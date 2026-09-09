Las cámaras del iPhone 18 Pro podrían ser por fin dignas del nombre "Pro": una filtración sobre iOS 27 revela mejoras en el enfoque con indicador de enfoque, la forma de onda y el enfoque manual

Se han encontrado indicios de cinco posibles funciones de la cámara del iPhone en el código de iOS 27

Entre ellas se incluyen formas de onda, histogramas, enfoque manual y más

No está claro si estas funciones estarán disponibles en los modelos actuales o si serán exclusivas de la serie iPhone 18

Aunque los iPhone ofrecen una cantidad limitada de controles manuales de cámara, como la posibilidad de ajustar la exposición, realmente no cuentan con nada que se acerque a un "modo cámara profesional", al menos dentro de la aplicación oficial de cámara. Pero esto podría cambiar con la serie iPhone 18 Pro.

El usuario del foro de MacRumors pdfu encontró evidencia en iOS 27 de cinco mejoras para la cámara que podrían hacer que los iPhone resulten mucho más atractivos para quienes disfrutan ir más allá de simplemente apuntar y disparar.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de mostrar una forma de onda o un histograma para indicar qué partes de una imagen están demasiado oscuras o demasiado brillantes, además de una función de resaltado de enfoque (focus peaking) que podría marcar los bordes de cualquier elemento que esté enfocado con nitidez, para que puedas identificar qué partes no lo están. Otra superposición independiente también podría advertirte cuando una parte de la imagen esté sobreexpuesta.

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Curiosamente, también hay evidencia en iOS 27 de que un iPhone podría ajustar las correcciones de lente dependiendo de la configuración de apertura, lo que representa una fuerte señal a favor de la rumoreada función de apertura variable que, según hemos escuchado, podría incluirse en al menos uno de los lentes del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Además, pdfu también encontró un control que permitiría enfocar la cámara manualmente, en lugar de depender del enfoque automático. También hay un cambio que permite realizar varias fotografías con el temporizador automático; es decir, después de tomar una foto con temporizador, este puede volver a activarse automáticamente para tomar otra.

Un modo profesional muy esperado

La aplicación de la cámara del iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Si Apple realmente agrega todas estas funciones, entonces por fin podría tener algo parecido a un modo de cámara “pro” o totalmente manual, lo cual sin duda atraerá a algunos aficionados a la fotografía. Sin embargo, supongo que estas funciones más avanzadas estarán ocultas en la interfaz estándar de la cámara, por lo que no deberían ser un estorbo para quienes toman fotos de manera ocasional.

Aun así, no hay garantía de que todas, o siquiera alguna de ellas, lleguen con iOS 27. Si bien se han encontrado indicios de estas herramientas en el código subyacente, actualmente ninguna de ellas puede activarse, y es posible que Apple decida retrasarlas o cancelarlas.

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Tampoco está claro si estarán disponibles para los iPhones actuales o solo para la serie iPhone 18. En particular, los cambios en la apertura probablemente estarían dirigidos principalmente a teléfonos con apertura variable —lo que significa que ningún modelo actual los tendría— y, según se informa, el modo de enfoque manual actualmente está restringido a los teléfonos que vengan con iOS 27 o una versión posterior, lo que nuevamente descarta a los modelos actuales.

Sin embargo, todo debería aclararse muy pronto, ya que Apple tiene previsto anunciar mañana (9 de septiembre) la serie iPhone 18 Pro junto con el iPhone Ultra, y esperamos que la versión final de iOS 27 se lance poco después.

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