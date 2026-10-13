Evento “Welcome Home” de Apple: 9 cosas que aprendimos y todos los lanzamientos, desde el Apple HomeView hasta el nuevo Apple TV 4K

Después de deleitarnos con la gran presentación de los teléfonos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo en septiembre, Apple regresó en octubre para lanzar algunas actualizaciones notables de dispositivos en las categorías de hogar inteligente y streaming.

Hay versiones renovadas del Apple TV 4K y del HomePod mini, además de una pantalla inteligente al estilo del Echo Show llamada HomeView. El HomeView es prueba de un renovado enfoque de Apple en el hogar inteligente, al igual que los dispositivos fabricados por LG Electronics y Schneider Electric a los que el HomeView puede conectarse.

También contamos con la implementación generalizada de la IA de Siri, lo que en teoría debería significar conversaciones de IA más inteligentes y útiles. Aquí está nuestro resumen completo de lo que se anunció, con enlaces a artículos específicos si quieres leer más.

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1. El HomeView es la primera pantalla inteligente de Apple, y está disponible en dos versiones

Es como un Echo Show para los fans de Apple (Image credit: Apple)

Apple acaba de lanzarse al mercado de las pantallas inteligentes: el HomeView es un competidor del Amazon Echo Show y del Google Nest Hub, y cuenta con una pantalla de 7 pulgadas que te permite controlar dispositivos domésticos inteligentes, hablar con la IA de Siri, reproducir música y mucho más. Puedes elegir entre un HomeView con su propio soporte giratorio o un HomeView diseñado para montarse en la pared.

En el HomeView se pueden ejecutar una selección de aplicaciones de Apple, entre las que se incluyen Calendario, Safari, FaceTime, Clima y Apple TV. Si te gusta lo que ves, el HomeView cuesta 299 dólares / 299 libras esterlinas / 449 dólares australianos en colores Plata, Starlight, Rosa o Gris Espacial. Las preventas comienzan hoy, y las ventas y el envío inician el viernes 13 de noviembre.

A continuación la información completa: Ya vi en acción la pantalla inteligente HomeView de Apple: parece una mezcla entre el Apple Watch y la iMac G4 clásica, y podría dejar obsoleta a la competencia

2. Necesitas un iPhone o un iPad para usar HomeView

Antes de gastar tu dinero en la nueva pantalla inteligente de Apple, lee la letra pequeña. Necesitas tener un iPhone o un iPad a la mano para configurarla, y estos dispositivos móviles conectados también proporcionan gran parte del contexto personalizado de HomeView: tus mensajes, citas, recordatorios, podcasts y listas de reproducción, por ejemplo.

3. El Apple TV 4K por fin se ha renovado (con un gran aumento de precio)

¿Un nuevo Apple TV 4K para 2026? ¿Alguien se anima? (Image credit: Apple TV 4K (2026))

Nos da gusto ver el lanzamiento de un nuevo Apple TV 4K, pero no nos entusiasma tanto el aumento de precio: el nuevo modelo costará $299 / £299 / AU$449, frente a los $199 / £199 / AU$299 (Wi-Fi) y $249 / £249 / 399 dólares australianos (Wi-Fi y Ethernet) de los modelos anteriores, que ya no estarán a la venta en Apple.

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Sin embargo, sí que obtienes más por tu dinero. Las mejoras incluyen un nuevo control remoto Siri Remote que puede emitir un sonido cuando lo buscas, la inteligencia artificial de Siri integrada, un procesador más rápido y tres micrófonos de campo lejano para ofrecer más opciones de control de voz con «Oye, Siri». Las preventas comienzan hoy, y la fecha de envío y de salida a la venta es el viernes 13 de noviembre.

A continuación todos los detalles:

4. El nuevo Siri Remote funciona con los modelos anteriores de Apple TV

El control remoto Siri de cuarta generación que viene con el Apple TV 4K de 2026 —ese que puede emitir un sonido cuando lo estás buscando y que se puede localizar mediante la función “Búsqueda de precisión” en los últimos modelos de iPhone— también es compatible con modelos anteriores de Apple TV.

