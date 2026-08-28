7 cosas que podemos esperar del evento de Apple "Surprise and shine", desde el iPhone Ultra hasta los nuevos AirPods

Al momento de escribir este artículo, faltan menos de dos semanas para el gran evento de septiembre de Apple, y ya se han enviado las invitaciones para un evento titulado "Surprise and shine" que se llevará a cabo el 9 de septiembre.

Entonces, ¿qué sorpresas puedes esperar? Bueno, dado que los productos y servicios de Apple suelen filtrarse ampliamente, existe la posibilidad de que no haya ninguna sorpresa importante. Pero sin duda habrá algunos anuncios importantes, probablemente encabezados por el primer iPhone plegable, que podría llamarse iPhone Ultra.

Probablemente se sumarán otros iPhones, Apple Watches y una variedad de otros dispositivos, así que podría haber mucho que ver, aunque nada de ello sea una sorpresa total. A continuación, detallamos los anuncios más probables de Apple.

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1. iPhone Ultra

El iPhone Ultra podría parecerse un poco al Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Richard Priday / TechRadar)

Es probable que el iPhone Ultra sea el anuncio más importante del evento “Surprise and shine” de Apple, ya que se espera que sea el primer teléfono plegable de la compañía —algo de lo que ya hemos oído rumores desde hace muchos años—.

De hecho, ha pasado tanto tiempo que casi cuesta creer que realmente esté a punto de salir al mercado, pero todo apunta a que así será.

Las filtraciones indican que el iPhone Ultra tendrá una pantalla plegable de aproximadamente 7.8 pulgadas y una pantalla de cubierta de alrededor de 5.5 pulgadas, con un diseño general algo similar al del Samsung Galaxy Z Fold 8 —es decir, con una forma más parecida a un pasaporte que al estilo de libro del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Probablemente contará con una cámara de doble lente y un rendimiento de punta, y los informes sugieren que la pantalla podría no tener un pliegue visible. Podría ser el teléfono que has estado esperando si quieres un iPhone y un iPad mini, todo en uno. Pero sin duda también será muy caro, ya que las filtraciones apuntan a un precio inicial de al menos 2,000 dólares (alrededor de 1,470 libras esterlinas / 2,785 dólares australianos).

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2. iPhone 18 Pro y Pro Max

Se espera que el sucesor del iPhone 17 Pro (en la imagen) se presente antes que el iPhone 18 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Es casi seguro que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max también se lanzarán aquí, para quienes no quieran —o no puedan permitirse— el teléfono plegable de Apple.

Según las filtraciones, probablemente tendrán, en líneas generales, el mismo diseño que la serie iPhone 17 Pro, con las mismas pantallas de 6.3 y 6.9 pulgadas; aunque el vidrio de la parte trasera podría tener un color más parecido al del marco de aluminio, lo que les daría un aspecto menos bicolor que el de los modelos actuales.

Por supuesto, se espera una actualización del chipset, probablemente con el aún no anunciado A20 Pro, y es posible que el Dynamic Island sea más pequeño este año.

También se rumorea que estos teléfonos tendrán una apertura variable en una de sus cámaras —aunque es posible que solo el iPhone 18 Pro Max cuente con esta característica— y podrían tener baterías de mayor capacidad que sus predecesores.

Aunque es probable que también cuesten más; las estimaciones sitúan el precio inicial entre 100 dólares (aproximadamente 75 libras esterlinas / 140 dólares australianos) y 300 dólares (alrededor de 220 libras esterlinas / 415 dólares australianos) más que la línea del iPhone 17 Pro.

3. Nuevos Apple Watches

Se rumorea que la próxima generación del Apple Watch Serie 11 (en la imagen) está en camino (Image credit: Jacob Krol/Future)

Esos son todos los iPhone que esperamos —según se informa, el iPhone 18 básico no llegará hasta 2027—, pero es probable que Apple también presente algunos dispositivos portátiles nuevos.

Específicamente, esperamos el Apple Watch Serie 12 y el Apple Watch Ultra 4. Las principales mejoras del Apple Watch 12 podrían ser Touch ID en el botón lateral y un nuevo chip S12, que probablemente ofrezca una mejora notable en el rendimiento. Pero —aparte del nuevo software que vendrá con watchOS 27, como una aplicación dedicada de Siri— este podría ser similar al Apple Watch Serie 11, con un diseño prácticamente sin cambios.

En cuanto al Apple Watch Ultra 4, este podría contar igualmente con un nuevo chipset e incorporar Touch ID, pero además podría tener una pantalla ligeramente más grande y un diseño más delgado que el Apple Watch Ultra 3. Algunos informes sugieren que el próximo modelo también podría tener nuevos sensores, lo que podría aumentar su precisión en el seguimiento de métricas de salud y estado físico.

4. Nuevos AirPods

Los AirPods 4 (en la imagen) podrían ser reemplazados por dos nuevos modelos de AirPods 5 (Image credit: Future)

Apple también podría presentar unos nuevos AirPods en su próximo evento; se rumorea que los AirPods 5 y los AirPods 5 con ANC se lanzarán en el evento de septiembre. Lamentablemente, es probable que aún no veamos los rumoreados AirPods Pro con cámaras.

Hasta ahora hay pocos detalles sobre los AirPods 5, pero podrían resultar una alternativa tentadora —y más accesible— a la línea AirPods Pro de Apple.

5. La primera pantalla para el hogar inteligente de Apple

Una maqueta de cómo podría verse un Apple Home Hub, basada en el Amazon Echo Show 10 (Image credit: Amazon / Apple)

Es posible que Apple finalmente lance una pantalla para el hogar inteligente este septiembre, ya que se rumorea que está trabajando en un dispositivo doméstico con una pantalla de siete pulgadas, y algunos informes sugieren que saldrá al mercado este año —aunque no te sorprendas si no lo vemos hasta 2027.

Este dispositivo —que podría llamarse Home Hub— probablemente se controlará principalmente a través de Siri, por supuesto, y al parecer utilizará reconocimiento facial para identificar quién lo está mirando y ofrecer contenido personalizado en consecuencia.

6. Otros dispositivos nuevos para el hogar

Es posible que el HomePod mini (en la imagen) por fin tenga un nuevo modelo (Image credit: TechRadar)

Es posible que Apple también lance un nuevo HomePod mini y un Apple TV 4K en su evento de septiembre. Es probable que el primero sea compatible con algunas funciones de Apple Intelligence y, según los rumores, funcionará con Wi-Fi 7 y tendrá una mejor calidad de sonido que su antecesor, que ya está quedando obsoleto.

En cuanto al segundo, podría ser compatible con la IA de Siri y Wi-Fi 7, contar con un chipset mejorado y más memoria RAM, y venir con un control remoto Siri actualizado.

7. Software nuevo

iOS 27 se lanzará en septiembre (Image credit: Apple)

Probablemente eso sea todo en cuanto al hardware, pero en septiembre también veremos el lanzamiento del nuevo software de Apple, gran parte del cual se encuentra actualmente en fase beta.

Esto incluye iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 y tvOS 27. La novedad más importante en la mayoría de ellos será la renovación de Siri basada en inteligencia artificial, lo que la alineará más con las capacidades que ofrecen herramientas como Gemini y ChatGPT.

Pero también puedes esperar ajustes en sus interfaces y otras características nuevas y mejoradas. Así que, aunque no tengas planeado comprar alguno de los productos mencionados, tus dispositivos Apple actuales deberían mejorar un poco pronto.

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