Probé el teleobjetivo convertidor de 400 mm de Vivo con el X500 Pro Max, y ningún otro celular de Oppo, Honor o Apple puede compararse con él

Vivo anunció un nuevo teleobjetivo G2 Ultra con factor de conversión de 4,7x junto con su serie insignia de teléfonos X500.

El lente viene incluido en el kit para fotógrafos del X500 Pro Max, aunque también se puede comprar por separado. Es compatible con los tres modelos de la serie X500.

Por ahora, los teléfonos y los accesorios están disponibles únicamente en China; aún no se ha determinado cuándo se lanzarán en otros mercados.

Mi primera experiencia fue… bueno, pero la segunda fue toda una revelación. Tranquilos, me refiero a tomar fotos con un smartphone y un teleconvertidor, por supuesto, y Vivo les ha demostrado a Oppo, Honor y a todos los demás —incluso a Apple— cómo se hace.

Disponibles por separado (solo en China) o en el kit para fotógrafos del Vivo X500 Pro Max (muy similar al modelo anterior compatible con el X300 Ultra), ahora hay dos lentes teleconvertidoras que amplían el alcance del teléfono: una de 2.3x y una nueva «G2 Ultra» de 4.7x.

Al igual que el Oppo Find X9 Ultra y su lente teleconvertidor, están diseñadas para combinarse con la cámara teleobjetivo del teléfono, pero en este caso se trata de una lente de 3,5x con una distancia focal efectiva de 85 mm. Si le agregas el teleconvertidor «G2 Ultra» de 4,7x —que es un equipo de primera con óptica Zeiss—, obtienes un objetivo de 400 mm, sin necesidad de zoom digital.

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Lo que más me impresionó del Vivo X500 Pro Max es cómo se integra su teleconvertidor en la aplicación de la cámara del teléfono. Seleccionas la opción del teleconvertidor en el menú de la cámara, tras lo cual siempre aparece un ícono en la pantalla.

Si quieres usar el teleconvertidor, toca el ícono del teleconvertidor, sigue las instrucciones para seleccionar qué teleconvertidor está acoplado, y el teléfono corrige la imagen para su uso con el dispositivo (el teleconvertidor utiliza espejos, por lo que, de lo contrario, la imagen aparecería al revés).

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

El teléfono Oppo, por otro lado, requiere un modo específico para teleconvertidor a fin de optimizar la imagen. Este modo es extremadamente sencillo y limitado, por lo que no se puede utilizar con las mejores funciones de la cámara del teléfono. Lo mismo puede decirse del nuevo Honor Magic 9 Pro Max y de los últimos dispositivos iPhone 18 cuando se combinan con opciones de terceros, como PGY Tech y su aplicación asociada (tal como lo demostró @byteddyk).

Por su parte, el Vivo X500 Pro Max no requiere un modo específico: se puede utilizar con cualquiera de los otros modos, sin restricciones reales, lo que hace que el teleconvertidor sea intrínsecamente más útil.

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Imágen 1 de 7 La cámara principal, con una distancia focal de 24 mm (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The 3.5x telephoto camera (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The 10x zoom setting (a digital zoom from the 3.5x camera) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The G2 Ultra teleconverter, 400mm (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The G2 Ultra teleconverter, 400mm (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The G2 Ultra teleconverter, but here I have selected the 800mm setting which is effectively a 2x digital zoom from the 400mm teleconverter (Crédito de la imagen: Tim Coleman) And here I have selected the 1600mm setting which is effectively a 4x digital zoom from the 400mm teleconverter (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 7 Ver original Imágen 2 de 7 Ver original Imágen 3 de 7 Ver original Imágen 4 de 7 Ver original Imágen 5 de 7 Ver original Imágen 6 de 7 Ver original Imágen 7 de 7 Ver original

Un teleconvertidor sin límites

Al utilizar cualquier modo de toma junto con la cámara con teleobjetivo de 3.5x, los usuarios pueden aprovechar la resolución máxima del teléfono de 200 MP. También puedes seleccionar el modo Pro con formato de archivo RAW y control total sobre la exposición.

¿O qué tal el modo SnapShot? Se trata de un modo diseñado para la fotografía de acción que utiliza automáticamente una alta velocidad de obturación, algo que probablemente querrás usar con una distancia focal tan ampliada de 400 mm para fotos de vida silvestre y deportes.

El modo de teleconvertidor de Oppo no puede hacer nada de eso, y su uso práctico es bastante limitado, como descubrí al intentar fotografiar un partido de fútbol profesional de la Liga de Campeones desde mi asiento alejado en el estadio.

Imágen 1 de 6 El celular Oppo sin teleconvertidor: cuenta con una cámara con teleobjetivo de 3,5x, además de un modo de zoom digital de 10x que ofrece resultados aceptables (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The 4.7x teleconverter, however, gets more reach and sharp results (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 6 Ver original Imágen 2 de 6 Ver original Imágen 3 de 6 Ver original Imágen 4 de 6 Ver original Imágen 5 de 6 Ver original Imágen 6 de 6 Ver original

La cereza en el pastel del X500 Pro Max y el teleconvertidor es que el lente cuenta con una estabilización de imagen decente, aunque no ofrece la estabilización de imagen integrada en el cuerpo de 7 EV como la de la cámara principal del teléfono.

El lente viene con un collarín y una montura para trípode, lo que facilita su acoplamiento a un trípode. Es mejor usar uno, pero descubrí que aún así podía tomar fotos nítidas, grabar videos fluidos y seguir a los sujetos a mano alzada a 400 mm.

También es posible ampliar el alcance de 400 mm de forma digital, con opciones de 800 mm, 1200 mm, 1600 mm y 3200 mm, pero me parece que usar el zoom digital con un teléfono Vivo da como resultado fotos que se ven artificiales (al menos al examinar los píxeles de cerca). Una mejor opción es aumentar la resolución de los 12 MP estándar a 50 MP o 200 MP y luego recortar la imagen. Echa un vistazo a la galería de abajo para ver cuánto puedes recortar a partir de un archivo de 200 MP.

Imágen 1 de 5 El teleconvertidor G2 Ultra, 400 mm (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The G2 Ultra teleconverter, 1200mm (an additional 3x digital zoom applied) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The G2 Ultra teleconverter, 400mm (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The G2 Ultra teleconverter, 400mm, but here I have selected the boosted 200MP resolution (Crédito de la imagen: Tim Coleman) To give you context, I have cropped the previous 200MP photo down to 12MP, which is the resolution of the photo before it. Detail feels much more natural in the higher-resolution setting. (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 5 Ver original Imágen 2 de 5 Ver original Imágen 3 de 5 Ver original Imágen 4 de 5 Ver original Imágen 5 de 5 Ver original

Todavía tengo el Oppo Find X9 Ultra y su teleconvertidor, pero nunca logré superar las limitaciones de su uso. El Vivo, por otro lado, será el equipo al que recurriré la próxima vez que quiera tomar fotos con superteleobjetivo con un celular.

Por ahora, lamentablemente, la serie Vivo X500 y sus accesorios solo están disponibles en China, y aún no se ha determinado cuándo se lanzarán a un mercado más amplio; sin embargo, estos dispositivos insignia de Vivo nunca se han vendido directamente en EE. UU. ni en el Reino Unido.

Aun así, el teleconvertidor G2 Ultra 4.7x es una verdadera muestra de lo que las cámaras de los smartphones pueden llegar a hacer; ojalá que algún día estén disponibles de manera más amplia.

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