Probé los 6 mejores teléfonos plegables con Android en cuanto a duración de la batería: aquí te cuento cuál es el mejor y cómo el iPhone Duo puede competir con ellos

Por fin es oficial: después de lo que parecen años de filtraciones, Apple se ha sumado a la carrera de los teléfonos plegables con el iPhone Duo. Trae consigo una gran cantidad de nuevas funciones, pero también tiene el mismo diseño tipo pasaporte que el Galaxy Z Fold 8, el Xiaomi 18 Fold y el Huawei Pura X Max, lanzados recientemente.

El primer dispositivo plegable de Apple presenta muchas de las mismas limitaciones que cabría esperar de un dispositivo plegable de primera generación, incluso de una empresa tan meticulosa como Apple, pero la mayor preocupación para la mayoría de los usuarios podría ser la duración de la batería del Duo.

He pasado los últimos tres meses usando el Galaxy Z Fold 8 y sus competidores. ¿Qué duración de batería ofrecen y qué podemos aprender de ello? Probé seis de los mejores teléfonos plegables insignia disponibles a nivel mundial durante varias semanas para responder a esa pregunta.

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Cómo probé la duración de la batería de los teléfonos plegables

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En los últimos meses, he estado desarrollando mi propio conjunto de pruebas para baterías, CellMark, utilizando una combinación de modelos de inteligencia artificial. Tras cientos de horas y varias iteraciones, he creado un conjunto de pruebas sólido que toma en cuenta las particularidades de cada fabricante de teléfonos y la forma en que el usuario promedio utiliza su teléfono en la actualidad.

Para esta comparación, ejecuté el conjunto de pruebas EnduranceMark, que se repite en bucle hasta que el nivel de la batería llega al 5 %. Una prueba solo es válida si agota con éxito el 80 % de la batería, y cada resultado que se muestra a continuación se caracteriza mediante una métrica estandarizada. Ejecuté dos pruebas de este conjunto: la prueba Synthesizer, para evaluar el consumo bajo cargas pesadas, y mi favorita, la prueba Doom Scroller. Como su nombre lo indica, simula el pasatiempo favorito de todos: desplazarse sin fin por las redes sociales.

También realicé la prueba de carga ChargeMark para registrar los tiempos de carga de la batería. Combiné las tres pruebas de CellMark con un script de navegación web que cargaba 20 páginas web diferentes, se desplazaba a intervalos y pasaba a la siguiente página en bucle, además de una prueba de reproducción de video en bucle.

Dado que algunos fabricantes de teléfonos limitan de manera agresiva las aplicaciones en segundo plano, algunos teléfonos no pudieron completar ciertas pruebas, pero he incluido las pruebas relevantes de todos modos.

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Por supuesto, estas pruebas no son 100 % indicativas del uso en el mundo real, pero, según mi experiencia, los resultados del «Doom Scrolling» del Galaxy Z Fold 8 coincidieron en gran medida con mis observaciones durante el uso diario. Tras 20 años de probar teléfonos inteligentes, confío en los resultados de la app CellMark.

Ronda 1: La prueba de carga

Durante años, las velocidades de carga variaban notablemente entre los teléfonos plegables que se vendían en EE. UU. y los que se vendían fuera de ese país. En pocas palabras, los primeros eran mucho más lentos que los segundos.

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Capacidad 15 min 30 min 100% Tasa de consumo Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 33% 66% 69 minutes 69.6mAh / min Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 41% 71% 60 minutes 83.3mAh / min Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 26% 47% 54 minutes 54mAh / min Moto Razr Fold 6,000mAh 67% 67% 100 minutes 100mAh / min Oppo Find N6 6,000mAh 84% 84% 47 minutes 127.7mAh / min Honor Magic V6 6,660mAh 66% 66% 59 minutes 112.9mAh / min

En la prueba de carga anterior, la velocidad de carga de 45 W del Galaxy Z Fold 8 le permitió alcanzar una carga completa en unos respetables 69 minutos, pero el Galaxy Z Fold 8 Ultra mantuvo la carga de 45 W durante más tiempo para alcanzar la carga completa en una hora.

