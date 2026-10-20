Los principales operadores móviles de Europa se unen para desarrollar un competidor de Starlink

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone han firmado una carta de intención para explorar el desarrollo de una constelación europea.

Esto podría funcionar como una alternativa a Starlink y permitiría a las redes cubrir las brechas de cobertura mediante satélites.

Sin embargo, aún necesitan un socio especializado en satélites para llevar a cabo dicho plan.

Starlink tiene grandes ambiciones en el sector de la telefonía móvil y, al parecer, se considera un verdadero rival de los operadores convencionales como Verizon y T-Mobile en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa, los operadores de telefonía móvil podrían buscar ofrecer una alternativa a Starlink.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone han firmado una carta de intención para explorar «una posible oferta conjunta para la futura asignación de espectro para los Servicios Móviles por Satélite (MSS) en Europa».

En otras palabras, podrían colaborar para asignar espectro a un servicio de conectividad por satélite destinado a ampliar su cobertura en zonas donde actualmente no llegan las torres de transmisión ni otra infraestructura terrestre.

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Un servicio de este tipo las pondría en competencia directa con Starlink, que se ha asociado con empresas como T-Mobile en Estados Unidos y O2 en el Reino Unido para cubrir las brechas de cobertura en sus redes, y que tiene la ambición de lanzar un operador independiente.

Muy lejos

(Image credit: Vodafone)

Pero esta iniciativa europea aún se encuentra en una etapa muy temprana. La carta de intención tiene como único objetivo explorar una posible propuesta, una formulación que sugiere que nada está definido de manera definitiva. E incluso si estas operadoras asignaran conjuntamente este espectro, aún necesitarían “establecer una infraestructura clave de red terrestre” que lo acompañe.

Y lo más importante de todo: necesitan acceso a una constelación de satélites, y aunque parte de la intención aquí es «apoyar el desarrollo de una constelación europea», en realidad no planean construir una constelación por sí mismas; más bien, están buscando un socio de satélites.

Así que no esperes ver una alternativa europea a Starlink en el corto plazo, pero parece que podría haber una en algún momento en el futuro —y esta es una medida que tendría sentido, dado el intento continuo de Europa por reducir su dependencia de los servicios estadounidenses.

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