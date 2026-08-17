"Los estadounidenses solo pueden soñar con teléfonos como estos": el Honor Robot Phone se está volviendo viral, y los usuarios lo describen como una "innovación que está a años luz del iPhone"

El teléfono Honor Robot está llamando mucho la atención en las redes sociales

Los usuarios califican su gimbal integrado como una "innovación" y argumentan que los clientes "están cansados de ver el mismo teléfono cada año"

Algunos críticos sostienen que podría ser frágil o difícil de limpiar

A principios de este mes, el editor de teléfonos Axel Metz viajó a Shenzhen, China, para ser uno de los primeros en probar el Honor Robot Phone.

Este próximo modelo insignia del gigante chino de teléfonos inteligentes Honor cuenta con una cámara con cardán incorporado que puede salir de un panel trasero especial para ofrecer una mejor estabilización de video, además de características de alta tecnología como el seguimiento de sujetos impulsado por IA y modos de toma avanzados.

Es uno de los smartphones más distintivos y emocionantes que hemos visto en años, y es probable que cueste menos de lo que te imaginas si llega a los mercados occidentales. Se lanzó oficialmente en China a un precio de ¥9,999, lo que equivale a unos $1,500 / £1,100 / AU$2,100.

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Sin embargo, hay un gran inconveniente. Honor solía ser una filial de Huawei y, aunque sus dispositivos ya no están sujetos a sanciones tras su separación en 2020, todavía no se venden oficialmente en EE. UU.

Ese hecho no ha impedido que nuestro público estadounidense exprese su entusiasmo por el Robot Phone en TikTok y Facebook, donde un breve video de prueba que publicamos la semana pasada ya ha alcanzado más de un millón de vistas y acumulado miles de «me gusta» y comentarios.

Uno de los comentarios mejor valorados dice: "Por eso se prohíben las empresas chinas en EE. UU. Nuestra tecnología está muy atrasada".

"Las empresas estadounidenses no pueden competir", dice otro. "Por eso las acabaron de prohibir".

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Otros usuarios elogiaron el concepto único de un cardán integrado en un celular. «A eso le llamo innovación. La gente está harta de ver el mismo celular todos los años, como el iPhone», escribió un comentarista.

Otro publicó: «Esto es innovación a años luz del iPhone».

«Los estadounidenses solo sueñan con celulares como estos», escribió un comentarista con nostalgia.

También hay muchos escépticos; algunos usuarios mencionan preocupaciones sobre la durabilidad y otros argumentan que sería difícil mantener limpio el cardán. «Las piezas móviles externas nunca son una buena idea», escribió un crítico.

Por el momento no hay información oficial sobre si el Honor Robot Phone estará disponible en EE. UU., el Reino Unido o Australia, pero sin duda parece que hay mucho interés. Esperemos que Honor haga un anuncio pronto.

Mientras tanto, puedes leer qué opinó Axel después de pasar dos horas con el Honor Robot Phone, o nuestra entrevista sobre la colaboración entre Honor y ARRI detrás de su cámara.

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