El Moto Razr Fold, el Honor Magic V6 y el Oppo Find N6 ocuparon los tres primeros lugares en orden ascendente, y Oppo conservó el liderazgo en carga que ha mantenido durante años. El Google Pixel 11 Pro Fold quedó en último lugar, lo cual no es sorprendente dado que su carga es la más lenta.

En cuanto al dúo de iPhone, Apple afirma que la carga de 60 W puede alcanzar el 50 % en solo 20 minutos. Apple no ha publicado una estimación de la carga completa, especialmente porque los teléfonos optimizan las velocidades de carga para prolongar la vida útil, pero sus afirmaciones sitúan la velocidad de carga del dúo de iPhone alrededor del nivel del Honor Magic V6 y el Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Ronda 2: La prueba de navegación web

(Image credit: Nirave Gondhia)

La segunda prueba consistió en la navegación web; cada teléfono ejecutó un script para cargar 20 de las páginas web más pesadas de Internet y desplazarse por ellas para simular el uso en la vida real. Al ejecutarse en un bucle, esto nos da una estimación de la duración de la batería si utilizas el navegador constantemente.

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Capacidad 100 --> 0% Tasa de consumo Tasa de consumo Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 17 horas 44 minutos 5.64 %/hr 270.7 mAh/hr Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 14 horas 11 minutos 7.05 %/hr 352.5 mAh/hr Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 13 horas 52 minutos 7.21 %/hr 346.6 mAh/hr Moto Razr Fold 6,000mAh 20 horas 14 minutos 4.86 %/hr 291.7 mAh/hr Oppo Find N6 6,000mAh 18 horas 52 minutos 5.48 %/hr 328.8 mAh/hr Honor Magic V6 6,660mAh 18 horas 11 minutos 5.50 %/hr 366.3 mAh/hr

El Galaxy Z Fold 8 se mostró sorprendentemente resistente en este aspecto, pero ahí es donde una pantalla más pequeña resulta útil. Su tasa de consumo fue la más baja de todas las pruebas, lo que significa que una batería más grande con la misma tasa de consumo nos daría, en teoría, la mejor duración de batería en general.

El Pixel 11 Pro Fold quedó rezagado respecto a la competencia, a pesar de que su tasa de consumo fue solo la tercera más alta, mientras que el Motorola Razr Fold demostró que este modelo —y su procesador Snapdragon 8 Gen 5— está muy bien optimizado para la navegación web. Apple no ha revelado ninguna estimación sobre la navegación web del iPhone Duo, por lo que no está claro qué esperar.

Ronda 3: La prueba de reproducción de video

La otra prueba bastante común es la reproducción de video, que nos permite verificar directamente las afirmaciones que hacen muchos fabricantes de teléfonos. Para ello, se reprodujo en bucle un video en 4K almacenado localmente en el reproductor de medios predeterminado, con el brillo del teléfono ajustado al 50%.

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Capacidad 100 --> 0% Afirmaciones del fabricante Tasa de consumo Drain rate Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 20 horas 32 minutos 26 hrs 4.87 %/hr 233.8 mAh/hour Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 20 horas 39 minutos 27 hrs 4.84 %/hr 242.1 mAh/hour Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 18 horas 14 minutos 24 hrs 5.48 %/hr 263.6 mAh/hour Moto Razr Fold 6,000mAh 20 horas 49 minutos 39 hrs 4.80 %/hr 288.2 mAh/hour Oppo Find N6 6,000mAh 22 horas 47 minutos 26 hrs 4.39 %/hr 263.4 mAh/hour Honor Magic V6 6,660mAh 21 horas 57 minutos 24 hrs 4.56 %/hr 303.4 mAh/hour

Es evidente que todos los fabricantes de teléfonos hacen afirmaciones audaces sobre la duración de la batería que no siempre reflejan la experiencia real del usuario. En este sentido, Samsung, Oppo y Honor merecen reconocimiento por sus afirmaciones bastante precisas sobre la reproducción de video, mientras que los resultados del Moto Razr Fold y el Pixel 11 Pro Fold están muy por debajo de lo anunciado.

