Huawei presenta su nueva línea flagship en Múnich bajo el concepto “Chase the Wild”

Nuestra compañera Alexa se encuentra en Múnich, Alemania, ¿la razón? Descubrir los nuevos productos de la marca bajo el lema "Chase the Wild". A continuación todos los detalles.

El evento destacó el compromiso de Huawei por integrar a la perfección la tecnología inteligente en la vida cotidiana, lo que permite a los usuarios dedicarse a sus pasiones con libertad y vitalidad.

El tema del evento, “Chase the Wild”, plasmó la visión de Huawei de la tecnología como un catalizador de la energía pura, la exploración audaz y la expresión personal. “Wild” es vitalidad relajada: galopar libremente, aventurarse con valentía. “Wild” también es tecnología para todos: un poder invisible a tu lado. Lo salvaje es la chispa de la pasión, la alegría y la autoexpresión sin límites. La empresa destacó que sus productos más recientes están diseñados para convertirse en extensiones naturales de la vida de los usuarios, ya sea que estén explorando la naturaleza, documentando sus aventuras o descubriendo un nuevo potencial creativo.

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Wearables inteligentes para un nivel de seguimiento de la salud nunca antes visto

La HUAWEI WATCH GT 7 Series, que ocupa un lugar destacado, redefine la categoría de smartwatches deportivos con mejoras integrales en el diseño, las funciones para deportes al aire libre, el manejo de la salud y la duración de la batería. La serie incluye la nueva correa EasyCross. El modelo GT 7 está disponible en versiones de 46 mm y 41 mm con ocho opciones de color, mientras que el GT 7 Pro ofrece tres combinaciones de colores e incorpora un bisel de cerámica nanotecnológica y un cuerpo de aleación de titanio para una mayor durabilidad.

Para los entusiastas del deporte, la serie GT 7 presenta, por primera vez en la industria, la detección de giros y de fuerza G en la muñeca, junto con un nuevo modo de deportes de nieve en interiores y mapas de esquí al aire libre que cubren más de 3,000 estaciones de esquí en todo el mundo.

(Image credit: Huawei)

Las funciones para ciclismo ahora incluyen planificación de rutas para ascensos, notificaciones de pendientes y alertas de curvas cerradas, además de información sobre ciclismo impulsada por IA. En cuanto a la salud, la función de Resumen de salud mejorada ofrece nuevas características como la Puntuación de condición física y el análisis inteligente de la salud, lo que brinda recomendaciones de bienestar más claras y prácticas.

Por otro lado, la HUAWEI WATCH 6 Series, ofrece un diseño altamente inteligente, modos de entrenamiento avanzados y análisis de entrenamiento impulsado por IA, el reloj cuenta con funciones independientes de llamadas con eSIM, navegación y más. Las funciones mejoradas de Panorama de mi Salud y Resumen de salud hacen que la gestión proactiva de la salud sea más intuitiva que nunca.

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Huawei también lanzó oficialmente el HUAWEI WATCH D3, un reloj con medición de presión arterial de última generación que ha obtenido la certificación médica europea CE-MDR. El dispositivo ahora permite medir la presión arterial antes y después del ejercicio, además de ofrecer recordatorios inteligentes para tomar la presión arterial, lo que brinda un control más integral de la presión arterial desde la muñeca. Esto representa un avance significativo para Huawei en el campo de la gestión digital de la salud.

(Image credit: Huawei)

Productividad y creatividad inteligente sin límites

Para potenciar la productividad y la creatividad, Huawei presentó la HUAWEI MatePad Pro de 12 pulgadas, una tablet insignia con un grosor de tan sólo 4.7 mm y un peso de 454 gramos. Cuenta con una pantalla OLED flexible PaperMatte de 12 pulgadas, junto con funciones potencias por IA como: conversión de voz a texto, mejora de la escritura a mano y gestos aéreos con el lápiz óptico HUAWEI M-Pencil Pro, lo que permite a los usuarios crear sin esfuerzo en cualquier momento y en cualquier lugar.

En cuanto a dispositivos de audio, se presentó la nueva HUAWEI FreeBuds Neo Series, diseñada para el estilo de vida moderno, con un diseño renovado y un sonido envolvente. En el ámbito de los smartphones, hizo su debut la serie HUAWEI nova 16s, que ofrece una experiencia renovada en la que destacan sus excepcionales capacidades para la fotografía de retratos.

(Image credit: Huawei)

Para cerrar el evento, Huawei anunció el lanzamiento mundial de su concurso Actividad Mundial de Creación HUAWEI GoPaint 2026, que este año incorpora una nueva categoría llamada “Creación sencilla” para fomentar una mayor participación en la expresión artística. Huawei reafirmó su misión constante de brindar a los consumidores de todo el mundo innovación de vanguardia, explorando cómo la tecnología puede convertirse en un compañero siempre presente en la búsqueda de la pasión y el descubrimiento.