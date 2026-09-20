He pasado una semana con el Apple Watch Ultra 4, y parece que se perfila como un reloj de gran resistencia

Además de presentar el iPhone Duo, los AirPods 5, el iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max, y el Apple Watch Serie 12, el gigante de Cupertino también lanzó el Apple Watch Ultra 4. No hay aumento de precio, ni cambios importantes en el diseño, ni cambios en las opciones de color.

Se trata de una actualización bastante similar a la de la Serie 12, de la que puedes leer mi avance aquí: cuenta con una parte trasera rediseñada como parte del nuevo sistema de monitoreo de salud, incorpora un nuevo chip S11 con Secure Enclave y un procesador independiente que permanece siempre activo, presenta un nuevo «Readiness Score» que parece destinado a competir con Oura y Whoop, dos nuevas funciones de inteligencia artificial que comenzarán a implementarse a finales de este año, y puede medir la HRV (variabilidad de la frecuencia cardíaca).

Pero un cambio clave es una batería más grande: el Apple Watch Ultra 4 tiene una batería un 5 % más grande que la del Apple Watch Ultra 3, junto con una mayor eficiencia para cumplir con los tiempos de batería prometidos por Apple. Eso significa que el Ultra 4 realmente puede ir más allá, con una autonomía prometida de hasta 50 horas en uso normal, hasta 84 horas en modo de bajo consumo y hasta 45 horas en modo de entrenamiento extendido máximo.

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(Image credit: Future/Jacob Krol)

Son cifras impresionantes y, hasta ahora, la duración ha estado a la par con la del Ultra 3, ofreciendo más de un día de uso y acercándose bastante a dos días completos. Necesitaré más tiempo con él antes de poder decir si esa batería más grande y las mejoras en eficiencia se traducen en una mejora significativa en el uso diario, pero hasta ahora, la autonomía es más que suficiente.

También viene incluido en la caja un nuevo cargador para el Apple Watch. Se ve igual que el anterior, pero el cable cuenta con una nueva tecnología que permite cargarlo aún más rápido; Apple promete hasta 18 horas de duración de la batería con una carga de 15 minutos. En mis pruebas hasta ahora, eso ha sido así en su mayor parte, pero quiero someterlo a algunos ciclos de carga más antes de poder decir exactamente qué tan grande es la diferencia.

Y al igual que con la Serie 12, por ahora me reservo mi veredicto definitivo. El nuevo Índice de Preparación es uno de los cambios más importantes en la experiencia del Apple Watch, y quiero darle tiempo suficiente para que recopile mis datos antes de sacar conclusiones. Apple dice que, por lo general, se necesitan siete noches de uso para calcular un índice.

El sistema de monitoreo de salud rediseñado y el seguimiento más frecuente de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) ya son características interesantes, especialmente en un reloj diseñado para el ejercicio físico y la resistencia. Esto se combina con un seguimiento completo de la actividad, GPS de doble banda, notificaciones de hipertensión, monitoreo del oxígeno en la sangre y conectividad satelital. La posibilidad de consultar la frecuencia cardíaca en tiempo real y que el reloj registre estos datos con mayor frecuencia debería hacer que el Ultra 4 sea aún más útil para los entrenamientos, mientras que la VFC agrega otra métrica que lo acerca más a los dispositivos de la competencia.

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También está el aspecto de la inteligencia artificial, aunque esa parte aún no está del todo lista. El reconocimiento de sonido y un Shazam más rápido ya están disponibles, mientras que Live Rewind y Siri Recap están programados para llegar más adelante este año, inicialmente en versión beta y en EE. UU. Necesitaré más tiempo con esas funciones una vez que se lancen para ver si realmente cambian la forma en que uso el Ultra 4 en mi día a día. Y, sin duda, el Ultra 4 podría tener una ventaja sobre la Serie 12 al ejecutar estas funciones gracias a su batería más grande; el tiempo lo dirá.

Así que, por ahora, el Apple Watch Ultra 4 es más bien una evolución del Ultra 3 que una reinvención, pero la batería más grande es una sorpresa realmente agradable. Los cambios son principalmente internos, con mejoras en los sensores de salud, el procesamiento, la duración de la batería y la recarga.

Voy a pasar más tiempo con él antes de dar un veredicto completo, especialmente en lo que respecta a la función «Readiness». Pero después de varios días, el Ultra 4 ya se perfila como un Apple Watch Ultra familiar con un poco más de autonomía y muchos más datos procesándose bajo la superficie.

El Apple Watch Ultra 4 ya está disponible para preorden al mismo precio de 799 dólares / 749 libras esterlinas / 1,349 dólares australianos y se lanzará oficialmente el 18 de septiembre de 2026.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

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