MWC 2026. Qualcomm X105: el primer módem-RF del mundo, preparado para 3GPP Release 19

Qualcomm anunció en Barcelona el Qualcomm X105 5G Modem‑RF, una plataforma 5G Advanced que la compañía describe como el primer sistema módem‑RF del mundo preparado para 3GPP Release 19, diseñado para acelerar el desarrollo y las pruebas hacia 6G. La propuesta combina mejoras en rendimiento de datos, eficiencia energética y nuevas capacidades de posicionamiento y conectividad satelital, además de integrar un procesador de IA de quinta generación que aplica IA agencial directamente en el módem.

Detalles técnicos clave

Arquitectura R19‑ready : Qualcomm posiciona al X105 como la primera plataforma lista para Release 19, lo que facilita la experimentación con funciones que se consideran base para el futuro 6G.

: Qualcomm posiciona al X105 como la primera plataforma lista para Release 19, lo que facilita la experimentación con funciones que se consideran base para el futuro 6G. Transceptor RF de 6 nm : El X105 incorpora el primer transceptor RF fabricado en 6 nm, que según Qualcomm reduce el consumo energético hasta un 30% y permite un tamaño de placa hasta 15% menor frente a la generación anterior.

: El X105 incorpora el primer transceptor RF fabricado en 6 nm, que según Qualcomm reduce el consumo energético hasta un 30% y permite un tamaño de placa hasta 15% menor frente a la generación anterior. Velocidades máximas : La plataforma alcanza picos de 14.8 Gbps en descarga y 4.2 Gbps en subida; en sub‑6 GHz Qualcomm reporta hasta 13.2 Gbps en descarga.

: La plataforma alcanza picos de 14.8 Gbps en descarga y 4.2 Gbps en subida; en sub‑6 GHz Qualcomm reporta hasta 13.2 Gbps en descarga. GNSS cuatribanda y precisión : El X105 integra un motor GNSS que opera en cuatro bandas (L1, L2, L5, L6) y es compatible con múltiples constelaciones, lo que promete mayor precisión de localización para aplicaciones móviles y de automoción.

: El X105 integra un motor GNSS que opera en cuatro bandas (L1, L2, L5, L6) y es compatible con múltiples constelaciones, lo que promete mayor precisión de localización para aplicaciones móviles y de automoción. NR‑NTN y comunicaciones por satélite: La plataforma añade soporte NR‑NTN (Non‑Terrestrial Networks), habilitando videollamadas, transmisión de video, voz, mensajería y datos a través de enlaces satelitales integrados en el módem.

IA integrada y experiencia de usuario

El X105 incorpora un procesador de IA de quinta generación que aplica IA agencial en el propio módem para detectar, clasificar y optimizar tipos de tráfico según escenarios de uso. Qualcomm afirma que esto mejora experiencias en juegos móviles, videollamadas y redes sociales al priorizar y adaptar recursos en tiempo real. Esta aproximación sitúa la inteligencia en el borde de la red, reduciendo latencias y permitiendo decisiones más rápidas sin depender exclusivamente de la nube.

Adopción y respaldo de operadores

Qualcomm informó que operadores globales como China Telecom, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, KDDI, Telstra, T‑Mobile y NTT DOCOMO han mostrado apoyo a la plataforma, lo que sugiere interés en pruebas y despliegues tempranos en múltiples regiones. El enfoque de la compañía es impulsar 5G Advanced en dispositivos móviles, FWA, automoción, XR, PCs, robótica e IoT industrial.

Qué significa para la industria y para México

Para fabricantes de dispositivos: el X105 ofrece un paquete técnico que facilita integrar capacidades 5G Advanced y funciones satelitales sin añadir demasiado tamaño o consumo, lo que puede acelerar el lanzamiento de teléfonos y equipos con NR‑NTN y GNSS de alta precisión.

Para operadores: la mayor capacidad de enlace ascendente y las velocidades pico permiten nuevos servicios (streaming de alta calidad, AR/VR en movilidad, telemetría en tiempo real) y mejoran la resiliencia mediante conectividad satelital.

Para usuarios finales en México: la llegada de dispositivos con X105 podría traducirse en mejores experiencias en videollamadas, juegos y navegación, así como en cobertura más robusta en zonas remotas gracias a NR‑NTN, siempre que los operadores locales y reguladores habiliten y adopten estas tecnologías.

Durga Malladi, vicepresidente ejecutivo y director general de Planificación Tecnológica de Qualcomm Technologies, afirmó: “Qualcomm X105 supone un importante avance en conectividad inalámbrica, ya que combina innovaciones en hardware e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de usuario excepcional.”

El Qualcomm X105 representa un paso ambicioso hacia 5G Advanced y la preparación para 6G, al combinar eficiencia energética, mayor rendimiento de datos, posicionamiento más preciso y conectividad satelital integrada con capacidades de IA en el módem. Su impacto real dependerá de la velocidad con la que fabricantes y operadores lo integren en productos comerciales y de las decisiones regulatorias sobre uso de espectro y servicios satelitales. Para los lectores de Pro en TechRadar México, el X105 es una señal clara de que la conectividad móvil seguirá evolucionando rápidamente en los próximos años.