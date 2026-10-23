Todo lo sorprendente que descubrí sobre el iPhone Duo al responder las preguntas de los lectores

El iPhone Duo de Apple es uno de los pocos productos de Apple que no ha recibido críticas unánimemente positivas ni negativas. Las opiniones están divididas respecto a su falta de compatibilidad con Face ID, sus cámaras al nivel del iPhone 17 Pro (pero sin el teleobjetivo) y su estructura ligeramente voluminosa cuando está plegado. También ha generado más interés por un iPhone del que he visto en años, y cuando seguí mi reseña exhaustiva —en general positiva— con un par de sesiones de AMA (Pregúntame lo que quieras) en Threads y X, me llovieron las preguntas. Solo mi publicación en Threads tiene 1,300 comentarios.

Es cierto que no todas las preguntas se referían al Duo. Muchos se tomaron la parte de «Cualquier cosa» al pie de la letra y me preguntaron de todo, desde mi línea capilar hasta su color favorito. Les seguí el juego mientras respondía a un sinfín de preguntas sobre el primer dispositivo plegable de Apple. Durante 24 horas, reiteré muchos puntos de mi reseña, que dudo que muchos hayan leído, pero también aprendí un par de cosas que se me habían pasado por alto al probar el producto.

Estos son algunos de los aspectos más destacados:

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Para mi reseña del iPhone Duo, coloqué el teléfono plegado en varios soportes de carga y soportes MagSafe. Los imanes MagSafe se ubican en la parte trasera, justo debajo del conjunto de cámaras, y el Duo encaja perfectamente en cada soporte. Al colocarlo en los soportes de carga, el Duo entra al instante en el modo de espera rediseñado. Me encanta.

(Image credit: Future)

Alguien en Threads me preguntó si había probado a desplegar el Duo y colocarlo en un soporte MagSafe. Así que lo hice y enseguida me di cuenta de que el peso de la mitad que no estaba sujeta al soporte de carga hacía que todo el teléfono girara muy lentamente sobre el cargador MagSafe. Por lo tanto, aunque se podría usar el Duo desplegado en un soporte de carga MagSafe, no es recomendable.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Después de que otra persona preguntara si aún podía usar su cartera MagSafe, me di cuenta de que la parte trasera del Duo es demasiado corta para que quepa la cartera MagSafe estándar.

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Con sus dos pantallas de distintos tamaños, el iPhone Duo es único dentro de la línea de iPhone, y surgieron preguntas lógicas sobre cómo funcionan características como los fondos de pantalla verticales en la pantalla exterior y la pantalla interior.

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@LanceUlanoff How do wallpapers work? If you have a vertical photo on the outer screen does it not work on the inner one?October 22, 2026

No lo sabía, así que configuré el fondo de pantalla de la tapa con una foto vertical que tomé con el Duo del Empire State Building, y debo decir que me encanta la transición entre las pantallas. La pantalla de la tapa mostraba el emblemático edificio, y cuando abrí el Duo, se veía más de la foto.

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Hubo muchas preguntas sobre las funciones de pantalla dividida del Duo, como si se podían abrir más de dos aplicaciones (no, pero sí se puede superponer un video en modo PiP) y si se podía arrastrar y soltar contenido de una pantalla a otra (sí se puede).

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Algunos se preguntaban si se podía ejecutar la misma aplicación en ambas pantallas. No es posible, pero si quieres sacar el máximo provecho de tus redes sociales, descubrí que puedes abrir TikTok e Instagram Reels en ventanas una al lado de la otra. Es como llevar las redes sociales al máximo.

Durante mi reseña, intenté abrir la app de Kindle, pero no estaba optimizada para el dispositivo y se veía muy pequeña e inútil. Alguien me preguntó por «iBooks», que ahora se conoce como Books.

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Al ser una app propia, está optimizada para Duo, por supuesto. Pasar las páginas virtuales en la pantalla interna de 7.6 pulgadas es una experiencia que te transporta a otro mundo.

Muchos se preguntaban si me molestaba el acabado mate de la pantalla interior (no es así), pero también recibí un montón de preguntas sobre el pliegue y la durabilidad general de la pantalla interior. Algunos querían saber si la había rayado, ya fuera a propósito o por accidente, con la uña. Sinceramente, no lo hice; ni siquiera veo huellas dactilares en la pantalla mate.

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Unas cuantas personas me preguntaron sobre la visibilidad del pliegue y si esa zona de la pantalla se movía o se tambaleaba cuando la tocaba. Así que lo probé abriendo el celular y presionando el pliegue, que es prácticamente invisible. No se movió.

