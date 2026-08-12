La beta de iOS 27 revela la posible alineación de seis nuevos iPhone

Apple todavía no ha anunciado oficialmente sus próximos iPhone, pero la quinta beta para desarrolladores de iOS 27 ya contiene referencias a seis dispositivos que formarían parte de su futura línea de smartphones. Entre ellos aparecen los esperados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, así como el supuesto primer iPhone plegable de la compañía.

De acuerdo con información descubierta por Macworld, archivos relacionados con los controladores de batería del iPhone y las funciones de Battery Intelligence dentro de iOS 27 beta 5 incluyen referencias tanto a modelos actuales como a seis dispositivos que todavía no han sido anunciados oficialmente.

Los archivos identifican los teléfonos mediante códigos internos, que han sido relacionados con determinados modelos a partir de filtraciones y reportes anteriores:

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V62 — iPhone Air 2

V63 — iPhone 18 Pro

V64 — iPhone 18 Pro Max

V67 — iPhone 18

V68 — iPhone Ultra

V69 — iPhone 18e

Según la información, estos códigos internos coinciden con modelos que ya habían aparecido en filtraciones anteriores, incluidos diversos reportes del periodista Mark Gurman. Sin embargo, Apple no ha confirmado oficialmente ninguno de estos dispositivos.

La aparición de estas referencias representa una nueva pista sobre los planes de Apple y, de acuerdo con la información disponible, es la primera vez que los modelos de la familia iPhone 18 aparecen mencionados de manera explícita dentro del código de iOS 27.

El iPhone Ultra sería el primer plegable de Apple

Uno de los detalles más llamativos es el código V68, asociado con el denominado iPhone Ultra. De acuerdo con reportes previos citados por Macworld, este nombre estaría relacionado con el primer iPhone plegable de Apple.

Macworld también había encontrado anteriormente referencias dentro de las versiones beta de iOS 27 que apuntaban a un dispositivo plegable. De acuerdo con esa información, elementos como foldState y angleDegrees aparecían en el código y estarían relacionados con el estado y el ángulo de apertura de un teléfono plegable.

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Además, información descubierta posteriormente en el código de iOS 27 apunta a que Apple estaría preparando un sistema con múltiples baterías, una característica que también se ha relacionado con el supuesto iPhone plegable.

Solo tres modelos llegarían primero

Aunque los seis dispositivos aparecen mencionados en iOS 27 beta 5, no todos llegarían al mismo tiempo.

De acuerdo con la información, el iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Ultra serían los modelos previstos para llegar el próximo mes.

En cambio, el iPhone 18, el iPhone Air 2 y el iPhone 18e llegarían posteriormente. El iPhone 18 y el sucesor del iPhone Air estarían previstos para la próxima primavera.

De concretarse este calendario, Apple separaría por primera vez el lanzamiento de sus modelos regulares del estreno de las versiones Pro. Esto supondría un cambio respecto a la estrategia que la compañía ha seguido tradicionalmente con sus nuevas generaciones de iPhone.

El posible aumento de precio sigue sin confirmarse

La información encontrada en iOS 27 no revela especificaciones ni precios de los próximos dispositivos. Tampoco confirma otro de los rumores que han surgido alrededor de la nueva generación: un posible aumento de entre 200 y 300 dólares para los modelos iPhone 18 Pro.

De acuerdo con las conversaciones de usuarios en Reddit mencionadas en la información original, este supuesto incremento ya genera dudas sobre si valdría la pena actualizar. Algunos usuarios han señalado que preferirían conservar un iPhone 17 Pro, mientras que otros estarían dispuestos a esperar hasta conocer el precio definitivo antes de tomar una decisión.

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente los nombres, especificaciones, precios ni fechas de lanzamiento de estos seis dispositivos. Sin embargo, de acuerdo con la información descubierta en el código de iOS 27 beta 5, la compañía ya estaría preparando una nueva generación de iPhone que marcaría cambios importantes en su estrategia de lanzamientos.