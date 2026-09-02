Huawei lanza su Watch D3 —la última versión de su reloj con manguito mecánico para medir la presión arterial— que busca superar los logros de Apple y Google con tecnología LED

Huawei lanza el Huawei Watch D3, la tercera versión de su reloj de salud especializado en la medición de la presión arterial

Con un manguito inflable incorporado, el reloj ahora permite el monitoreo ambulatorio de la presión arterial las 24 horas, lo que ayuda a los usuarios a dar seguimiento a las tendencias

Esto ocurre en un momento en que Apple, Google y las startups de anillos inteligentes han logrado avances en el monitoreo basado en LED

Huawei ha presentado su Huawei Watch D3, la última versión de su reloj de salud enfocado específicamente en la presión arterial. La serie Watch D es un dispositivo interesante que se destaca entre los mejores relojes inteligentes del mercado gracias a sus componentes mecánicos: su principal atractivo es una correa con cámaras inflables integradas que se hinchan y actúan como un manguito para medir la presión arterial con precisión en cualquier momento.

Aunque es una gran idea, las versiones anteriores tenían un aspecto bastante cuadrado y se parecían más a los dispositivos médicos para los que claramente están diseñados que a relojes inteligentes de uso diario.

El Huawei Watch D3 busca cambiar eso, con mejoras respecto a las versiones anteriores, especialmente en el diseño. Se dice que tiene solo 11,3 mm de grosor y pesa 40 g, con una versión “ultraestrecha” de su correa inflable. Esto hace que no solo sea más cómodo de llevar durante todo el día, sino también por la noche.

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El uso nocturno parece ser crucial, ya que el Watch D3 ofrece “monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) las 24 horas”, de acuerdo con las pautas médicas, según Huawei. Su comunicado de prensa indica que el MAPA ayuda a los usuarios a “rastrear las tendencias de la presión arterial a lo largo del día y la noche, incluso mientras duermen”.

"Durante el día, los intervalos se pueden personalizar y se pueden tomar mediciones manuales según sea necesario; por la noche, el reloj se infla automáticamente con un funcionamiento más silencioso para reducir las interrupciones del sueño".

El reloj también toma mediciones de presión arterial antes y después del ejercicio, y cuenta con otras funciones propias de un reloj inteligente, como GPS, navegación de rutas al aire libre y análisis de carrera. Los miembros de la familia pueden ver las estadísticas de los demás a través de la función «Comunidad de salud», lo que les permite estar al tanto de quienes están en riesgo.

(Image credit: HUawei)

Disponible en negro, blanco y dorado a partir de 399,99 libras esterlinas (alrededor de 545 dólares / 745 dólares australianos), el reloj no está disponible en EE. UU. debido a la prohibición vigente sobre la tecnología de telecomunicaciones de Huawei.

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En cambio, quienes en EE. UU. deseen un dispositivo portátil que mida la presión arterial deben buscar otras opciones. Nadie está haciendo exactamente lo mismo que Huawei con la tecnología del manguito inflable en la muñeca, incluso tres años después del lanzamiento del Watch D original; sin embargo, se han logrado grandes avances con los LED ópticos, que alguna vez se consideraron el «santo grial» de las capacidades de los relojes inteligentes.

Apple ahora ofrece una función de hipertensión, que monitorea tu sueño durante 30 días para detectar signos de posible hipertensión, mientras que el Google Pixel Watch 5 cuenta con una función de detección de presión arterial.

Por otro lado, la startup Signal Ring, fundada por un exdirector de Android, se enfoca exclusivamente en la medición de la presión arterial sin manguito y sin calibración a través de un anillo inteligente.

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