@Kevinpogee04 Honestly, there's no give https://t.co/tFB5zamnSCOctober 22, 2026

Obviamente, muchos ya habían oído que no todas las apps están optimizadas para la nueva pantalla interna. En mi reseña, señalé que LinkedIn y Gmail se adaptaban particularmente mal y, más tarde, descubrí que Adobe Acrobat aún no estaba optimizado. Pero los desarrolladores lanzan actualizaciones constantemente, así que las apps que ayer no funcionaban, hoy se ven de maravilla.

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Aun así, la gente quería saber cómo las apps manejan la transición de la pantalla exterior de 5.4 pulgadas a la interior de 7.6 pulgadas. Las apps optimizadas lo manejan sin problemas; la mayoría simplemente se amplía sin perder el contexto.

Algunas, como DeckMan y Toastie, utilizan de manera divertida las dos pantallas para crear interacciones entretenidas. DeckMan, por ejemplo, convierte el dúo en un reproductor de cintas portátil virtual.

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Un número casi igual de personas compartió sus inquietudes sobre el tamaño de la pantalla de la cubierta de 5.4 pulgadas. En realidad no es tan pequeña, pero la decisión de Apple de colocar el Dock verticalmente en el lado derecho hace que se pierdan muchos píxeles en lo que a menudo es espacio vacío. Otros se quejaron de la falta de adaptaciones para usuarios zurdos (no paraban de preguntarme si era zurdo). A algunos incluso les molesta la ubicación del Dock en la pantalla interna, que es mucho más grande. No se puede mover, y es probable que esto siga siendo un problema clave para muchos posibles compradores del Duo.

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Todos los modelos de iPhone ahora son compatibles con Face ID, con la notable excepción del nuevo Duo. Probablemente sea el mayor error del Duo, y muchos me preguntaron si me estaba costando volver a acostumbrarme a usar Touch ID. Al principio sí, pero ya me he acostumbrado. Espero que el próximo Duo vuelva a incluir el reconocimiento facial.

Probablemente recibí como una docena de preguntas sobre la duración de la batería. Algunos críticos han criticado al Duo por una duración de batería por debajo de lo esperado si usas principalmente la pantalla interna más grande. Yo no noté eso, pero sí respondí bastantes preguntas sobre la duración de la batería de parte de compradores potenciales preocupados. Les conté lo que revelaron mis pruebas: batería que dura todo el día en una variedad de situaciones.

Me costó un poco cuando la gente me pidió que comparara el Duo con el iPhone 18 Pro Max. Lo entiendo; quieren saber si deben quedarse con lo que ya conocen o, tal vez, probar esa novedad increíble. Sin embargo, no es fácil comparar directamente el iPhone 18 Pro Max, de una sola pantalla, con el Duo, de doble pantalla. Pero dejando de lado las pantallas, si te enfocas, por ejemplo, en las cámaras, tal vez te quedes con el 18 Pro Max, que ofrece un teleobjetivo y una cámara principal con apertura variable. El Duo también es más pesado que el iPhone 18 Pro Max, lo que podría ser un factor decisivo para algunos.

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También hubo un buen número de comparaciones con la línea Samsung Galaxy Z Fold 8, especialmente con el Galaxy Z Fold 8, que tiene un tamaño y una forma similares. Algunos me pidieron que comparara las cámaras. Resulta que tanto el Z Fold 8 como el Duo tienen solo dos cámaras externas: gran angular y ultra gran angular, y el Z Fold 8 tiene solo un par de megapíxeles más por cámara que el Duo. En definitiva, en cuanto a las cámaras, están empatados.

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Recibí igual de muchas preguntas sobre la calidad de las cámaras, incluyendo la cámara Center Stage de 12 MP en la parte exterior y la cámara interna de 4 MP. Me pareció interesante que muchos supieran que no se debía compararla directamente con los lentes del nuevo iPhone 18 Pro Max y, en cambio, se enfocaran en el gran angular y el ultra gran angular del iPhone 17 Pro, que son más comparables. En mis pruebas, descubrí que las imágenes eran tan buenas como las que obtuve con ese dispositivo que ya tiene un año. Sin embargo, sí extraño el teleobjetivo.

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De hecho, alguien preguntó en qué se diferencia este iPhone Duo del Surface Duo que Microsoft lanzó en 2019 y dejó de fabricar en 2024. Le expliqué amablemente que, mientras que la pantalla interna del Surface Duo tenía dos pantallas, el iPhone Duo cuenta con una sola pantalla interna flexible.

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Apple no ha dado muchos detalles sobre la compatibilidad con el Apple Pencil, pero tal vez sea porque, por ahora, el Duo solo es compatible con el Apple Pencil USB-C. ¿Por qué? Porque es el único que todavía se puede cargar por separado, por ejemplo, de una tableta. El Apple Pencil Pro necesita el iPad para cargarse. El Duo no puede cargar otro dispositivo. Como dijo un usuario de Threads: «¿Lo cual básicamente significa que mi Pencil Pro no sirve para nada?». El mío tampoco, amigo mío, el mío tampoco.

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