Esto significa que funcionará con el Apple TV HD y con los modelos anteriores del Apple TV 4K. Se podrá comprar por separado, pero aún estamos a la espera de detalles sobre el precio.

5. Puedes emparejar el nuevo Apple TV 4K con cuatro altavoces HomePod

(Image credit: Apple TV 4K (2026))

Una de nuestras nuevas funciones favoritas del Apple TV 4K es la posibilidad de emparejarlo con hasta cuatro HomePods como sistema de audio.

Podrían ser cuatro HomePods de segunda generación, cuatro HomePod mini 2 o dos de cada uno; tú decides. Por supuesto, esa combinación podría resultar bastante costosa si empiezas desde cero; por ejemplo, un Apple TV 4K y cuatro HomePod mini 2 costarían 895 dólares / 895 libras esterlinas / 1,365 dólares australianos.

Aun así, también puedes usar un solo HomePod o un par estéreo con el nuevo Apple TV 4K, tal como lo hacías antes.

6. Ya está aquí el HomePod mini 2, pero (todavía) no cuenta con la IA de Siri

Tus opciones de color para el Apple HomePod mini 2 (Image credit: Apple)

Teniendo en cuenta que el primer HomePod mini salió al mercado en noviembre de 2020, ya era hora de que llegara una versión actualizada, y por fin está aquí. Viene con un chipset más rápido y un ligero aumento de precio a 149 dólares / 149 libras esterlinas / 229 dólares australianos. Ya están abiertas las preventas si quieres reservarlo; el altavoz se enviará y saldrá a la venta el viernes 30 de octubre.

También hay nuevos colores para elegir —están disponibles los modelos en verde y rosa, además de los anteriores en blanco, negro medianoche y azul (se eliminan el amarillo y el naranja)—, y los LED en la parte superior del altavoz pueden cambiar de color para adaptarse a la portada de lo que estés escuchando. También es compatible con la IA de Siri, pero esta función llegará en una futura actualización de software (aún no hay una fecha confirmada).

A continuación todos los detalles: El HomePod mini 2 ya está aquí, pero las mejoras son sutiles y el aumento de precio no: habrá que esperar a la IA de Siri

7. No hay ninguna actualización de la IA de Siri para el HomePod de segunda generación

(Image credit: Future)

Aunque el HomePod mini 2 recibirá eventualmente la actualización de la IA de Siri con todas sus funciones (Apple no ha establecido una fecha específica), el HomePod de segunda generación lanzado en 2023 no contará con esta IA más inteligente.

Apple aún no ha explicado por qué, pero es de suponer que el procesador integrado simplemente no es lo suficientemente rápido para satisfacer las exigencias adicionales de la IA.

8. Apple ha diseñado, en colaboración con LG y Schneider Electric, nuevos dispositivos para el hogar inteligente...

La colección Apple Home incluye cámaras de seguridad (Image credit: Apple)

Es justo decir que las ambiciones de Apple en el ámbito del hogar inteligente se han visto algo limitadas por la falta de dispositivos compatibles —simplemente no existe la misma variedad de productos que funcionan con Google Home o Amazon Alexa, por ejemplo—, pero se avecinan mejoras. Ya están en camino un nuevo timbre y una cerradura inteligente, además de cámaras, sensores y termostatos.

Estos nuevos dispositivos se presentan bajo la marca Apple Home Collection, aunque en realidad son el resultado de colaboraciones entre Apple, LG y Schneider Electric. Esto significa que, si compras una nueva pantalla inteligente HomeView, tendrás una mayor variedad de dispositivos para el hogar inteligente a los que conectarla, y es probable que haya más productos en camino.

A continuación todos los detalles: Apple Home incorporará un nuevo timbre, cámaras y una cerradura inteligente, pero Apple no los fabrica

9. ...pero no podrás comprarlos en cualquier lado

En cuanto a la disponibilidad de la Apple Home Collection, es posible que estos dispositivos no se vendan tan ampliamente como nos gustaría.

El envío está programado para diciembre en todos los casos, pero parece que la cerradura LG solo estará disponible en EE. UU. y Canadá, mientras que el timbre y las cámaras se limitarán a EE. UU. y el Reino Unido —al menos por ahora—.

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