El Robot Phone de Honor pretende revolucionar la filmación con dispositivos móviles, y ya tiene una fecha de lanzamiento prevista para dentro de unos meses

El innovador Robot Phone de Honor ya tiene una fecha de lanzamiento prevista

Su lanzamiento está previsto para el tercer trimestre (julio-septiembre) de este año

Además, se ha presentado en Cannes para mostrar sus capacidades cinematográficas

El Robot Phone de Honor se presentó por última vez en el MWC 2026, pero en aquel entonces se consideraba más bien un dispositivo conceptual. Ahora, sin embargo, ya tiene una fecha de lanzamiento oficial.

Honor ha anunciado que el Robot Phone se lanzará en el tercer trimestre de este año (probablemente primero en China), es decir, en algún momento entre julio y septiembre, y junto con este anuncio, la empresa ha llevado el teléfono a la Noche de China en Cannes para mostrar su potencial para la filmación con un teléfono.

A diferencia de un smartphone normal, el Robot Phone de Honor cuenta con una cámara con inteligencia artificial acoplada a un cardán. La cámara puede sobresalir de la parte superior del teléfono y girar independientemente del resto del dispositivo, por lo que podría ser una herramienta versátil para la filmación.

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(Image credit: Honor)

Tecnología avanzada y una colaboración con Arri

Honor está promocionando el dispositivo como «la próxima evolución en la filmación móvil y la innovación en hardware de IA», y en Cannes se están mostrando características como su «sistema de cardán ultracompacto de 4 grados de libertad que ofrece un control de movimiento de nivel robótico», junto con el seguimiento de objetos por IA y la función SpinShot con IA, que permiten a la cámara seguir a los sujetos y realizar movimientos rotatorios fluidos.

La empresa también aprovechó la ocasión para destacar que «por primera vez en la historia, los elementos fundamentales de Arri Image Science se están integrando directamente en un dispositivo de consumo». Arri, por si no lo sabías, es una empresa dedicada al diseño y la fabricación de tecnología de cámaras profesionales que lleva en el mercado desde 1917.

Así que parece que el Honor Robot Phone podría ser un dispositivo muy capaz en lo que respecta a la producción cinematográfica respaldada por IA, pero también parece una propuesta bastante de nicho —y dado el diseño de este teléfono, era probable que fuera algo de nicho de todos modos.

Será interesante ver, entonces, si también puede atraer a compradores que no estén interesados en ser el próximo Spielberg. Lo sabremos en cuestión de meses.

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