Estoy cansado de que la app Entrenamiento de mi Apple Watch carezca de esta función clave, pero un nuevo rumor sobre el Apple Watch Ultra 4 sugiere que por fin podría ponerse al día

Una nueva filtración ha revelado detalles sobre una supuesta nueva función de watchOS 27

Podría traer mejoras a la app Workout de Apple en el Apple Watch

La app podría permitirte registrar repeticiones y series individuales para rutinas de fuerza

El watchOS 27 de Apple está a punto de llegar, y lo hará junto con el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4 en el evento «Surprise and Shine» de la compañía que se llevará a cabo mañana. Cuando eso suceda, podría haber una nueva función para los mejores Apple Watches que finalmente resuelva un problema que me ha molestado durante años.

Según información que supuestamente se encontró en la versión beta de watchOS 27 y se publicó en el foro de MacRumors, Apple planea mejorar la app Entrenamiento con una nueva función que brinda más control sobre tus rutinas de ejercicios de fuerza.

Específicamente, la filtración afirma que se tratará de «detalles más completos en los entrenamientos de fuerza».

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«La nueva implementación puede describir series individuales y almacenar el número de repeticiones, el peso, el equipo, el lado del cuerpo y la duración de cada serie», agregó la fuente de la filtración. «Ahora, una actividad de entrenamiento puede representar una sesión con múltiples series, con diferentes cargas y números de repeticiones en cada una».

En otras palabras, es posible que Apple finalmente esté implementando funciones que las aplicaciones de la competencia han ofrecido durante años. SmartGym te ofrece este tipo de funcionalidad, por ejemplo, y es una de las mejores aplicaciones para el Apple Watch que existen; incluso fue nombrada “Aplicación del Año para el Apple Watch” por Apple en 2023. Es evidente que Apple es consciente de que su aplicación Workout se ha quedado rezagada en esta área, pero ¿será su solución suficiente para ponerse al día?

Es cuestión de tiempo

SmartGym lleva años contando tus repeticiones y series (Image credit: SmartGym)

Aunque he podido registrar mis sesiones de entrenamiento en la app Entrenamiento de mi Apple Watch, he tenido que guardar las rutinas como tal —incluyendo el número de repeticiones y series de cada máquina— en la app Notas. Esto significa tener que cambiar constantemente entre ambas aplicaciones mientras hago ejercicio, lo cual está lejos de ser lo ideal.

A esto se suma que la app Entrenamiento simplemente registra un solo entrenamiento de manera general, sin ofrecer una forma de registrar mis repeticiones y series. Como resultado, termino mi tiempo en el gimnasio sin tener información sobre qué tan bien me fue en cada ejercicio.

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Así que, si este rumor resulta ser cierto (y la función realmente funciona como debería), podría convertirse en una de mis adiciones favoritas al ecosistema del Apple Watch. Si Apple consigue permitirme crear un plan de entrenamiento con el número de repeticiones y series, y después guiarme a través de él cuando llegue al gimnasio, estaré más que feliz.

Dicho esto, todavía quedan algunas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, SmartGym funciona completamente de manera independiente del iPhone y muestra todo lo que necesitas directamente en la pantalla del Apple Watch. ¿La versión actualizada de la app Entrenamiento de Apple podrá hacer lo mismo? Eso la haría todavía más útil.

Y sí, actualmente ya puedes crear un sistema de temporizadores para series y descansos, además de etiquetar los ejercicios para indicar cuáles ya completaste, mediante la poco conocida función Entrenamiento personalizado. Sin embargo, sigue siendo mucho más limitada de lo que me gustaría. Es más una solución improvisada que una verdadera solución.

Con los nuevos Apple Watch y sus funciones a punto de presentarse mañana, no falta mucho para descubrir si mi deseo se convierte en realidad. Si Apple finalmente consigue ponerse al nivel de sus rivales, será un caso de "más vale tarde que nunca", y no me quejaré ni un poco.

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