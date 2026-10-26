Apple responde a la polémica del "crackgate" del iPhone Duo y admite que está al tanto de un problema que afecta a "un pequeño número de unidades"

Algunos usuarios informan que sus iPhone Duos ya se han roto debido a un posible defecto de diseño en la bisagra

Un desmontaje muestra que, efectivamente, la bisagra parece ser el punto débil, pero solo pudieron reproducir este problema al usar el teléfono de manera incorrecta

No está claro qué tan generalizado está este problema, ni cuántos de estos incidentes ocurrieron bajo condiciones de uso normal

Actualización, 26 de octubre: Apple ha emitido un comunicado oficial a TechRadar sobre los problemas reportados con el iPhone Duo:

“La respuesta al iPhone Duo por parte de los primeros usuarios ha sido increíblemente positiva, y estamos viendo cosas emocionantes por parte de los desarrolladores, quienes están actualizando rápidamente sus aplicaciones para aprovechar su diseño único. Estamos al tanto de un problema que afecta la pantalla interna en un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si los usuarios experimentan problemas con la pantalla de su iPhone Duo, deben comunicarse con AppleCare para obtener un reemplazo».

Así que ahí lo tenemos: parece que algunas de las pantallas rotas de las que hemos informado a continuación son, de hecho, el resultado de un problema de fabricación, pero solo en un «pequeño número» de unidades. Queda por ver exactamente cuán grande es ese número...

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A continuación la historia original:

Aunque ha habido mucho entusiasmo en torno al iPhone Duo, su lanzamiento no ha estado libre de problemas: la alta demanda ha provocado retrasos en los envíos y —lo que es más preocupante— algunos usuarios han informado que sus teléfonos ya se están rompiendo.

Específicamente, un pequeño número de usuarios ha reportado que la bisagra se agrieta y provoca que se rompa la pantalla, pero ¿es este el inicio de un «crackgate», o se trata solo de incidentes aislados?

A juzgar por las redes sociales, nos inclinaríamos por lo segundo: ha habido bastantes reportes en Reddit y en otros lugares, pero en comparación con la cantidad de personas que han recibido un iPhone Duo, es una gota en el océano.

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(Image credit: u/Vishnu_RK)

Un smartphone flagship frágil

También es posible que algunas de estas bisagras rotas se deban a un uso descuidado del teléfono. Los teléfonos plegables son, por naturaleza, más frágiles que los dispositivos estándar, pero el iPhone Duo será el primer teléfono plegable para muchas personas, y es posible que no todas estén acostumbradas todavía a cómo se debe manejar.

De hecho, el YouTuber CuriousHagi logró reproducir el problema, pero —como señalaron algunos usuarios de Reddit— solo al doblar intencionalmente el teléfono hacia atrás como parte de una prueba de resistencia. Así que aún no está claro si la mayoría de estas pantallas rotas se deben a un mal uso similar (aunque tal vez menos extremo) o al manejo normal del teléfono.

De cualquier manera, el hecho de que todas las pantallas parezcan romperse en el mismo punto sugiere que podría haber un defecto de diseño en el iPhone Duo —lo cual sería un gran problema para Apple— o simplemente un defecto en algunas unidades, lo cual sería un problema más aislado y fácil de solucionar.

Nos hemos puesto en contacto con Apple para obtener comentarios y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta, pero por ahora, si tienes o vas a comprar un iPhone Duo, no te preocuparías demasiado, ya que aún no hay un gran número de teléfonos que, según se informa, se hayan roto.

Pero probablemente deberías tratarlo con un poco más de cuidado que a un iPhone estándar y —¡sorpresa!— definitivamente no doblar la bisagra hacia atrás.

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