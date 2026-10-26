¿Pro Max, pero no Pro? Oppo explica su estrategia única de nomenclatura para la serie Find X10 — y Apple no tuvo nada que ver con ello

¿Qué hay en un nombre? Cuando se trata de teléfonos inteligentes, bastante, en realidad. Y las convenciones de nomenclatura de los productos de algunas marcas son más sencillas que las de otras.

La serie Oppo Find X10 llegó la semana pasada y está compuesta por dos modelos: el Oppo Find X10 y el Oppo Find X10 Pro Max. Este año no hay un modelo «Pro» convencional y, aunque tal vez haya un Find X10 Ultra en 2027, la decisión de Oppo de cambiar su estrategia de nomenclatura para sus modelos insignia causó sorpresa en el lanzamiento de la serie Find X10.

Por lo general, las líneas de smartphones insignia incluyen un modelo estándar, un modelo Pro y un modelo Pro Max y/o Ultra de mayor tamaño. Apple lo hace, Google lo hace, Samsung lo hace (más o menos) y, hasta esta semana, Oppo también lo hacía: la serie Oppo Find X9 estaba compuesta por el Find X9, el Find X9 Pro y el Find X9 Ultra. No había un «Pro Max», pero la secuencia tenía sentido de todos modos.

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¿Por qué, entonces, ha decidido Oppo eliminar el «Pro» estándar e incorporar un «Pro Max» a la gama Find X de este año? La razón, según Oppo, es distinguir al Find X10 Pro Max del Find X9 Pro como algo más que una simple actualización generacional, y evitar que el Find X10 se asemeje demasiado a su hermano mayor, más premium. ¿Estás confundido? Déjame (y a Oppo) explicarlo.

Oppo Find X10 (Image credit: Jamie Richards / Future)

“En cuanto al Find X10, aunque se trata de una versión estándar, es mejor que la generación anterior [Find X9 Pro] porque cuenta con capacidades Pro”, explicó Jensen Jie, director de productos de smartphones de Oppo (traducción), en una mesa redonda a la que asistió TechRadar.

«Y en cuanto al Find X10 Pro Max, seguramente habrás notado el cambio en comparación con el Find X9 Pro. Su competitividad ha aumentado notablemente; por eso quisimos llamarlo ‘Pro Max’, para enviar un mensaje a los usuarios y al mercado.

“Al nombrar nuestros productos, una de las consideraciones clave es que los usuarios puedan entender el significado [implícito en] un cambio de nombre”, continuó Jie. “Y para la serie Find X10, [creímos] que debía haber una versión estándar, ya que muchos usuarios están más familiarizados con [la experiencia que ofrece] una versión estándar.

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“Acabamos de hablar de posicionamiento; esta vez hemos dotado al Find X10 de capacidades Pro. Y en cuanto al Find X10 Pro Max, lo hemos equipado con un sistema de tres cámaras de 200 MP y una batería más grande [que la del Find X9 Pro]. Es una gran mejora respecto a la generación anterior; es un paso adelante. Por eso utilizamos ‘Pro Max’, para poder comunicar claramente esta mejora al mercado y a nuestros usuarios».

Oppo Find X10 Pro Max (Image credit: Tim Coleman)

Bueno, esto es un poco confuso. Cabe reiterar que las respuestas de Oppo se proporcionaron mediante traducción, por lo que es posible que se hayan perdido algunos matices, pero creo entender lo que la compañía intenta decir.

Desde la perspectiva de Oppo, el Find X10 Pro Max es un mejor teléfono de lo que habría dado a entender el nombre Find X10 Pro. Y el Find X10 no podía llamarse Find X10 Pro, porque eso habría hecho pensar que era el mismo teléfono que el Find X10 Pro Max, pero más pequeño, cuando no es así. En comparación con el modelo estándar, el Pro Max cuenta con un chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm más potente y una cámara ultra gran angular de 200 MP más grande.

Por supuesto, podrías pensar que este dilema se habría resuelto simplemente llamando Find X10 Ultra al Find X10 Pro Max. Sin embargo, esperamos que ese dispositivo llegue en algún momento del próximo año y que sea todavía mejor que el Find X10 Pro Max.

Así que puedo entender, más o menos, la estrategia de Oppo: la denominación «Pro Max» se utiliza para describir un producto superior al «Pro», pero que todavía no alcanza el nivel «Ultra». Esto es diferente de cómo Apple, por ejemplo, utiliza la denominación "Pro Max".

¿Sigues confundido? Quizá este ejemplo te ayude: imagina por un momento que Samsung quisiera lanzar un teléfono todavía mejor que el Galaxy S26 Ultra dentro de la misma generación. En ese caso, el Galaxy S26 Ultra que conocemos podría haberse llamado Galaxy S26 Pro Max, debido a su tamaño y sus características prémium, mientras que Samsung seguiría llamando Galaxy S26 al modelo estándar. No habría un Galaxy S26 Pro. Creo que eso es lo que Oppo está haciendo en este caso, aunque puedes corregirme en los comentarios si crees que he entendido mal la situación.

No tengo del todo claro a qué se refiere Oppo cuando dice que "muchos usuarios están más familiarizados con [la experiencia que ofrece] una versión estándar", pero está claro que la compañía considera al Find X10 el verdadero sucesor del Find X9 Pro. Y esa idea coincidió con lo que descubrimos al probar el nuevo dispositivo:

"El Oppo Find X10 cuesta £1,099, exactamente lo mismo que costaba el Find X9 Pro del año pasado en su lanzamiento y £200 más que el Find X9 estándar", escribimos en nuestra reseña del Oppo Find X10. "A primera vista, esto podría parecer un aumento de precio considerable, pero la realidad es que el Find X10 es claramente más una continuación del Find X9 Pro que del Find X9 estándar, y justifica su precio con algunas características propias de un auténtico dispositivo de gama profesional".

Tanto el Oppo Find X10 como el Find X10 Pro ya se pueden reservar directamente en la tienda de Oppo. Los envíos comenzarán a finales de este mes.

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