce como HomePod 2) salió al mercado allá por noviembre de 2020, pero no se ha actualizado desde entonces. En ese mismo período se han lanzado más de 20 (¡!) nuevos iPhones, así que decir que el HomePod mini 2 se ha hecho esperar mucho tiempo sería quedarse corto. Las mejoras que se rumorean para el HomePod mini incluyen un chipset más rápido (¡obvio!), una calidad de audio superior y funcionalidades de inteligencia artificial de Siri.

Hablemos de los AirPods (Image credit: Future) Dejando de lado el iPhone por un momento, hablemos de los AirPods. Hoy esperamos que Apple anuncie dos nuevos modelos de AirPods: los AirPods 5 sin ANC (cancelación activa de ruido) y los AirPods 5 con ANC. Se prevé que ambos modelos utilicen el nuevo chipset H3 de Apple, que debería mejorar el procesamiento de audio y reducir la latencia, aunque aún queda por ver qué tan diferentes serán los AirPods 5 con ANC de los AirPods Pro, que ya cuentan con ANC. En cualquier caso, no esperamos que se lancen hoy AirPods equipados con cámara, a pesar de los rumores que sugieren que, de hecho, se está desarrollando un producto de este tipo.

Otra nota importante: Gurman afirma que el primer iPhone plegable de Apple será compatible con el Apple Pencil. A Steve Jobs no le va a gustar nada... (Image credit: Apple)

Gurman agrega en la misma publicación de X que el iPhone Duo tendrá un precio inicial de 2,000 dólares, que aumentará a 3,000 dólares para el modelo de 2 TB. Y sí, por si tenías alguna duda: esas cifras convertirían al Duo en el iPhone más caro de todos los tiempos.

¿Podría ser el iPhone Ultra el iPhone Duo? Según Mark Gurman, un experto en filtraciones de Apple, el iPhone Ultra se llamará, de hecho, iPhone Duo. Es bastante difícil creer que haya surgido un nombre tan radicalmente diferente a solo unas horas de que se presente el producto —por lo que seguimos un poco escépticos sobre su autenticidad—, pero Gurman tiene un excelente historial en lo que respecta a las predicciones sobre Apple. Apple landed on the iPhone Duo name for the foldable iPhone and a $2,000 starting price, eating the additional memory costs. Storage capacities will reach 2 terabytes and roughly $3,000. It’ll ship in October, has support for the Apple Pencil and come in dark blue + white. https://t.co/58VLtVNka6September 9, 2026

De esos nueve productos de los que se rumorea, el más esperado es el primer iPhone plegable de Apple, al que nos hemos referido como el «iPhone Ultra» desde hace casi un año. Pero, en el último momento, los rumores han dado a conocer un nuevo nombre inesperado para este dispositivo plegable...

Primero, un breve recordatorio de lo que está pasando: el evento «Surprise and Shine» de Apple está programado para comenzar hoy a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST (eso es a las 3:00 a. m. AEST del 10 de septiembre si estás en Australia). Esta es la edición de 2026 de la presentación anual de productos de Apple, y esperamos que se den a conocer hasta nueve (sí, nueve) nuevos productos.