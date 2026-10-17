Huawei ofrece más que un reloj con el paquete “Todo incluido” de su WATCH GT 7 Series

Es una realidad, comprar un smartwatch y sacarlo de su caja solo es el inicio de una aventura, después de eso llegan las preguntas: ¿qué hago con mi reloj anterior? o ¿qué pasa si un día la pantalla recibe un golpe? ¿cómo saco más provecho de mis entrenamientos? y ¿cómo hago que mi reloj combine con cada outfit? Afortunadamente, hoy las marcas nos acompañan en estas y más preguntas.

Especialmente con el paquete "Todo incluido" de Huawei, ya que la compra de un HUAWEI WATCH GT 7 Series responde a todas ellas desde el primer día. No se trata sólo de estrenar un reloj, sino de estrenar una experiencia completa: más ahorro, más tranquilidad, más bienestar y más estilo, todo sin pagar todo de golpe.

Y qué ofrece Huawei en esta experiencia "Todo incluído":

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HUAWEI Trade In: recibe un descuento al entregar tu wearable o dispositivo usado.

HUAWEI Care, Paquete de Protección Total: protección contra accidentes y reparación especializada con precio preferencial.

HUAWEI Health+: entrenamientos, planes personalizados, música para dormir y meditación.

Membresía VIP: acceso a más de 100,000 esferas de reloj premium y promociones exclusivas.

Meses sin intereses: hasta 12 MSI para pagar con comodidad.

Tu reloj anterior vale más de lo que crees

Ese smartwatch que ya no usas puede convertirse en el primer paso hacia tu nuevo HUAWEI WATCH GT 7 Series. Con HUAWEI Trade In, entregas tu equipo usado como parte de pago y recibes un cupón de descuento de hasta $2,000 pesos para tu comprar en la HUAWEI Online Store.

Lo mejor es que el programa no se limita a smartwatches Huawei: participan relojes, celulares y tabletas de distintas marcas. Y hay un beneficio doble: además del cupón, recibes un reembolso por tu equipo usado, cuyo monto se define tras su evaluación física y funcional.

El proceso es sencillo:

Comienza tu intercambio. Entra al link: https://consumer.huawei.com/mx/support/huawei-trade-in/ y elige tu nuevo HUAWEI WATCH GT 7 Series.

Entra al link: y elige tu nuevo HUAWEI WATCH GT 7 Series. Cotiza tu equipo. Llena el formulario con el estado y las características de tu dispositivo usado, y recibe una cotización estimada.

Llena el formulario con el estado y las características de tu dispositivo usado, y recibe una cotización estimada. Recibe tu cupón y compra. El cupón llega a tu correo electrónico; aplícalo en la opción "Ingresa un cupón" al pagar en la tienda en línea.

El cupón llega a tu correo electrónico; aplícalo en la opción "Ingresa un cupón" al pagar en la tienda en línea. Envía tu equipo y recibe tu reembolso. Una compañía autorizada evalúa el dispositivo, confirma el valor final por correo y realiza la transferencia.

Un año de tranquilidad, sin importar el ritmo de tu día

Un reloj que te acompaña al gimnasio, a la oficina, a la montaña y a la cama está expuesto a mil imprevistos. Por eso, desde el primer día de compra, tu HUAWEI WATCH GT 7 Series incluye sin costo HUAWEI Care, Paquete de Protección Total, con vigencia de un año y un valor de hasta $1,499 pesos.

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Esto es lo que cubre:

Protección de pantalla: una reparación si la pantalla se daña o se agrieta por caídas accidentales, impactos o presión durante el uso normal.

Protección de batería: un reemplazo gratuito si tu reloj cumple con el criterio de reemplazo tras el diagnóstico del Centro de Servicio.

Protección de tapa trasera: una reparación o reemplazo si la tapa trasera resulta dañada por caídas, impactos o presión.

Protección de corona: una reparación o reemplazo de la corona ante golpes accidentales, caídas o presión (sólo aplica para Watch GT7 Pro)

(Image credit: Huawei)

Tres meses para entrenar, descansar y conocerte mejor

Tu HUAWEI WATCH GT 7 Series registra cada paso, cada latido y cada noche de sueño. Con la prueba gratuita de 3 meses de HUAWEI Health+, esos datos se convierten en un plan de acción dentro de la app HUAWEI Health:

Entrenamientos master-class: rutinas basadas en la ciencia y con música dinámica, para principiantes y atletas avanzados, que puedes hacer en cualquier momento y lugar.

Planes para mantenerte en forma: programas personalizados según tu objetivo deportivo y la intensidad ideal, con seguimiento en tiempo real y un informe semanal que te mantiene en el camino.

Música para dormir: paisajes sonoros que eliges a tu gusto y a la hora que prefieras para conciliar un sueño reparador.

Meditación guiada: lecciones desde nivel introductorio hasta avanzado para encontrar calma en medio de la rutina.

Un reloj distinto para cada outfit, temporada y estado de ánimo

La esfera es la cara de tu reloj, y cambiarla es la forma más rápida de renovar tu estilo. Hoy, cualquier usuario de los HUAWEI WATCH tiene acceso a un catálogo de miles de esferas de reloj, algunas gratuitas y otras de pago. Con la Membresía VIP, incluida en la compra de tu HUAWEI WATCH GT 7 Series por 1 mes, desbloqueas 100,000 esferas sin pagar una por una.

Además, la membresía ofrece esferas exclusivas de alta calidad y promociones exclusivas en productos, como ofertas y cashback. Y funciona en todos los HUAWEI WATCH vinculados a tu HUAWEI ID.

Las cuentas son claras: con sólo tres esferas compradas por separado igualas el costo de un mes de membresía. Si te gusta cambiar de look según la ocasión, podrás instalar esferas de Halloween, Navidad, diseños de artistas inspirados en videojuegos y mascotas, además de las clásicas de salud, deporte y estilo.

Estrénalo hoy, págalo a tu ritmo

Para que nada se interponga entre tú y tu nuevo smartwatch, puedes disfrutar de hasta 12 MSI en México. Así, puedes llevarte tu HUAWEI WATCH GT 7 Series y distribuir el pago en mensualidades que se ajusten a tu presupuesto.

Mucho más que un reloj

Un buen reloj marca el tiempo; uno que sea extraordinario te ayuda a aprovecharlo. Con el paquete "Todo incluido", la HUAWEI WATCH GT 7 Series llega lista para acompañarte en cada entrenamiento, protegerte ante los imprevistos, cuidar tu descanso y reflejar quién eres con un solo toque. Porque cuando todo está incluido, lo único que queda por hacer es disfrutarlo.