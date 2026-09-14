iOS 27. Estas son las cinco mejores funciones que llegan hoy a tu iPhone.

Hoy Apple comienza a implementar iOS 27 en millones de iPhones en todo el mundo

La buena noticia es que todos los iPhone compatibles con iOS 26 también pueden ejecutar iOS 27 , aunque algunas de las funciones más avanzadas de la IA de Siri (como la capacidad de cambiar su ritmo y su "expresividad") solo están disponibles en los modelos más nuevos con chipsets más potentes.

Recibirás una notificación en tu teléfono cuando iOS 27 esté listo, pero si no tienes paciencia, puedes abrir Ajustes en iOS y pulsar General > Actualización de software para ver si hay alguna actualización disponible.

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1. Reencuadra tus fotos

(Image credit: Future / Apple)

iOS 27 incluye ingeniosas funciones de edición de fotos con inteligencia artificial, como Reframe. Esta función permite modificar ligeramente el ángulo de una fotografía, y la IA ajusta el fondo para que coincida.

En Fotos, toca una imagen para abrirla y luego toca el icono con tres controles deslizantes en la parte inferior. Si después tocas Herramientas y luego Reencuadrar , puedes tocar y arrastrar en la pantalla para cambiar la perspectiva (usa dos dedos para desplazar y hacer zoom). Toca Reencuadrar para confirmar.

Las demás opciones del menú Herramientas también pueden resultar útiles: Extender utilizará la IA para imaginar un fondo más amplio, mientras que Limpiar permite eliminar objetos o personas específicas de las imágenes.

2. Crea accesos directos con lenguaje natural.

Creación de atajos con lenguaje natural (Image credit: Future)

La app Atajos es una de las herramientas más potentes de iOS, pero, como ya hemos comentado , no es tan fácil de usar. Con la nueva actualización, crear atajos es mucho más sencillo: basta con describir las combinaciones deseadas mediante lenguaje natural, lo que simplifica enormemente el proceso.

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Atajos te permite configurar infinidad de automatizaciones y rutinas en tu iPhone: convertir texto en audio, reproducir un podcast después de la alarma matutina, etiquetar notas en lotes, avisar a la gente de que vas a llegar tarde, crear GIF a partir de vídeos y mucho más. Abre la pestaña Galería en la app Atajos para inspirarte.

Con iOS 27 instalado, si pulsas el botón + (más) en la pantalla principal de Todos los atajos , puedes describir fácilmente lo que quieres que haga tu atajo, ya sea adjuntar capturas de pantalla a correos electrónicos o resumir tu lista de tareas pendientes del día.

3. Elija un volumen de alarma independiente

No es una función que vaya a acaparar los titulares, pero sin duda es una de las más útiles que he encontrado desde que instalé iOS 27: ahora puedes ajustar el volumen de la alarma por separado del tono de llamada principal y del volumen del sistema.

En iOS, ve a Sonidos y vibración desde Ajustes, desactiva el interruptor Sincronizar volumen del tono de llamada en Alarmas y temporizadores , y configura el volumen de alarma que prefieras; una personalización que hacía mucha falta.

4. Ajusta el efecto de cristal líquido.

Ajuste de Liquid Glass en iOS 27 (Image credit: Future)

Los usuarios lo pidieron y Apple escuchó: ahora puedes atenuar el efecto Liquid Glass si te resulta un poco excesivo en su estado predeterminado. Los ajustes disponibles no son muy amplios, pero puedes reducirlo (o aumentarlo) un poco.

En Ajustes de iOS, pulsa Apariencia > Cristal líquido . Aparecerá un control deslizante que te permite cambiar entre bastante transparencia (a la izquierda) y casi ninguna (a la derecha). Podrás ver una vista previa de los cambios en la imagen superior.

Apple también ha realizado algunas mejoras en Liquid Glass en iOS 27, por lo que debería notar algunos refinamientos al comenzar a usar el nuevo sistema operativo : según Apple, Liquid Glass ahora ofrece "una refracción más uniforme y un contraste mejorado", mientras que los íconos de las aplicaciones individuales se han vuelto "más nítidos y detallados".

5. Siri IA

(Image credit: Future)

La principal novedad de iOS 27 es la completa actualización de Siri. Ahora tiene un nuevo nombre (el mismo que el anterior, con "AI" al final), además de modelos subyacentes mucho mejores ( gracias a Google ) que la sitúan al mismo nivel que aplicaciones como ChatGPT en cuanto a la calidad y la variedad de respuestas que ofrece.

¿Qué hay de nuevo, entonces? Cuando se lance por primera vez, la IA de Siri dedicará un tiempo a indexar todo el contenido de tu teléfono para poder ofrecerte más contexto sobre tus mensajes de texto, calendarios y correos electrónicos (ninguno de estos datos se envía a Apple). Además, podrá realizar más acciones dentro de las aplicaciones, como crear notas, rotar fotos, reanudar podcasts y mucho más.

Ahora puedes dar órdenes como «muéstrame fotos de mi viaje a España» con este contexto personal, y hacer preguntas como «¿por qué brillan las estrellas en el cielo?» sin que el asistente te redirija a ChatGPT. Además, por primera vez, hay una aplicación independiente de Siri, lo que significa que puedes guardar tus chats y sincronizarlos entre dispositivos.