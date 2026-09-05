Huawei lidera el mercado global de wearables durante el primer semestre de 2026

¿Cuál es la marca que viene a su mente cuando les preguntan sobre wearables? Seguramente Huawei, Samsung, Apple entre otros son los primeros en aparecer, pero, ¿sabes cuál es la que ha mantenido su posición entre las preferencias de los usuarios los últimos años?

De acuerdo con IDC, una de las principales firmas de investigación de mercado a nivel mundial, publicó recientemente su informe sobre el mercado de dispositivos wearables correspondiente al primer semestre de 2026. El reporte muestra que Huawei mantiene el liderazgo global en dispositivos wearables, al ocupar el primer lugar en envíos con una participación de mercado superior al 20%[ Fuente de datos: IDC Quarterly Wearable Device Tracker, primer semestre de 2026.].

Desde 2021, Huawei se ha mantenido constantemente en el primer lugar del mercado chino en volumen de envíos y ha ocupado la primera posición del mercado mundial en múltiples ocasiones desde 2024. El informe destaca que la continuidad de este liderazgo responde a una estrategia constante de renovación de productos y a un portafolio integral, diseñado para atender las necesidades de distintos perfiles de usuarios.

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Durante el primer semestre de 2026, Huawei presentó nuevos dispositivos de muñeca enfocados en rendimiento deportivo, bienestar, salud, seguridad y estilo. Estas propuestas han recibido una respuesta positiva por parte de los usuarios y han fortalecido la presencia de la marca en una categoría cada vez más relevante para la vida diaria.

Entre las ofertas más destacadas, el HUAWEI WATCH GT Runner 2 está dirigido a corredores serios al presentar, por primera vez en el mercado, el modo Maratón y una métrica de potencia de carrera. Estas características brindan apoyo integral, desde la preparación previa a la carrera hasta la recuperación posterior, lo que permite a los corredores monitorear con precisión la intensidad de su ejercicio y optimizar sus estrategias de entrenamiento y de carrera.

Además, en colaboración con el reconocido y legendario atleta Eliud Kipchoge y su equipo, Huawei lanzó el HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition. Esta edición especial cuenta con un panel de control avanzado de entrenamiento que ofrece métricas completas, un análisis de datos sólido y capacidades fluidas de importación y exportación de datos de acondicionamiento físico para ayudar a los usuarios a llevar su rendimiento al siguiente nivel.

Para el bienestar diario, la HUAWEI WATCH FIT 5 Series estrenó la función Miniejercicios. Esta ofrece rutinas de ejercicio rápidas y sencillas para ayudar a los usuarios a aliviar la tensión y mantenerse activos durante breves descansos, lo que la hace ideal para estilos de vida sedentarios.

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Por su parte, el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, se ha posicionado como un smartwatch de lujo, que atiende las necesidades de las usuarias con su avanzado sistema de monitoreo de la salud, que incluye un seguimiento integral del ciclo menstrual e información sobre el bienestar adaptada a la fisiología femenina. Este elegante smartwatch llena un vacío importante en el mercado de la tecnología de lujo al dirigirse específicamente a las consumidoras de alto nivel.

Para completar la línea, la HUAWEI WATCH KIDS X1 Series aprovecha múltiples opciones de uso, cámaras duales y tecnologías de posicionamiento líderes en la industria para brindar una experiencia de usuario fluida y confiable a los niños en cualquier situación.

El compromiso de Huawei con la innovación queda aún más de manifiesto con el reciente lanzamiento de la HUAWEI WATCH 6 Series, la HUAWEI WATCH GT 7 Series y el HUAWEI WATCH D3, que han sido objeto de mejoras integrales en el monitoreo de la salud, el seguimiento del estado físico y la interactividad inteligente. A medida que estos nuevos productos se lancen al mercado en la segunda mitad del año, Huawei busca mejorar su ecosistema de dispositivos portátiles inteligentes en todos los escenarios de uso, impulsar el avance de la industria a través de la innovación tecnológica y fortalecer su posición de liderazgo en el mercado global.

(Image credit: Huawei)

HUAWEI Care

La HUAWEI WATCH GT 7 Series incluye HUAWEI Care, el Paquete de Protección Total con una cobertura de una ocasión durante un año, valuada en $1,499 MXN.

El beneficio contempla:

Reparación de pantalla, tapa trasera o corona en caso de daños accidentales ocasionados por caídas, golpes o presión durante el uso normal.

Reemplazo de batería cuando su capacidad máxima sea inferior al 85%.

Acceso a Trade In, para intercambiar un equipo usado y obtener un cupón para adquirir un nuevo dispositivo Huawei.

Garantía Regional, con cobertura de soporte en centros de servicio de Latinoamérica.

Precio y disponibilidad

La HUAWEI WATCH GT 7 Series llegará próximamente a México. La preventa comenzará el 17 de septiembre y la venta oficial iniciará el 24 de septiembre.