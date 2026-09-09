Apple Event 2026 en vivo: Se anuncian los iPhone Duo plegables, además de los AirPods 5, el Apple Watch Ultra 4 y más
Prepárate para lo que podría ser el evento de Apple más importante en años
El tan esperado evento «Surprise and Shine» de Apple se lleva a cabo hoy, y estamos en California para traerte todos los anuncios importantes a medida que se den a conocer.
A la cabeza de la lista de productos que, según los rumores, se presentarán está el primer iPhone plegable de Apple —que se espera que se llame iPhone Ultra o iPhone Duo— y que, de llegar a presentarse, representaría el mayor cambio en la historia reciente del iPhone. Este dispositivo de doble pantalla también podría disparar la popularidad de los teléfonos plegables en general, por lo que los ejecutivos de Samsung y Google seguramente están prestando mucha atención.
Por otro lado, Apple parece dispuesta a renovar sus líneas de dispositivos portátiles, audífonos y hogar inteligente con nuevos Apple Watch, AirPods y HomePod, respectivamente; e incluso podríamos ver una nueva versión del Apple TV 4K, que no se ha actualizado desde 2022.
El evento de hoy comienza a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST —o a las 3:00 a. m. AEST del 10 de septiembre si estás en Australia—, pero mientras tanto, estaremos recopilando las últimas filtraciones, rumores y predicciones sobre el primer evento de Apple del nuevo director ejecutivo, John Ternus.
Ve a las actualizaciones en vivo aquí
Axel es el editor de teléfonos de TechRadar, encargado de cubrir las últimas novedades en hardware y software del ámbito de la tecnología móvil. Ha escrito cerca de 2,000 artículos para TechRadar sobre todo tipo de temas, desde iPhones hasta teléfonos plegables de tres pantallas, por lo que es la persona ideal para guiarte a través del evento de Apple de hoy, que podría pasar a la historia.
Apple Event 2026 — rumores
- iPhone Ultra plegable (o iPhone Duo)
- iPhone 18 Pro y Pro Max
- Apple Watch Serie 12
- Apple Watch Ultra 4
- AirPods 5
- Apple TV 4K (2026)
- HomePod mini 2
Apple Event 2026 - ¿Cómo verlo?
El evento de Apple de hoy, «Surprise and Shine», se llevará a cabo en el Steve Jobs Theater, en Apple Park, California, pero podrás seguirlo a través de la transmisión en vivo que aparece arriba o en la página oficial del evento de Apple.
El evento comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST, lo que equivale a las 3:00 a. m. AEST del 10 de septiembre si te encuentras en Australia.
Si presionas el botón «Notificarme» en el video que aparece arriba, recibirás un recordatorio cuando comience el evento y, por supuesto, podrás volver a ver la transmisión una vez que termine (esperamos que el evento concluya alrededor de las 12:00 p. m. PT / 3:00 p. m. ET / 8:00 p. m. BST, o a las 5:00 a. m. AEST en Australia).
Actualizaciones en vivo
El primer iPhone plegable de Apple se llama iPhone Duo.
"Creemos que esto redefinirá la experiencia de usar un teléfono plegable [...] tendrás una pantalla grande que se siente tan natural e intuitiva como la del iPad".
¡Es hora del tan esperado plegable!
Curiosamente, vamos a pasar directamente a los AirPods 5. ¿Quizás Apple se está guardando lo mejor para el final?
oh, esto es interesante. La función "Imagen de referencia de Apple" te permitirá demostrar que una imagen fue tomada con un iPhone 18 Pro. «Es como tener un negativo digital que puedes usar para confirmar visualmente lo que aparecía en la foto». Sin embargo, no estará disponible en la UE ni en China...
El iPhone 18 Pro y el Pro Max también cuentan con una cámara de vapor rediseñada. Tiene tres veces más superficie que la del iPhone 17 Pro e incorpora más grafito conductor de calor que antes. Básicamente, disipa mucho mejor el calor (supuestamente obtendrás un aumento del 40 % en el rendimiento sostenido).
Bien, por fin llegamos al hardware: el iPhone 18 Pro y el Pro Max cuentan con el último chipset de Apple, el A20. Está fabricado con tecnología de 2 nm y cuenta con una CPU de 6 núcleos (que incluye 2 nuevos «supernúcleos» y 4 «núcleos de eficiencia»), una CPU de 7 núcleos (que ofrece un aumento del 40 % en el rendimiento gráfico) y dos Neural Engines.
