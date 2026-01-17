5 apps de fitness que pueden ayudarte a cumplir tus objetivos de entrenamiento en 2026, según la ciencia

Get Fit for '26 Este artículo forma parte de nuestra serie «Ponte en forma para 2026», en la que nuestros escritores hablan sobre los retos y experiencias relacionados con el bienestar y el fitness a los que se han enfrentado, así como sobre la tecnología que marcará el año que viene. Puedes leer todos los artículos de la serie aquí.

Año nuevo, vida nueva... y el mismo reto de mantener tus objetivos de entrenamiento una vez que pasa el entusiasmo de enero (o febrero). La buena noticia es que en 2026 no tendrás que depender solo de tu fuerza de voluntad.

Cada vez son más los estudios que sugieren que las mejores aplicaciones de fitness, junto con los mejores relojes inteligentes como el Apple Watch, pueden animar a las personas a moverse más combinando el seguimiento, las indicaciones suaves y los bucles de recompensas inteligentes.

Algunas aplicaciones se centran en convertir tus carreras o paseos en un juego social, mientras que otras crean discretamente rachas y rutinas en segundo plano mientras tú sigues con tu día a día. En todas ellas, el objetivo es el mismo: hacer que cuidar de tu salud resulte más fácil, más gratificante y un poco más divertido, para que sigas entrenando una vez que haya pasado el entusiasmo inicial del Año Nuevo.

¿Qué dice la ciencia?

La mayoría de las aplicaciones de fitness se basan en la misma idea central: si puedes ver lo que estás haciendo, recibir pequeños empujones para seguir adelante y sentirte recompensado por tu esfuerzo, es más probable que sigas adelante.

Las investigaciones lo respaldan: un amplio metaanálisis realizado en 2021 reveló que las personas a las que se les proporcionaron rastreadores de actividad o aplicaciones de fitness para teléfonos inteligentes aumentaron su actividad física en comparación con aquellas que no utilizaban la tecnología.

En el fondo, estas herramientas utilizan una serie de trucos para cambiar el comportamiento que han demostrado su eficacia, como el autocontrol, el establecimiento de objetivos, las indicaciones oportunas, las rachas y el apoyo social, pero los combinan de formas muy diferentes.

En esta guía, veremos cómo cinco aplicaciones populares utilizan esos ingredientes para ayudarte a moverte más en 2026.

1. Strava: reconocimiento social para ayudarte a correr más

Strava es a partes iguales una aplicación de redes sociales y un registro de entrenamiento. Empieza a parecer una red social en lugar de una hoja de cálculo o una nota solitaria en tu teléfono.

Cada carrera, paseo en bicicleta o caminata se registra con mapas GPS, gráficos de ritmo y, lo que es más importante, una serie de felicitaciones y comentarios de tus amigos y otros usuarios de la aplicación.

La aplicación se inclina mucho por ese ángulo comunitario: puedes unirte a clubes locales, perseguir segmentos en tus rutas habituales y participar en retos mensuales que comparan tu esfuerzo con el de personas que entrenan en las mismas carreteras y senderos.

Esa capa de estilo red social es importante.

Cuando los científicos sociales siguieron a 329 corredores de cinco clubes holandeses en Strava durante 11 meses, observaron un patrón claro: los corredores que atraían más felicitaciones empezaron a correr gradualmente con más frecuencia, y el comportamiento de sus «amigos felicitadores» más interactivos se les contagió con el tiempo.

Si te motiva la competencia amistosa, las rutas compartidas y la sensación de que alguien se dará cuenta si te saltas una sesión, la combinación de seguimiento detallado y presión discreta de Strava puede ser una forma poderosa de mantener la constancia en 2026.

2. Runna: entrenamiento personalizado

Runna es lo que se obtiene al combinar un entrenador humano de running con una aplicación de calendario muy organizada.

Introduces tu objetivo (desde tus primeros 5 km hasta tu mejor marca personal en maratón), además de tu estado físico actual y el número de días a la semana que puedes entrenar de forma realista, y la aplicación crea un plan personalizado que se adapta a tu horario.

