Al parecer, Android Auto está preparando widgets para la pantalla de inicio, y los instalaré inmediatamente

Parece que los widgets de Android Auto llegarán pronto.

Han sido detectados ocultos en la última aplicación de Android Auto.

Los widgets disponibles coinciden con los estándar de Android.

Ahora que la actualización Gemini AI está instalada para los usuarios de Android Auto en todo el mundo, Google centra su atención en otra función de la interfaz del panel de control del vehículo: widgets que coinciden con los de la pantalla de inicio del teléfono.

Los primeros indicios de esto se detectaron hace meses, pero en la última versión de la aplicación Android Auto, los expertos de Android Authority han descubierto más código oculto que sugiere que la compatibilidad con widgets no está muy lejana.

Cuando la función esté disponible, aparecerá una nueva opción de widgets para el coche en la configuración de Android Auto, según las imágenes de pantalla que se han descubierto recientemente. Desde allí, se accede a un selector de widgets similar al de la pantalla de inicio de un teléfono.

El artículo continúa a continuación.

No está claro cuándo Google decidirá implementar esta función para los usuarios, pero parece estar prácticamente terminada. El evento Google I/O 2026 se celebrará a finales de este mes, los días 19 y 20 de mayo, lo que sería un momento oportuno para un anuncio de este tipo.

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Agregar widgets en Android (Image credit: Future)

Según el código y las capturas de pantalla que ha recopilado Android Authority, parece que muchos de los widgets disponibles en Android también serán compatibles con la interfaz de Android Auto, y tengo muchas ganas de probarlos.

Desde temporizadores de cuenta regresiva hasta vistas previas del calendario, desde gráficos de batería hasta información sobre actividad física, utilizo mucho los widgets en la pantalla de inicio de mi teléfono. Tenerlos también en el tablero de mi coche sería realmente útil.

Por supuesto, el espacio en la pantalla de Android Auto es limitado, así que será interesante ver cómo Google implementa esto en la práctica, especialmente si Google Maps está en modo de navegación, que necesariamente tendrá que ocupar gran parte del espacio en la pantalla.

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Con suerte, Google logrará implementar esto de una manera que no sea demasiado engorrosa, y de una manera que no requiera actualizaciones posteriores para solucionar errores persistentes; si es así, agregaré algunos widgets de inmediato.