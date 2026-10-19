Esta función de Garmin está agotando la batería de los usuarios; aquí te explicamos cómo desactivarla y sacarle más provecho a tu reloj inteligente

Los usuarios de Garmin notaron un consumo excesivo de batería después de actualizar sus relojes

La nueva palabra de activación «OK Garmin» podría ser la causa

Se activa automáticamente, pero se puede desactivar de manera rápida y sencilla

Si has instalado la última actualización de software en tu reloj Garmin y, como resultado, has notado una reducción significativa en la duración de la batería, podría haber una explicación sencilla —pero es algo que tal vez ni siquiera se te haya ocurrido revisar.

Según varias publicaciones en foros y redes sociales, muchos usuarios de Garmin han observado disminuciones considerables en la duración de la batería al usar sus relojes inteligentes con la última actualización de software. Y el principal culpable parece ser la activación por voz del dispositivo.

A partir de la actualización de septiembre de Garmin, ya no es necesario presionar un botón para activar la función de voz en el Venu 4, el Forerunner 970 y otros relojes inteligentes. En su lugar, solo tienes que decir «OK Garmin» y luego dar tu comando.

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El problema, como han descubierto muchos usuarios, es que esta nueva función puede reducir drásticamente la duración de la batería, ya que requiere que el reloj esté siempre a la escucha de la palabra de activación, lo que supone una carga notable para la batería.

De hecho, un usuario en los foros oficiales de Garmin descubrió que su estimación de duración de la batería había bajado de 15 días a nueve días, lo que representa una reducción del 40%. Para otro usuario, la estimación se redujo a la mitad, de 12 días a seis, mientras que para otro pasó de 23 días a 12. Para algunas personas, desactivar la función «OK Garmin» restableció al instante la estimación de duración de la batería a su nivel anterior.

Desactivar el elemento problemático

(Image credit: Future)

El manual del usuario del Forerunner 970, por ejemplo, advierte que habilitar la palabra de activación "OK Garmin" "reduce la duración de la batería", aunque la empresa no especifica qué impacto puede tener.

Lo que tal vez algunos usuarios no se hayan dado cuenta es que la activación por voz del asistente de Garmin se habilita automáticamente al actualizar al software más reciente. Eso podría hacerte preguntarte por qué la duración de tu batería se ha reducido a la mitad sin que hayas cambiado nada manualmente.

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Si quieres desactivar la palabra de activación, debes ir a Ajustes del reloj > Sistema > Voz y, luego, desactivar la función «OK Garmin».

Es posible que haya otra causa que esté provocando un consumo significativo de batería en tu reloj Garmin. Sin embargo, dado que hay varios informes que indican que la función «OK Garmin» podría ser la culpable, vale la pena intentar desactivarla si te preocupa más la duración de la batería que tener un asistente de voz siempre activo en tu muñeca.

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