La aplicación ajusta las sesiones cuando la vida se interpone, añade entrenamiento de fuerza y cross-training cuando tiene sentido y, ahora, bajo la propiedad de Strava, incluso se vincula a una nueva plataforma Races by Runna que te ayuda a descubrir eventos.

Si te gusta marcar entrenamientos claros, ver cómo avanzas hacia el día de la carrera y dejar que la aplicación se preocupe por los números, el enfoque de Runna, que es como tener un entrenador en el bolsillo, puede hacer que te resulte mucho más fácil mantenerte en el buen camino en 2026.

3. PUSH: convertir el entrenamiento de fuerza en números

PUSH está dirigido a personas que disfrutan tanto de los números detrás de su entrenamiento como de la sensación de un buen levantamiento. En la aplicación, puedes crear o elegir entrenamientos, llevar un registro de series y repeticiones, y ver cómo cambia tu rendimiento con el tiempo, en lugar de simplemente anotar números en una libreta.

La IA integrada puede guiarte hacia progresiones sensatas, animarte a añadir peso cuando las levantadas se realizan bien de forma constante y frenarte cuando es evidente que estás flaqueando. Bajo esa interfaz de usuario tan intuitiva se esconde una filosofía de entrenamiento basada en la velocidad, en la que la velocidad de una levantada se utiliza como sustituto de la intensidad y la fatiga.

Los estudios sobre este enfoque, incluidas las investigaciones que utilizan sensores compatibles con PUSH, sugieren que el seguimiento de la velocidad de la barra es una forma fiable de juzgar lo pesada que fue realmente una serie y cuándo debes detenerte antes de que tu forma se desmorone.

Si te motiva ver que las tendencias, los gráficos y los números avanzan en la dirección correcta, PUSH puede hacer que te resulte mucho más fácil mantenerte comprometido con tu plan de gimnasio hasta 2026.

4. Anillos de actividad y fitness de Apple

Los anillos de actividad de Apple en el Apple Watch resumen tu día en tres sencillos círculos (movimiento, ejercicio y estar de pie) que te animan a completar uno por uno a medida que transcurre tu día.

Si a esto le sumas las clases de Apple Fitness+, la posibilidad de compartir tus anillos con amigos y los resúmenes semanales en tu iPhone, obtienes un flujo constante de recordatorios, rachas y pequeñas victorias que te permiten mantener tus objetivos a la vista en lugar de enterrarlos en un menú de configuración.

Entre bastidores, Apple ha estado estudiando cómo responde realmente la gente a todo esto, ofreciéndonos una perspectiva desde una aplicación de uso extremadamente extendido.

El estudio Apple Heart and Movement Study, una colaboración en curso con el Brigham and Women's Hospital, ha revelado que las personas que completan regularmente sus anillos tienden a mostrar mejores patrones de aptitud cardiovascular, sueño y otros indicadores de salud que aquellas que rara vez lo hacen.

5. Peloton: motivación en clases grupales

Peloton se ha deshecho de su imagen de «solo para bicicletas estáticas»: la aplicación Peloton ahora se presenta como una plataforma de entrenamiento completa que puedes usar en casa, en el gimnasio o al aire libre, con o sin el equipo de Peloton.

Obtienes clases en vivo y bajo demanda de fuerza, carrera, caminata, yoga, meditación, remo y más, todas impartidas por instructores que son tanto entrenadores como animadores.

En los últimos años, Peloton también se ha inclinado por una orientación más inteligente, con programas estructurados de varias semanas, insignias renovadas y, más recientemente, su sistema Peloton IQ. Para ti, eso significa menos pérdidas de tiempo y más acción.

Si sabes que respondes bien a los instructores optimistas, a un horario visible y a la suave presión de ver a otras personas en clase contigo, la aplicación Peloton puede convertir las sesiones repetidas en una rutina.