La última actualización de Strava incluye mejoras en la búsqueda y planificación de rutas para ayudarte a salir a disfrutar de la naturaleza

Strava ha agregado nuevas funciones de planificación de rutas a su app

Los cambios abarcan la búsqueda de rutas, los mapas, las herramientas sin conexión y más

Strava también ha actualizado recientemente sus funciones de entrenamiento de fuerza

Quizás pienses que Strava está diseñada para corredores y ciclistas, pero puede registrar muchas más actividades. Con sus últimas actualizaciones, ha agregado algunas funciones más para caminar, hacer senderismo y entrenamiento de fuerza que podrían gustar a los aficionados al ejercicio físico.

Según un nuevo comunicado de prensa, Strava ha mejorado sus herramientas de búsqueda de rutas y de mapas, con cambios que “tienen como objetivo facilitar a los usuarios amantes de las actividades al aire libre la búsqueda, planificación y seguimiento de las mejores rutas”.

Con ese fin, la función de búsqueda se ha vuelto más intuitiva y ahora debería entender las indicaciones dadas “con tus propias palabras”. Hay más rutas disponibles, los mapas sin conexión son más fáciles de usar y las tarjetas de rutas se han actualizado con un nuevo diseño.

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Strava también indica que los suscriptores de pago pronto podrán escuchar indicaciones de audio paso a paso sin necesidad de usar las manos. En el futuro, estará disponible el etiquetado comunitario de puntos de interés, y los usuarios también podrán encontrar nuevas rutas en la web, no solo en la app. Estas funciones aún no están disponibles en la app, pero Strava afirma que "llegarán pronto".

Más funciones para el entrenamiento de fuerza

(Image credit: Strava)

La actualización de las rutas llega justo después de otro cambio en Strava en octubre, que incorporó a la app entrenamientos de fuerza diseñados por entrenadores de fitness. En este caso, los suscriptores ahora pueden ver instrucciones animadas para los ejercicios de fuerza, con un seguimiento en tiempo real de las series y repeticiones a medida que avanza el entrenamiento. Por su parte, los usuarios gratuitos tendrán acceso a un «entrenamiento de muestra» sin costo, y se espera que antes de finales de 2026 se incorporen «varias series de entrenamientos adicionales» y nuevas formas de dar seguimiento a los entrenamientos de fuerza.

En conjunto, las actualizaciones relacionadas con el running y el entrenamiento de fuerza contribuyen a que Strava se convierta en una aplicación de fitness más completa, que se aleja de sus orígenes centrados en el seguimiento del running y el ciclismo. Con la incorporación de entrenamientos creados por entrenadores, ha dado un paso hacia un enfoque más práctico y guiado de lo que habíamos visto hasta ahora.

Strava ya es una de las mejores aplicaciones de fitness que existen, y estas actualizaciones podrían ayudar a que resulte más atractiva para cualquiera que aún esté indeciso sobre si unirse o no. Con más funciones en camino, podría ser un buen momento para empezar.

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