En cuanto al dúo de iPhone, Apple afirma que tendrás hasta 35 horas de reproducción de video en la pantalla interna y hasta 44 horas en la pantalla externa. Si cumple con estas afirmaciones, o incluso se acerca a ellas, probablemente tendrá la mejor duración de batería para la reproducción de video de cualquier teléfono plegable.

Ronda 4: Prueba de rendimiento del sintetizador

La navegación web y la reproducción de videos son dos de las formas más comunes en que usamos nuestros teléfonos, pero las empresas también optimizan sus dispositivos para estos escenarios, y los teléfonos tienen dificultades considerables cuando se les somete a cargas pesadas.

Para probar esto, desarrollé el Synthesizer, que realiza una serie de cálculos con números primos cada vez más grandes y ejecuta numerosas operaciones de entrada/salida en segundo plano, ambas diseñadas para someter al chipset a una carga pesada.

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Capacidad Transcurrido Proyectado Primes Operaciones de E/S ejecutadas Tasa de consumo Galaxy Z Fold 8 4,800mAh 20 hours 32 minutes 5 hours 51 minutes 25.8M 5.57M 16.07% Galaxy Z Fold 8 Ultra 5,000mAh 20 hours 39 minutes 6 hours 03 minutes 27.0M 5.99M 15.54% Pixel 11 Pro Fold 4,806mAh 18 hours 14 minutes 7 hours 05 minutes 26.6M 4.21M 13.27% Moto Razr Fold 6,000mAh 20 hours 49 minutes 10 hours 55 minutes 31.5M 7.12M 8.60% Oppo Find N6 6,000mAh 22 hours 47 minutes 11 hours 32 minutes 31.4M 9.08M 8.15% Honor Magic V6 6,660mAh 21 hours 57 minutes 12 hours 37 minutes 33.4M 10.92M 7.45%

Ninguno de estos resultados es sorprendente por sí solo, pero en conjunto muestran cuán diferente ha sido el equilibrio entre potencia y eficiencia para cada fabricante de teléfonos.

El Galaxy Z Fold 8 y el Fold 8 Ultra utilizan el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, de altas especificaciones, y Samsung no limita el rendimiento del chipset. El resultado es una duración de batería de aproximadamente 5.5 horas en modo de alto rendimiento.

El Tensor G6 que lleva el Pixel 11 Pro Fold está sorprendentemente bien optimizado, pero como muestra la prueba anterior, Motorola, Honor y Oppo ofrecen un rendimiento de batería y un equilibrio entre rendimiento y duración de la batería considerablemente mejores. El resultado es un rendimiento sostenido bajo carga alta durante mucho más tiempo.

Ronda 5: La prueba del "doomscrolling"

(Image credit: Nirave Gondhia)

Cuando empecé a desarrollar CellMark, me propuse crear una aplicación que pudiera, entre otras pruebas, simular el uso de las redes sociales. Teniendo en cuenta cómo usamos nuestros teléfonos —y mi necesidad adicional de contar con formas visuales para mostrar las pruebas de batería y carga en las redes sociales—, esta me pareció la prueba más natural de desarrollar.

También es aquí donde he enfrentado desafíos específicamente con los teléfonos Oppo y Motorola, los cuales impiden que la app CellMark ejecute pruebas de más de nueve horas. A pesar de esto, revela muchos datos interesantes.

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Tiempo transcurrido (~100% > 5%) Tarjetas desplazadas Descarga Descarga Temperatura Galaxy Z Fold 8 9 horas 58 minutos 13,257 9.22 % por hora 442.6 mAh/hora Aceptable Galaxy Z Fold 8 Ultra 13 horas 04 minutos 16,144 7.19 % por hora 359.7 mAh/hora Crítico Pixel 11 Pro Fold 10 horas 54 minutos 14,087 8.62 % por hora 414.2 mAh/hora Aceptable Moto Razr Fold 14 horas 53 minutos 18,067 6.31 % por hora 420.2 mAh/hora Aceptable Oppo Find N6 - 12,432 2.42 % por hora 145.2 mAh/hora Nominal Honor Magic V6 - 12,415 2.79 % por hora 167.3 mAh/hora Nominal

En primer lugar, el cuerpo delgado del Galaxy Z Fold 8 Ultra y su batería más grande hacen que se caliente considerablemente más que todos sus competidores.