Es el "chip definitivo para ejecutar modelos de IA en el dispositivo", afirma Apple.
Estamos escuchando mucho sobre la IA de Siri y Apple Intelligence, pero la mayor parte de esto ya lo habíamos oído en junio. Esperemos que pronto pasemos a hablar de las mejoras de hardware...
El iPhone 18 Pro cuenta con la función «Voces expresivas» de la IA de Siri, que permite un dictado más preciso y una personalización mejorada.
El iPhone 18 Pro cuenta con los modelos base más avanzados de Apple, los cuales, por supuesto, aprovechan al máximo las capacidades de la IA de Siri. Tuvimos un adelanto de la IA de Siri en la WWDC 2026 a principios de este año, pero ahora parece que se lanzará de manera oficial en el 18 Pro, el Pro Max, el 17 Pro, el 17 Pro Max y el iPhone Air (otros iPhones también la tendrán, pero la mejor versión del software estará exclusiva de estos modelos de gama alta).
Los primeros en presentarse son el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. "Hemos logrado avances enormes en inteligencia, rendimiento, batería y cámara", afirma Ternus.
Está disponible en negro, plateado, glaciar y burdeos.
Bueno, ya nos estamos metiendo de lleno en los nuevos iPhones. ¡Me parece genial!
¿Empezamos con... el iPhone?! No me lo esperaba. Ternus dice que el iPhone representa la combinación perfecta entre la inteligencia artificial y el hardware. Private Cloud Compute ofrece «inteligencia personal que realmente es personal».
Tim Cook le entrega oficialmente el mando a John Ternus. Aquí vamos.
Y ya empezamos. Vamos a ver una secuencia de "Grabado con iPhone" para dar inicio al evento (¡todo un clásico!). Apuesto 10 dólares a que Craig Federighi aparecerá antes de que termine.
Cuidado con los relojes
El iPhone Duo plegable y el iPhone 18 Pro no serán las únicas estrellas del evento de hoy: parece que los Apple Watch también recibirán una renovación, empezando por el Apple Watch Serie 12.
Ahora bien, si esperas grandes cambios en el diseño, prepárate para llevarte una decepción. Según los últimos rumores, la Serie 12 se verá similar a su predecesora, la Apple Watch Serie 11 —aunque un rumor sí insinúa opciones de carcasa de cerámica, lo cual sería un buen detalle—. También hemos escuchado que la Serie 12 podría tener una nueva pantalla LTPO en lugar de la clásica OLED, pero tomamos esta afirmación con cautela.
Por ahora, esperamos que las mejoras más importantes se encuentren en el interior del reloj. Específicamente, se rumorea que la Serie 12 incorporará el nuevo chipset S12 de Apple, que debería ser lo suficientemente potente como para soportar la IA de Siri, así como una batería más grande para un aumento muy necesario en la duración de la batería.
¡El sol brilla en Apple Park! Por cierto, durante el evento del año pasado llovía a cántaros, así que tal vez el universo nos esté diciendo que en 2026 nos esperan anuncios aún más emocionantes.
Y aquí está la segunda parte de las predicciones de la pareja:
Aquí están Lance y Jake con sus predicciones para el evento de hoy:
Los chicos han vuelto a la ciudad
A Lance se le ha sumado ahora Jacob Krol, editor en jefe de noticias de TechRadar en Estados Unidos. Juntos, les ofrecerán impresiones de primera mano y videos de todo lo que Apple anuncie hoy —incluido, esperamos, el primer iPhone plegable de la compañía—.
En cuanto a lo que no se dará a conocer hoy, no esperamos que Apple anuncie nuevos MacBook, iPad ni dispositivos de realidad virtual al estilo del Vision Pro. Es muy probable que las actualizaciones de software también pasen a un segundo plano, ya que iOS 27, la IA de Siri y watchOS 27 ya se anunciaron en la WWDC 2026 en junio (aunque vale la pena señalar que estos nuevos paquetes de sistemas operativos casi con toda seguridad se lanzarán junto con sus productos de hardware correspondientes en septiembre).
