Cómo solucionar la falta de barras de señal celular en Android Auto — y cómo verificar si la actualización 17.8 ya está disponible en tu dispositivo

Desde hace semanas, Android Auto tiene un error que hace que el ícono de la señal celular desaparezca para algunos usuarios

Hace unos días, Google reconoció el problema y dijo que se lanzaría una solución

La versión estable de Android Auto 17.8 ya está disponible y parece que soluciona este error

Por lo general, los errores de software se corrigen con bastante rapidez, pero desde hace semanas, algunos usuarios de Android Auto han estado experimentando un problema frustrante que hace que el ícono de señal celular de su teléfono desaparezca de la pantalla de Android Auto.

Esto no les ha pasado a todos los usuarios de Android Auto, y para algunos ha sido un error intermitente, en el que el ícono a veces aparece y otras desaparece. Sin embargo, es lo suficientemente molesto y generalizado como para que Google se haya pronunciado oficialmente al respecto.

Como lo señaló 9to5Google, un representante de la empresa publicó en Reddit lo siguiente: «¡Estamos al tanto de los reportes sobre la señal celular que no aparece, y de hecho, actualmente estamos lanzando una solución que, esperamos, resuelva este problema! Sin embargo, la solución aún no está ampliamente disponible, por lo que puede tardar un tiempo en llegar a tu dispositivo; si quieres recibirla antes, puedes inscribirte en la versión beta de Android Auto».

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Afortunadamente, parece que ya no es necesario inscribirse en la versión beta para solucionar el problema, ya que muchos usuarios informan de que Android Auto 17.8 resuelve el problema, y la versión estable de este paquete del sistema operativo ya se está implementando.

(Image credit: Future)

Cómo solucionar este error de Android Auto

Así que, si estás experimentando este problema, definitivamente deberías descargar la versión más reciente de Android Auto. Para hacerlo, solo tienes que abrir Google Play Store en tu teléfono, escribir “Android Auto” en la barra de búsqueda y presionar el botón de actualización si aparece.

Si no hay ninguna actualización disponible, es posible que tu teléfono ya haya descargado automáticamente la versión 17.8. Para comprobar qué versión estás utilizando, ve a Configuración > Aplicaciones (o Aplicaciones y notificaciones). Después, desplázate hacia abajo hasta encontrar Android Auto, tócala y el número de versión debería aparecer en la parte inferior de esta pantalla. Como alternativa, también deberías poder ver la versión en la parte inferior de la pantalla de configuración dentro de la aplicación Android Auto.

Si estás utilizando la versión 17.8, esto debería solucionar el problema, pero si sigues experimentando el error, vale la pena borrar la caché de Android Auto. Para hacerlo, vuelve a Configuración > Aplicaciones > Android Auto y esta vez toca Almacenamiento, seguido de Borrar caché.

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Y si tu teléfono no tiene Android Auto 17.8 y tampoco hay actualizaciones disponibles, probablemente tu mejor opción sea esperar y volver a comprobarlo durante los próximos días. Sin embargo, si no puedes esperar, siempre existe la opción de instalarla manualmente desde un sitio legítimo como APKMirror.

Para hacerlo, solo descarga el archivo correspondiente en tu teléfono, búscalo en la aplicación de administración de archivos de tu teléfono y tócalo para comenzar el proceso de instalación. Sin embargo, aunque en general esto debería ser seguro, en la mayoría de los casos recomendamos esperar a que la actualización llegue a tu dispositivo a través de los canales oficiales.

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