El diseño más grueso y la cámara de vapor del iPhone Duo deberían garantizar que esto no sea un problema para el primer teléfono plegable de Apple, aunque el chipset A20 Pro es muy potente. El Galaxy Z Fold 8 demuestra que es posible ser un teléfono pequeño sin sufrir problemas de sobrecalentamiento, a pesar de usar el mismo procesador que su hermano.

El desempeño del Pixel 11 Pro Fold demuestra que el Tensor G6 es una mejora bienvenida respecto al Tensor G5, mientras que el Honor Magic V6 vuelve a reinar supremo.

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Duración Nominal Aceptable Serio Critical Galaxy Z Fold 8 9 horas 58 minutos 46.0% 54.0% 0% 0% Galaxy Z Fold 8 Ultra 13 hours 04 minutes 68.8% 0.5% 3.1% 27.5% Pixel 11 Pro Fold 10 horas 54 minutos 44.2% 55.8% 0% 0% Moto Razr Fold 14 horas 53 minutos 83.2% 16.8% 0% 0%

Vale la pena señalar que las pruebas del Find N6 y el Razr Fold duraron 9 horas antes de concluir, y aunque todos los teléfonos se descargan mucho más rápido a medida que aumenta la temperatura, es probable que ambos hayan tenido el menor consumo de batería y el mejor desempeño térmico.

¿Cuál es la conclusión clave? El procesador marca una gran diferencia: el Find N6 tiene un núcleo de rendimiento menos que sus rivales, mientras que el Razr Fold utiliza el Snapdragon 8 Gen 5 en lugar de la versión Elite de alto rendimiento. Ambas empresas tomaron estas decisiones pensando en la duración de la batería, y esto se hace especialmente evidente al observar el desempeño térmico en estas pruebas.

La prueba de 24 horas del Galaxy Z Fold 8

(Image credit: Richard Priday / TechRadar)

Apenas unos días antes de la publicación, probé el Galaxy Z Fold 8 con algunos ajustes para determinar cuál sería la duración de la batería en condiciones más óptimas. Lo sorprendente es cuánta diferencia supone.

Al ejecutar la prueba «Doom Scroll» en un Galaxy Z Fold 8 con la sincronización de datos en segundo plano desactivada y el brillo ajustado al 40 %, logré 24 horas y 42 minutos en una sola ejecución de «Doom Scroll». Eso es casi un 150 % más que el resto de los resultados de las pruebas del Galaxy Z Fold 8.

Además, todos los fabricantes de teléfonos plegables recomiendan abrir el teléfono para una carga más rápida, en parte debido a la gestión térmica. Durante esta prueba, las 8,907 muestras de telemetría registradas mostraron un estado térmico normal. En pocas palabras: abre tu teléfono para mantenerlo más fresco.

¿Cómo se compararía la batería del iPhone Duo?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple afirma que el iPhone Duo tiene mayor duración de batería que el iPhone 17 Pro Max, ya que ofrece hasta 35 horas de reproducción de video cuando está desplegado o 44 horas cuando está plegado. Esto lo coloca un 35 % por encima del Galaxy Z Fold 8 y, junto con un cuerpo más grueso y una mejor gestión térmica, el iPhone Duo podría establecer un nuevo punto de referencia en cuanto a duración de batería para los teléfonos plegables en EE. UU.

La verdadera prueba estará en casos de uso del mundo real, como Doom Scroller. Tengo muchas ganas de ver qué tan optimizado está el iPhone Duo, pero soy cautelosamente optimista en cuanto a que, al menos, pueda igualar al Galaxy Z Fold 8. Lo sabremos una vez que el iPhone Duo salga a la venta.

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