HONOR alista el debut oficial de su revolucionario Robot Phone

¡Increíble! Después de robarse los reflectores del MWC 2026 en Barcelona, Honor prepara la presentación oficial del Robot Phone el próximo 12 de agosto de este año.

Este anuncio llega acompañado por un hito histórico para la marca: más de 200,000 unidades reservadas del dispositivo durante su fase de preventa en apenas una semana, superando el desempeño registrado por cualquier modelo insignia anterior de la compañía.

(Image credit: Honor)

Un avance pionero en robótica, AI e imagen móvil

El HONOR Robot Phone marca un hito en la industria al convertirse en el primer dispositivo en integrar AI encarnada (Embodied AI), capacidad que le permite interactuar físicamente con el usuario y su entorno mediante un sistema de eje motorizado (3-Axis Gimbal System) de tres ejes y cuatro grados de libertad (4DoF) integrado dentro del chasis.

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Entre las innovaciones de este dispositivo se encuentran:

Fotografía de nivel flagship: un sistema de cámara triple liderado por un sensor principal de 200MP (1/1.28", f/1.6), una cámara de teleobjetivo periscópico de 200MP y una cámara ultra gran angular de 50MP, optimizado para ofrecer un rendimiento superior en condiciones complejas de iluminación.

un sistema de cámara triple liderado por un sensor principal de 200MP (1/1.28", f/1.6), una cámara de teleobjetivo periscópico de 200MP y una cámara ultra gran angular de 50MP, optimizado para ofrecer un rendimiento superior en condiciones complejas de iluminación. Colaboración histórica con ARRI: es el primer smartphone en incorporar codificación nativa ARRI Log-C3, soporte para perfiles de color LUTs de cine profesional y captura en espacio de color Wide Gamut 3, lo que permite obtener un acabado de grado cinematográfico directamente desde el dispositivo.

es el primer smartphone en incorporar codificación nativa ARRI Log-C3, soporte para perfiles de color LUTs de cine profesional y captura en espacio de color Wide Gamut 3, lo que permite obtener un acabado de grado cinematográfico directamente desde el dispositivo. Funciones autónomas e interacción con AI: incorpora capacidades como AI Object Tracking para el seguimiento automático de sujetos en movimiento y el modo AI SpinShot para tomas dinámicas, además del modelo YOYO, que permite al dispositivo responder al entorno y al estado emocional del usuario con lenguaje corporal expresivo.

Con este lanzamiento, HONOR reafirma su compromiso con la innovación al transformar el smartphone convencional en un asistente robótico proactivo que expande las posibilidades de la creación de contenido y la interacción cotidiana.