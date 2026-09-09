Apple presenta el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max con mejoras en cámara, batería y rendimiento

Apple presentó los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus modelos Pro que llegan con importantes avances en cámara, rendimiento, batería e inteligencia artificial. Entre sus principales novedades destaca una nueva cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, además de controles Pro para personalizar la experiencia fotográfica.

Ambos modelos también incorporan una Dynamic Island más pequeña y útil, el nuevo chip A20 Pro y una cámara de vapor de nueva generación que, en conjunto, permiten alcanzar el mayor rendimiento sostenido registrado hasta ahora en un iPhone. Por su parte, el iPhone 18 Pro Max ofrece el mayor incremento de batería en la historia del iPhone.

Los nuevos modelos estarán disponibles en cuatro acabados: negro, plata, glacier y el nuevo burgundy. Los pedidos anticipados comenzarán el sábado 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad iniciará el viernes 18 de septiembre.

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Una cámara principal de 48 MP con apertura variable

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan una nueva cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable, una característica que llega por primera vez al iPhone y que ofrece mayor control creativo.

El sistema utiliza seis hojas cortadas con láser que realizan una transición suave entre diferentes aperturas. De esta manera, la cámara puede ajustar automáticamente la profundidad de campo y la iluminación para ayudar a capturar la toma.

La nueva cámara también incorpora un sensor que mejora la calidad de imagen, con fotografías en condiciones de poca luz, mayor nitidez en los detalles del fondo de fotografías grupales y nuevas posibilidades para las imágenes.

La apertura variable también puede utilizarse de forma manual. Los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre cuatro configuraciones de apertura desde la aplicación Cámara, mientras que los desarrolladores pueden acceder a una API para ofrecer un mayor control sobre este rango dentro de sus propias aplicaciones.

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La cámara principal también cuenta con un nuevo proceso de procesamiento computacional que permite obtener fotografías más nítidas y detalladas.

A esto se suman mejoras en los Estilos Fotográficos, que ahora incluyen nuevos controles de textura y grano para personalizar el aspecto de las fotografías.

Más controles para fotografía y video

Apple también presentó los nuevos controles Pro dentro de la aplicación Cámara. Esta experiencia permite acceder con mayor facilidad a los ajustes más utilizados y añade opciones de control manual.

Los usuarios pueden modificar parámetros como la apertura, velocidad de obturación y balance de blancos, además de utilizar un histograma para comprobar los niveles de exposición de una escena.

En video, los modelos Pro mantienen sus capacidades avanzadas y ahora permiten aplicar efectos cinematográficos después de la captura en videos grabados hasta a 60 fps.

El modo Time-lapse también incorpora grabación en 4K y Dolby Vision HDR, mientras que Audio Mix utiliza nuevos algoritmos para ofrecer voces de mayor calidad y permitir aislar la música.

Apple Reference Image busca comprobar la autenticidad de las fotografías

Otra de las novedades es Apple Reference Image, una función que permite comprobar la autenticidad de una fotografía tomada con los nuevos iPhone 18 Pro.

El nuevo sensor de la cámara principal puede firmar cada píxel que captura. Cuando se toma una fotografía en el nuevo modo Reference, la cámara registra datos firmados del sensor que Private Cloud Compute utiliza para desarrollar una imagen de referencia inalterable.

Estas imágenes pueden visualizarse desde la aplicación Fotos junto con la imagen principal, de forma similar a un negativo digital, para comparar ambos archivos visualmente y determinar si se realizaron modificaciones.

Apple también ofrecerá APIs en iOS, iPadOS y macOS 27 para que aplicaciones de terceros puedan visualizar estas imágenes de referencia.

Además, los metadatos de las imágenes y el próximo soporte para el estándar SynthID pueden ayudar a identificar imágenes generadas o editadas con inteligencia artificial.

Dynamic Island ahora muestra más información

La Dynamic Island también recibió cambios gracias a una nueva tecnología de pantalla.

El diseño actualizado permite mostrar hasta tres Live Activities al mismo tiempo, mientras mantiene funciones como Face ID para desbloquear de forma segura los modelos iPhone 18 Pro, autenticar compras e iniciar sesión en aplicaciones.

A20 Pro busca llevar el rendimiento a otro nivel

Los iPhone 18 Pro incorporan el nuevo A20 Pro, fabricado con tecnología de proceso de 2 nanómetros.

El chip cuenta con un CPU de seis núcleos que integra Neural Accelerators y ofrece 50 por ciento más ancho de banda de memoria que el A19 Pro. También incluye una GPU de siete núcleos que puede ser hasta 40 por ciento más rápida que la generación anterior.

A20 Pro incorpora además un Neural Engine Dual de 16 núcleos, con 32 núcleos en total y el doble de capacidad de procesamiento de inteligencia artificial frente al A19 Pro.

Apple señala que el chip está diseñado para tareas de inteligencia artificial en el dispositivo, fotografía computacional y videojuegos exigentes.

Los dos modelos también incluyen el chip inalámbrico N1, diseñado por Apple para habilitar Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

El iPhone 18 Pro estrena además C2, el sistema de módem celular de nueva generación de Apple, que incorpora mejoras impulsadas por inteligencia artificial para la calidad y confiabilidad de la conexión celular. C2 ofrece cargas significativamente más rápidas frente a C1X, consume 15 por ciento menos energía y ahora es compatible con mmWave en Estados Unidos.

Una nueva cámara de vapor para mantener el rendimiento

El A20 Pro también incorpora un nuevo sistema de administración térmica.