En cuanto a la publicación de Ternus en X, algunos fans de Apple están bastante convencidos de que se refiere a la apertura variable del iPhone 18 Pro, en lugar del primer iPhone plegable de la compañía. ¿Quizás veamos un segundo video promocional antes de que comience el evento a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST?
La Apple Store no funciona
Ah, y el sitio web de Apple Store está cerrado por mantenimiento, algo que suele ocurrir justo antes de que la empresa renueve su línea de productos. ¡Ya no falta mucho!
¿Primeras imágenes oficiales del iPhone Ultra?
El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, acaba de publicar en X lo que parece ser un adelanto de uno de los nuevos iPhones de la empresa. Aquí no hay ningún «¡Buenos días!» al estilo de Tim Cook, ni siquiera un recordatorio de la hora de inicio del evento de hoy. En cambio, Ternus ha compartido un video de 14 segundos en el que se ve un foco iluminando la esquina de lo que parece ser un iPhone. ¿Es esto una pista de que el iPhone Ultra/Duo no tendrá cuatro bordes rectos al estilo del Samsung Galaxy Z Fold 8, o una referencia a la supuesta función de apertura variable del iPhone 18 Pro?
¿Estás pensando en vender tu iPhone 17 Pro? Hazlo lo antes posible
Aquí te dejamos un consejo de última hora: si estás pensando en vender tu iPhone 17 Pro o Pro Max actual para financiar la actualización a la línea del iPhone 18 Pro, deberías ir a tu tienda de tecnología más cercana y hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque los iPhone actuales podrían perder hasta un 30 % de su valor una vez que se lancen los nuevos modelos.
“Muchas personas cometerán el error de esperar a ver qué nuevas características tiene la próxima gama de iPhone antes de entregar su dispositivo antiguo a cambio, pero nuestros datos muestran claramente que esperar solo unas semanas podría significar una pérdida significativa en la cantidad que los clientes pueden obtener por él”, explica Joe Armstrong, jefe de operaciones de musicMagpie, a TechRadar. “Quienes esperen hasta octubre podrían ver que el valor de los teléfonos baje en un promedio de 48 libras y hasta 122 libras”.
Lo mismo ocurre en Estados Unidos y Australia, y aunque Armstrong menciona octubre como la fecha límite definitiva para el intercambio, lo mejor que puedes hacer es vender tu iPhone actual antes de las 12:00 p. m. PT / 3:00 p. m. ET / 8:00 p. m. BST de hoy.
Por supuesto, vender antes de que se haya anunciado siquiera el iPhone 18 Pro te dejaría sin teléfono hasta que los nuevos modelos comiencen a distribuirse a finales de este mes, pero algunos minoristas te permitirán asegurar un precio de venta hoy y seguir usando tu teléfono por unas semanas más. Ese es el escenario ideal durante esta época del año tan inestable para los valores de intercambio de los iPhone.
Volviendo al iPhone Ultra/Duo/o como quieras llamarlo, hablemos de las características que, según se dice, no tendrá. Según varios rumores, existe la posibilidad de que el primer teléfono plegable de Apple carezca de Face ID, una cámara con teleobjetivo, MagSafe, el botón de acción y una ranura física para la tarjeta SIM.
Mira, puedo vivir sin el botón de acción, sin una ranura para la tarjeta SIM y sin una cámara con teleobjetivo, pero ¿sin Face ID ni MagSafe? No estoy seguro de que gastaría 2,000 dólares en un iPhone sin esas dos características, que me parecen bastante esenciales para el uso que le doy a mi iPhone todos los días.
No te olvides del iPhone 18 Pro
Unas breves palabras sobre el iPhone 18 Pro y el Pro Max, que probablemente serán los grandes olvidados del evento de Apple de hoy, aunque también serán los productos de Apple más vendidos de los próximos 12 meses.
Gurman afirma que ambos teléfonos contarán con Dynamic Islands más pequeñas y funcionales, una cámara de vapor mejorada (es decir, no se calentarán tanto) y un nuevo hardware de cámara «importante». Los rumores sugieren que una función de apertura variable podría ser la principal novedad de este nuevo hardware, lo que convertiría al iPhone 18 Pro y al Pro Max en algunos de los mejores teléfonos con cámara del mercado.
