Algunos iPhone 18 Pro Max de AT&T tienen una falla celular que no se puede reparar: así puedes comprobar si el tuyo está afectado y solicitar un reemplazo gratis

Apple ha confirmado que un "pequeño número" de usuarios del iPhone 18 Pro Max está experimentando un error que no tiene solución

Los usuarios afectados tendrán que reemplazar su teléfono

Los usuarios del iPhone 18 Pro Max de AT&T que aún no se hayan visto afectados deberían descargar un par de actualizaciones para asegurarse de que sus teléfonos no dejen de funcionar

La mayoría de los errores se pueden solucionar con actualizaciones de software, pero en este momento algunos usuarios del iPhone 18 Pro Max se enfrentan a un problema técnico que requiere un teléfono completamente nuevo.

En un comunicado a 9to5Mac, Apple ha confirmado que un «pequeño número» de dispositivos iPhone 18 Pro Max de AT&T han perdido el servicio celular, lo que les impide realizar llamadas.

La empresa está lanzando una actualización de la configuración del operador que —junto con iOS 27.0.1— está diseñada para evitar que este problema ocurra en los teléfonos que aún no se han visto afectados, pero no solucionará el problema en los dispositivos que ya presentan el error.

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(Image credit: Future/Jacob Krol)

Cómo verificar si tu teléfono está afectado

Entonces, ¿cómo puedes saber si tu teléfono está afectado? Bueno, en primer lugar, el problema se limita a los modelos de iPhone 18 Pro Max de AT&T; el iPhone 18 Pro no se ve afectado, probablemente porque utiliza un módem diferente. Así que, si no eres cliente de AT&T o no usas un iPhone 18 Pro Max, no deberías tener ningún problema.

Si usas este teléfono con AT&T, podrás darte cuenta fácilmente de si el error ha afectado a tu dispositivo, ya que aparecerá la palabra «SOS» en la barra de estado y no podrás usar la red de AT&T para llamadas, mensajes de texto o datos —aunque el Wi-Fi debería seguir funcionando—.

Si no has experimentado eso, asegúrate de actualizar tu teléfono a iOS 27.0.1 de inmediato. La actualización de la configuración del operador que Apple está lanzando adicionalmente debería instalarse automáticamente en los próximos 14 días, pero puedes activarla antes de esa fecha yendo a Ajustes > General > Acerca de, donde debería aparecer un mensaje para descargarla.

¿Pero qué pasa si ya te has visto afectado por este problema técnico? Bueno, lamentablemente, la única opción es que te reemplacen el teléfono.

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Para ello, ponte en contacto con el Soporte de Apple o con AT&T por teléfono o en línea, o visita una tienda Apple Store o una sucursal de AT&T. Dado que se trata de un problema técnico que no tiene solución, deberían proporcionarte un reemplazo gratuito; sin embargo, asegúrate primero de haber hecho una copia de seguridad de tu iPhone actual.

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