¿Este es el nuevo mejor smartphone para grabar video? El último flagship de Honor ofrece impresionantes capacidades de grabación

Honor ha lanzado en China su más reciente modelo insignia, el Magic 9 Pro Max

El teléfono es fruto de una colaboración con Arri, fabricante de cámaras cinematográficas profesionales, y cuenta con un sistema de doble cámara trasera de 200 MP

Está equipado con un chip de imagen propio, el Honor Imaging Chip H1, y con el recién lanzado Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Puede que los iPhones sean una opción popular en Hollywood, donde se usan para filmar éxitos de taquilla como "28 años después", pero hay otra marca que viene a disputarle el trono en la producción cinematográfica.

El fabricante chino de teléfonos inteligentes Honor acaba de lanzar su nuevo modelo insignia, el Honor Magic 9 Pro Max, y lo está posicionando no solo como un teléfono, sino también como un auténtico "sistema de cine portátil".

Actualmente disponible en China, el teléfono es parte de la alianza de la marca con Arri, un importante fabricante de cámaras cinematográficas profesionales. Cuenta con un sistema de doble cámara trasera de 200 MP impulsado por el chip de imagen patentado Honor Imaging Chip H1.

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Gracias a la colaboración con Arri, los sensores principales del teléfono están calibrados con Arri Image Science y la curva Arri LogC3 en el espacio de color Arri Wide Gamut 3. Todo esto debería, en teoría, ayudar a reproducir lo más fielmente posible el aspecto final y la experiencia de usar una cámara de cine al grabar con el teléfono.

El director ejecutivo de Honor, James Li, presenta el nuevo dispositivo. (Image credit: Honor)

Los usuarios también podrán elegir entre 14 estilos preestablecidos o 87 estilos de la biblioteca de estilos de Arri, además de aprovechar el Modo Cine de Arri, que se estrenó originalmente con el Honor Robot Phone.

Dejando a un lado las capacidades de imagen, el Honor Magic 9 Pro Max parece un teléfono insignia con Android muy potente. Funciona con la interfaz MagicOS 11 de la marca, que cuenta con su propio diseño translúcido de vidrio líquido.

Es uno de los primeros teléfonos en lanzarse con el nuevo chipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que se promociona como la CPU móvil más rápida del mundo. Este se combina con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

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La pantalla es un panel OLED de 6.8 pulgadas, 120 Hz y resolución de 1320 x 2868, recubierto con la tecnología antirrayones NanoCrystal Shield propia de Honor. Al parecer, puede alcanzar hasta 10 000 nits de brillo, lo que parece casi absurdamente brillante.

La durabilidad tampoco debería ser una preocupación, ya que el teléfono cuenta con las clasificaciones IP68, IP69 e IP69K de resistencia al agua y al polvo, además de la certificación SGS de 5 estrellas en resistencia a los rayones.

El diseño general está sin duda un poco inspirado en el iPhone (con muchas similitudes evidentes con el último iPhone 18 Pro Max), aunque Honor afirma que la disposición única de las cámaras del Magic 9 Pro Max se inspiró en realidad en el aspecto de las antiguas cámaras de cine.

Está disponible en tres colores: verde musgo, negro sombra y plata glaciar. Los precios comienzan en 6,499 RMB, lo que equivale aproximadamente a 970 dólares / 730 libras esterlinas / 1,380 dólares australianos.

Honor afirma que este modelo comenzará a lanzarse en otras regiones, por lo que estaremos atentos a las novedades. Dicho esto, basándonos en los patrones de lanzamiento de modelos anteriores como el Honor Magic 8 Pro o el Honor Magic V6, no esperamos que este esté disponible en EE. UU..

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