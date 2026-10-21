Esta actualización filtrada de Google Messages para compartir la ubicación podría hacer que valga la pena usarla en lugar de WhatsApp

Se ha detectado una nueva actualización de la función para compartir la ubicación en Google Messages

Podrás agregar diferentes capas de mapa, incluido el tráfico en tiempo real

No está claro cuánto tiempo tardará en estar disponible esta función para todos

Aunque Google ha agregado muchas funciones nuevas y mejoras a su app Google Messages en los últimos meses y años, sigue estando rezagada respecto a competidores como WhatsApp en ciertos aspectos de la app, como compartir tu ubicación con otras personas.

Esto es algo esencial para las reuniones sociales, vigilar a los niños, planificar los tiempos de viaje y mucho más; además, un código oculto descubierto por Android Authority sugiere que la función para compartir la ubicación en Google Messages está a punto de recibir una mejora significativa.

Se trata de un código que está presente, pero aún no está habilitado, en la última versión beta de Google Messages para Android; sin embargo, el equipo de Android Authority logró que funcionara. Agrega varios tipos de mapas y una opción de detalles del mapa cuando eliges compartir tu ubicación.

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Actualmente, solo puedes mostrar un mapa en el estilo predeterminado de Google Maps al compartir tu ubicación en Google Messages, pero las nuevas opciones te permitirían cambiar a vistas de satélite o del terreno, así como superponer información de tráfico en tiempo real.

Beneficios para los usuarios

Cómo compartir tu ubicación en Google Messages (Image credit: Future)

La vista satelital facilitaría encontrar a alguien en relación con un punto de referencia, un elemento o el paisaje, por ejemplo, mientras que la vista del terreno te daría una mejor idea de qué tan sencillo (o complicado) podría ser llegar hasta alguien en una zona remota.

Luego está la vista de tráfico: digamos que si las calles están bloqueadas cerca de una persona a la que intentas recoger en auto, podrías pedirle que camine hasta encontrarte, en lugar de quedarte atascado en un embotellamiento innecesariamente.

La mayoría de las veces tiendo a usar WhatsApp por defecto cuando se trata de avisar a la gente dónde estoy, porque todos tienen la app y es fácil de usar. También puedes establecer límites de tiempo para compartir la ubicación, algo que Google Messages no tiene.

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Si siguen las mejoras como esta, tal vez me cambie a Google Messages para compartir mi ubicación, al menos para quienes usan Android. Aún hay trabajo por hacer, pero la función recién llegó a principios de este año, así que es alentador ver que ya hay mejoras en camino.

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