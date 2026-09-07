Olvídate del "Cosmic Orange": estos son los colores del iPhone 18 Pro y del iPhone Ultra que puedes esperar esta semana, según las filtraciones

Nuevas filtraciones han revelado los colores que tendrá el iPhone 18 Pro

Según los filtradores, también se han revelado los colores del iPhone Ultra

Hay algunos cambios importantes en comparación con la gama del iPhone 17 Pro

Faltan solo unos días para el evento «Surprise and Shine» de Apple, en el que el nuevo director ejecutivo de la empresa de Cupertino, John Ternus, presentará todos los últimos y mejores iPhones que la compañía tiene preparados. Y con la llegada inminente de la gama iPhone 18 Pro, se ha hablado mucho sobre qué colores podríamos ver en el evento.

Aquí hemos recopilado todos los últimos rumores sobre los colores del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, así como lo que los mejores informantes creen que vendrá con el tan comentado iPhone Ultra plegable.

Aún no hemos visto nada sobre los colores esperados para el iPhone 18 y el iPhone 18e, pero dado que se espera que esos dispositivos lleguen la próxima primavera, tal vez sea un poco pronto. Sin embargo, si te interesa lo que se espera que Apple revele esta semana, estás en el lugar correcto.

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Colores del iPhone 18 Pro

The iPhone 18 Pro may not be available in a white/silver color this year, per a new rumor.Instead we may only get black, Dark Cherry and Sky Blue. pic.twitter.com/MmHkdBotlwSeptember 2, 2026

Según los últimos rumores, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles en tres tonos: Plata, un Dark Cherry con un toque granate y Azul cielo. La evidencia más reciente de esto proviene del reconocido filtrador Sonny Dickson, quien publicó una imagen en X que supuestamente muestra las bandejas de SIM de la gama del iPhone 18 Pro, las cuales coinciden con estos tonos reportados.

Pero no te precipites: al mismo tiempo, un filtrador conocido como Fixed Focus Digital ha afirmado en Weibo que la selección de colores consistirá en realidad en Dark Cherry, Sky Blue y Negro, y que la opción Plata podría no estar presente en la paleta. Tendremos que ver qué experto tiene razón una vez que llegue el evento del iPhone de Apple.

Lo que parece estar de acuerdo es que ya no habrá más del Cosmic Orange que vimos tan vívidamente en el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. La gama de este año supuestamente será un poco más sobria, sin que ningún color tan brillante se incorpore a la línea.

Al mismo tiempo, ninguno de los colores que se ofrecerán parece ser tan oscuro como el azul profundo de los iPhones del año pasado, lo que sugiere que Apple está limitando las opciones en ambos extremos del espectro de brillo.

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Colores del iPhone Ultra

(Image credit: ConceptsiPhone)

En cuanto al iPhone Ultra, filtraciones anteriores han afirmado que el primer teléfono plegable de Apple estará disponible en colores blanco y negro.

El filtrador Evan Blass recientemente complicó las cosas al argumentar que habría un tercer modelo con un tono rojizo, pero el reportero de Bloomberg, Mark Gurman, rápidamente desmintió esa idea al señalar que las imágenes de Blass eran, en realidad, renders del fabricante rival de teléfonos Xiaomi. Desde entonces, Blass ha eliminado la publicación, lo que sugiere que pudo haber sido un error.

La mayoría de los rumores sobre el iPhone Ultra hasta ahora se han mantenido en la línea de que Apple limitará su teléfono plegable a dos tonos. A menos de una semana del evento de lanzamiento, es probable que ya hubiéramos visto más indicios si hubiera otros tonos adicionales.

Si bien una sorpresa no es imposible, lo más probable es que Apple se mantenga con el blanco y el negro por ahora.

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