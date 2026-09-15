Las regulaciones de la Unión Europea revelan qué tan grande fue la mejora de batería del iPhone 18 Pro este año, y los compradores de EE. UU. reciben un ajuste de especificaciones en el Pro Max

Tanto el iPhone 18 Pro como el Pro Max mejoran la capacidad de la batería

Estos aumentos ya se han confirmado en el etiquetado de la UE

En EE. UU., el iPhone 18 Pro Max sigue utilizando un módem de Qualcomm

Apple no siempre publica las hojas de especificaciones completas de sus dispositivos, pero si te preguntabas cuál era exactamente la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro y del Pro Max, ahora lo sabemos, gracias a las regulaciones de la Unión Europea que exigen que estos detalles se hagan públicos.

Las etiquetas energéticas aplicadas a los teléfonos en la UE (vía Android Headlines) muestran que el iPhone 18 Pro cuenta con una batería de 4,056 mAh, mientras que el iPhone 18 Pro Max tiene una batería de 5,391 mAh. Esto representa un aumento del 1.45 % y del 11.8 %, respectivamente, respecto a los modelos del año anterior.

Apple describe el aumento de la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro Max como «el mayor incremento en la duración de la batería jamás visto» en un iPhone, y afirma que se pueden obtener 45 horas de reproducción de video entre recargas. En el caso del iPhone 18 Pro, son 36 horas.

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Un pequeño detalle: estas capacidades se refieren a los iPhone vendidos en la UE, por lo que estos modelos serán los que cuenten con una ranura física para la tarjeta SIM. Los dispositivos vendidos en EE. UU. y algunas otras regiones son solo con eSIM, por lo que podrían tener baterías aún mejores.

Algo diferente

This is true, iOS 27 has two identifiers for the device: V64 for iPhone 18 Pro Max with a Qualcomm modem, V64s for iPhone 18 Pro Max with C2 modem. https://t.co/d2WdppoI6cSeptember 11, 2026

Hay más detalles en MacRumors, donde una información compartida en redes sociales sugiere que todos los modelos de iPhone 18 Pro y Pro Max cuentan con el módem C2 de Apple, excepto los modelos de iPhone 18 Pro Max que se venden en EE. UU., los cuales utilizan un chip de Qualcomm.

Al parecer, esta diferencia se ha revelado en el código de iOS 27 —aunque por el momento no está confirmada (los pedidos anticipados no se enviarán hasta el viernes 18 de septiembre)— y lo más probable es que se trate del módem Qualcomm Snapdragon X85.

No debería haber ninguna diferencia notable en el rendimiento entre el Apple C2 y el Qualcomm Snapdragon X85, aunque Apple afirma que el C2 ofrece velocidades más rápidas que su predecesor, el C1X. No está claro por qué el chip de Qualcomm sigue presente en este modelo en particular, pero podría tener que ver con obligaciones contractuales.

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Les compartiremos nuestras impresiones sobre estos teléfonos en los próximos días y semanas, incluyendo el dúo de iPhone plegables de Apple. Y si te preguntas dónde está el iPhone 18 estándar, se espera que llegue en marzo junto con el iPhone 18e y el iPhone Air 2.

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