Su diseño de empaquetado está inspirado en el silicio de Apple de la serie M y coloca el chip de silicio junto con la memoria, retirando la memoria de la ruta térmica del chip. Esto permite que el A20 Pro se conecte directamente con una cámara de vapor de nueva generación.

El nuevo sistema utiliza materiales diferentes y cuenta con tres veces más superficie que la generación anterior del iPhone 17 Pro. Apple señala que esto mejora el rendimiento sostenido y permite una ganancia de hasta 40 por ciento frente a la generación anterior.

El iPhone 18 Pro Max apuesta por una batería más grande

La batería es otro de los apartados que recibe importantes cambios.

Los nuevos diseños de batería aprovechan las eficiencias del silicio para ofrecer mayor autonomía. Los modelos únicamente con eSIM alcanzan hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas en el iPhone 18 Pro Max.

El iPhone 18 Pro puede alcanzar hasta 50 por ciento de carga en aproximadamente 15 minutos, mientras que la carga inalámbrica permite llegar al 50 por ciento en 30 minutos.

En el iPhone 18 Pro Max, cinco minutos de carga mediante cable proporcionan alrededor de siete horas de reproducción de video. Apple también señala que el modelo ofrece hasta 30 horas de uso con una carga completa, de acuerdo con un nuevo modelo de consumo de batería basado en datos del mundo real.

iOS 27 y Siri AI llegan a los nuevos modelos Pro

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegan con iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI.

Siri AI se presenta como una nueva versión de Siri impulsada por Apple Intelligence, con capacidades más personales, conversacionales y avanzadas.

El asistente puede utilizar el contexto personal para ayudar a encontrar información en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otras aplicaciones. También puede utilizar el contenido que aparece en pantalla para realizar acciones relacionadas y responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema.

En la aplicación Cámara, el modo Siri permite obtener información y realizar acciones relacionadas con lo que está frente al usuario. También es posible escribir con Siri simplemente describiendo lo que se necesita.

Apple Intelligence incorpora además funciones como Spatial Reframing, Extend y una versión mejorada de Clean Up para modificar fotografías después de capturarlas. Image Playground ahora puede generar imágenes fotorrealistas.

En Safari, Notify Me permite monitorear páginas web para detectar cambios, como reposiciones de productos o disminuciones de precios.

Apple señala que Apple Intelligence utiliza procesamiento en el dispositivo y Private Cloud Compute para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios.

iOS 27 también incluye mejoras en el diseño del sistema y nuevas formas de personalizar la apariencia de Liquid Glass. Además, incorpora herramientas para que los padres tengan más opciones para administrar el contenido al que pueden acceder sus hijos, con quién pueden comunicarse y cuándo pueden utilizar el dispositivo.

Otra novedad es iPhone Handoff, que permite a los usuarios con operadores compatibles cambiar entre dos modelos de iPhone utilizando el mismo número telefónico.

Siri AI estará disponible como beta con iOS 27 a partir del 14 de septiembre para dispositivos compatibles configurados en inglés. El soporte para francés, japonés, coreano, portugués y español llegará en octubre.

eSIM y mayor autonomía

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max también estarán disponibles en versiones únicamente con eSIM.

Apple señala que esta tecnología ofrece mayor flexibilidad, seguridad y conectividad frente a las tarjetas SIM físicas, además de permitir una mayor duración de batería en los modelos eSIM.

Las versiones eSIM estarán disponibles en Bahréin, Canadá, Guam, Japón, Kuwait, México, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Estos modelos cuentan con una batería más grande gracias al espacio que anteriormente ocupaba la SIM física, lo que permite obtener dos horas adicionales de reproducción de video.

Nuevos accesorios

Apple también presentó nuevos accesorios para los iPhone 18 Pro, entre ellos fundas de silicona, TechWoven, correas Crossbody y carteras FineWoven.

La funda transparente recibe un diseño actualizado y ahora es compatible con las correas Crossbody y Wrist Strap.

La nueva Wrist Strap ofrece una forma de llevar el iPhone, AirPods Pro 2 o AirPods Pro 3 con las manos libres. Está fabricada con hilo de poliéster 100 por ciento reciclado e incorpora imanes flexibles.

La correa estará disponible en seis colores: negro, taupe, olive, crisp blue, magenta y burgundy.

iPhone 18 Pro y el medio ambiente

Apple señala que los nuevos modelos fueron diseñados teniendo en cuenta el medio ambiente y como parte de su plan para alcanzar la neutralidad de carbono en toda su huella para 2030.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max están fabricados con 40 por ciento de contenido reciclado en total, incluido cobalto 100 por ciento reciclado en la batería y aluminio 85 por ciento reciclado en la carcasa.

La fabricación utiliza 50 por ciento de energía renovable, como eólica y solar, a lo largo de la cadena de suministro. Además, los dispositivos utilizan empaques de papel fabricados 100 por ciento con fibra y que pueden reciclarse en casa.

Precio y disponibilidad

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de 1,199 dólares (desde 29,999 pesos mexicanos), mientras que el iPhone 18 Pro Max comenzará en 1,299 dólares en Estados Unidos (desde 31,999 pesos mexicanos).

Los pedidos anticipados comenzarán a las 5:00 a. m. PT del sábado 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad iniciará el viernes 18 de septiembre en más de 65 países y regiones, incluido México. En otros 20 países y regiones, los dispositivos estarán disponibles a partir del viernes 25 de septiembre.

iOS 27 estará disponible como actualización gratuita el lunes 14 de septiembre.

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max estarán disponibles en negro, plata, glacier y burgundy.