iOS 27.2 llegó con una gran cantidad de actualizaciones; estos son los 7 cambios más importantes

iOS 27.2 ya se está implementando

La actualización incluye un nuevo icono de Apple Music, nuevos idiomas y funciones para Siri, y añade sugerencias a la aplicación Mensajes

También incorpora la captura dual a las llamadas grupales de FaceTime, además de otros cambios

iOS 27.2 ya se está implementando, y aunque esta actualización no es tan grande como lo fue iOS 27, hay bastantes novedades para explorar, así que, incluso dejando de lado las inevitables correcciones de errores, vale la pena descargarla.

Entre las novedades más destacadas se incluyen varias mejoras en Siri , como la capacidad de utilizar más contexto personal, incluyendo mensajes de voz, fotos adjuntas a mensajes y asistentes a eventos del calendario. Esta actualización también incorpora más idiomas a la IA de Siri, como francés, japonés, coreano, portugués y español.

También mejoraron otras funciones de la IA; por ejemplo, ahora se añade el etiquetado SynthID a las creaciones de Image Playground y a las fotos editadas sustancialmente, como aquellas a las que se les han aplicado las herramientas Reframe o Extend. Esto significa que será más difícil hacer pasar imágenes generadas por IA por imágenes reales.

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Actualizaciones de Apple Music, Mensajes y más.

El nuevo icono de Apple Music (Image credit: Apple)

Además de la inteligencia artificial, iOS 27.2 también introduce un nuevo icono en Apple Music , que en este caso es blanco y negro en lugar de rojo, lo que lo alinea mejor con la iconografía reciente de la compañía.

Ahora también hay sugerencias en la aplicación Mensajes , que son accesos directos que aparecen al pulsarlos según el contexto. Por ejemplo, si alguien te invita a un evento, es posible que te sugiera agregarlo a tu calendario.

Además, la función Captura Dual ya está disponible en las llamadas grupales de FaceTime , lo que te permite mostrar contenido tanto de la cámara frontal como de la trasera simultáneamente, y el iPhone Duo ha recibido un par de actualizaciones, añadiendo compatibilidad con el Apple Pencil USB-C y una luz de borde para iluminar tu rostro en las videollamadas.

Estas son, sin duda, las siete actualizaciones más importantes de iOS 27.2, pero también hay numerosos cambios menores, como ajustes en el diseño de la aplicación Podcasts y un recordatorio de aniversario en las llamadas. En resumen, hay mucho que ver.

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Tu iPhone debería avisarte tarde o temprano para que descargues iOS 27.2, pero si no quieres esperar, puedes ir a Ajustes > General > Actualización de software.