Un mensaje claro de Samsung
Si hoy das un paseo por Londres, Nueva York o Seúl, es posible que te topes con la nueva y irónica campaña publicitaria de Samsung, llamada «Welcome to Foldables».
El fabricante del Galaxy Z Fold 8 claramente espera recordar al público que lleva una década desarrollando tecnología plegable y que Apple —si es que lanza hoy su primer dispositivo plegable— llega tarde a la fiesta.
Dicho esto, Samsung no se opone totalmente a la entrada tardía de Apple al mercado de los plegables. En declaraciones a Bloomberg el año pasado, Won-joon Choi, presidente y director de operaciones (COO) de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung, dijo: «Creo que una competencia sana con otras empresas traerá más innovaciones y, por lo tanto, más beneficios para los consumidores. Por eso damos la bienvenida a otros a que se sumen a esta categoría, que creamos en 2019 [...] Que otra empresa global se sume a esta categoría, creo que es bueno para la industria y, además, será excelente para los consumidores».
Hoy también podría ser el día en que por fin veamos un sucesor del HomePod mini. Esta versión más pequeña y accesible del HomePod estándar de Apple (que ahora se conoce como HomePod 2) salió al mercado allá por noviembre de 2020, pero no se ha actualizado desde entonces.
En ese mismo período se han lanzado más de 20 (¡!) nuevos iPhones, así que decir que el HomePod mini 2 se ha hecho esperar mucho tiempo sería quedarse corto.
Las mejoras que se rumorean para el HomePod mini incluyen un chipset más rápido (¡obvio!), una calidad de audio superior y funcionalidades de inteligencia artificial de Siri.
Hablemos de los AirPods
Dejando de lado el iPhone por un momento, hablemos de los AirPods. Hoy esperamos que Apple anuncie dos nuevos modelos de AirPods: los AirPods 5 sin ANC (cancelación activa de ruido) y los AirPods 5 con ANC.
Se prevé que ambos modelos utilicen el nuevo chipset H3 de Apple, que debería mejorar el procesamiento de audio y reducir la latencia, aunque aún queda por ver qué tan diferentes serán los AirPods 5 con ANC de los AirPods Pro, que ya cuentan con ANC.
En cualquier caso, no esperamos que se lancen hoy AirPods equipados con cámara, a pesar de los rumores que sugieren que, de hecho, se está desarrollando un producto de este tipo.
Otra nota importante: Gurman afirma que el primer iPhone plegable de Apple será compatible con el Apple Pencil. A Steve Jobs no le va a gustar nada...
Gurman agrega en la misma publicación de X que el iPhone Duo tendrá un precio inicial de 2,000 dólares, que aumentará a 3,000 dólares para el modelo de 2 TB. Y sí, por si tenías alguna duda: esas cifras convertirían al Duo en el iPhone más caro de todos los tiempos.
¿Podría ser el iPhone Ultra el iPhone Duo?
Según Mark Gurman, un experto en filtraciones de Apple, el iPhone Ultra se llamará, de hecho, iPhone Duo. Es bastante difícil creer que haya surgido un nombre tan radicalmente diferente a solo unas horas de que se presente el producto —por lo que seguimos un poco escépticos sobre su autenticidad—, pero Gurman tiene un excelente historial en lo que respecta a las predicciones sobre Apple.
De esos nueve productos de los que se rumorea, el más esperado es el primer iPhone plegable de Apple, al que nos hemos referido como el «iPhone Ultra» desde hace casi un año. Pero, en el último momento, los rumores han dado a conocer un nuevo nombre inesperado para este dispositivo plegable...
Primero, un breve recordatorio de lo que está pasando: el evento «Surprise and Shine» de Apple está programado para comenzar hoy a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST (eso es a las 3:00 a. m. AEST del 10 de septiembre si estás en Australia).
Esta es la edición de 2026 de la presentación anual de productos de Apple, y esperamos que se den a conocer hasta nueve (sí, nueve) nuevos productos.
¡Buenos días a todos! Hoy es el Apple Day: la fecha más importante del calendario tecnológico anual y el día más ajetreado del año para la oficina de TechRadar (suspiro).
Les traeré los últimos rumores sobre el iPhone, los AirPods y el Apple Watch antes de que comience el evento más tarde hoy, y créanme: hay mucho de qué hablar.