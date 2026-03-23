Android Auto ha dejado de funcionar para muchos, y el Samsung Galaxy S26 es uno de los afectados

Se están reportando numerosos problemas de conexión con Android Auto

Actualmente, muchos usuarios están experimentando problemas con Android Auto

Los teléfonos Galaxy y Pixel se encuentran entre los afectados

Samsung y Google aún no se han pronunciado sobre estos fallos

Parece que hay un error importante (o tal vez varios errores) que afecta a Android Auto en este momento, ya que un número significativo de usuarios informa que tiene problemas para conectar su teléfono al panel de control de su vehículo.

Autoevolution ha publicado un informe que destaca problemas específicos con los nuevos teléfonos Samsung Galaxy S26: al parecer, la conexión a Android Auto simplemente no funciona en estos dispositivos para ciertos usuarios, sin que haya pistas claras sobre el motivo.

Una publicación exhaustiva en Reddit recopila algunas de las quejas, y hay usuarios que incluso están considerando devolver sus teléfonos: «De ninguna manera me quedo con este teléfono si no funciona con Android Auto», escribe un usuario de Reddit.

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Aunque no hemos recibido ningún comentario oficial de Samsung, algunos usuarios informan que han logrado que sus teléfonos funcionen después de aplicar los últimos parches de software. Otros han recurrido a instalar manualmente una versión anterior de Android Auto.

Los smartphones Pixel también están siendo afectados

El Pixel 10 Pro es uno de los teléfonos afectados (Image credit: Blue Pixl Media)

No son solo los teléfonos Galaxy S26 los que están teniendo problemas con Android Auto en este momento. Otro artículo de Autoevolution informa de que los propietarios de teléfonos Google Pixel también están teniendo problemas, especialmente con las conexiones por cable al tablero del auto.

En estos casos, los problemas parecen haber comenzado tras la reciente actualización de software que Google lanzó para los teléfonos Pixel este mes. Una teoría es que la función de seguridad «Protección avanzada» de estos dispositivos está bloqueando la conexión de Android Auto.

Hay publicaciones en los foros de ayuda de Android Auto que explican que Android Auto no se conecta mientras el teléfono está bloqueado, lo cual es lo que debería suceder. Una vez más, aún no ha habido una respuesta oficial por parte de Google.

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Si bien es difícil calcular a cuántos usuarios les está afectando esto, hay muchas quejas. Esperemos que Google y Samsung estén investigando y puedan lanzar soluciones para estos problemas lo antes posible.

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