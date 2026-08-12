Pasé dos horas con el Honor Robot Phone, y este dispositivo tan ridículo como extraordinario me hizo sentir como un niño otra vez

Primero fue el teléfono. Luego vino el iPhone. Y ahora, según Honor, está el Robot Phone: un «dispositivo revolucionario que crea una nueva categoría y rompe los límites físicos de la tecnología móvil tradicional».

Mira, me encanta señalar la hipérbole de los departamentos de mercadotecnia tanto como a cualquier otro periodista, pero a pesar de que lo describan como el sucesor evolutivo del mejor producto de Apple de todos los tiempos —venden 3 mil millones de unidades y luego hablamos—, la empresa tecnológica china tiene razón al posicionar el Robot Phone como algo totalmente diferente a lo que ha existido hasta ahora.

Ningún smartphone que haya visto hasta ahora cuenta con un cardán mecánico de tres ejes totalmente motorizado integrado directamente en su chasis, ni con un conjunto tan completo de funciones de cámara de nivel profesional, algunas de las cuales son controladas de manera autónoma por un agente de IA físicamente expresivo (incluso tiene un nombre: YOYO). Estamos en pleno territorio de *La guía del autoestopista galáctico*, y aunque es posible que el Robot Phone nunca llegue a ser tan popular como el iPhone, sin duda es tan revolucionario como Honor quiere hacernos creer.

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Presentado por primera vez en octubre de 2025, el Robot Phone apareció como prototipo en el MWC 2026, antes de llegar al Festival de Cine de Cannes y, más recientemente, a la final del Mundial (se vio al español Eric García grabando con el dispositivo). Ahora, se ha lanzado oficialmente en China por ¥9,999 (alrededor de $1,500 / £1,100 / AU$2,100), y yo formé parte del primer grupo de periodistas a quienes se les permitió tener en sus manos, probar y evaluar el Robot Phone en su extravagante presentación en Shenzhen.

¡Quiero, quiero, quiero un gimbal!

Sí, el Robot Phone es como un accesorio de 2001: Una odisea del espacio (Image credit: Future)

Empecemos por ese estabilizador, que distingue al Robot Phone como algo totalmente diferente a cualquiera de los mejores teléfonos que el dinero puede comprar en 2026. Realmente es como si Honor hubiera acoplado un DJI Osmo Pocket a su modelo insignia, el Magic 8 Pro, salvo que el estabilizador en cuestión puede guardarse en el panel trasero del teléfono cuando no se usa, casi como un S Pen que se desliza discretamente en un Samsung Galaxy S26 Ultra.

¿Por qué querrías tener un gimbal en tu celular? Por varias razones. Está la estabilización de video mejorada, que da como resultado grabaciones más estables; el control manual de 360 grados de la propia cámara del gimbal; el seguimiento de sujetos impulsado por IA; o incluso los numerosos modos de toma automáticos como AI SpinShot (un giro de la cámara de 90 o 180 grados) y Tilt Locked (que bloquea el gimbal del teléfono en el ángulo que elijas).

Tampoco se trata de un gimbal de imitación. Honor afirma que el sistema de gimbal mecánico del Robot Phone —que cuenta con más de 100 componentes individuales— es aproximadamente un 65 % más pequeño que los sistemas de gimbal convencionales, como el del Osmo Pocket, y que, como resultado, su estructura es un 200 % más resistente. El motor del cardán en sí pesa solo 2,6 g y permite velocidades de movimiento de hasta 360 grados por segundo, mientras que un motor de giro dedicado ofrece una densidad de torque de 120 Nm/L.

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Confesión completa: no sabía qué significaba «densidad de torque» antes de ver el Robot Phone con mis propios ojos, pero ahora sé que es una medida de cuánta fuerza de torsión puede producir un motor en relación con su tamaño. Al parecer, una cifra de 120 N·m/L es muy buena: significa que el motor del Robot Phone es lo suficientemente potente como para girar el cardán con velocidad y precisión, a pesar de ser lo suficientemente pequeño como para encajar perfectamente en el módulo de la cámara trasera del teléfono.

¡Y buenas noticias! Este sistema de gimbal mecánico funciona muy bien. Tenía mis dudas sobre cuán efectivo podría ser un gimbal montado en un celular, pero después de probar los distintos modos de grabación del Robot Phone, produce videos dinámicos y de calidad profesional —o al menos videos comparables a los que se pueden lograr con gimbals más grandes y especializados, como el DJI Osmo Pocket. La diferencia clave, por supuesto, es que el Robot Phone no te obliga a andar con (ni a comprar) un cardán por separado.

La cámara con cardán cuenta con un sensor de 200 MP y 1/1.28 pulgadas con una apertura de f/1.6, y admite video de hasta 4K con formatos de grabación especiales como LogC3 y ARRI Cinema. Esto último es resultado de la colaboración de ARRI con Honor en el Robot Phone; la marca alemana —conocida por fabricar cámaras cinematográficas— aporta su experiencia para llevar la ciencia del color de nivel hollywoodense a la línea de smartphones de Honor.

El teléfono Honor Robot (a la derecha) junto a un gimbal Insta360 (a la izquierda) (Image credit: Future)

Sin entrar en detalles demasiado técnicos, Honor afirma que el Robot Phone realiza la reducción de ruido en una etapa más temprana en el dominio RAW, procesa los datos en 14 bits 4:4:4 y genera video en 10 bits LogC3 y 4:2:2, lo que permite conservar más información de imagen útil para la posproducción. Por su parte, ARRI LogC3 conserva mejor las luces y las sombras, mientras que ARRI Wide Gamut 3 ofrece un espectro de color más amplio.

Si todo esto te suena a otro idioma, es porque el Robot Phone está claramente diseñado para creadores de video, más que para el público en general; sus capacidades de estabilización de video son sin duda útiles para las grabaciones cotidianas, pero, en mi opinión, no están tan por encima de lo que ofrecen las funciones de estabilización basadas en software de otros teléfonos, como el Modo Acción de Apple o el Super Steady con bloqueo horizontal de Samsung. Las verdaderas ventajas son esas funciones de posproducción, que fueron difíciles de captar y cuantificar en mi breve sesión práctica, pero que sin duda estaban presentes.

Saluda (otra vez) a YOYO

Demostración del agente YOYO en el teléfono Honor Robot (Image credit: Future)

Sin embargo, sí pude probar el asistente YOYO del Robot Phone. Este asistente debutó inicialmente en el Magic 8 Pro en China como una herramienta para realizar tareas entre aplicaciones en el celular en tu nombre —en ese sentido, no es muy diferente de la función Gemini Intelligence de Google—, pero en el Robot Phone, YOYO aprovecha la presencia de un cardán para expresarse físicamente. En su lanzamiento, YOYO puede asentir con la cabeza, sacudirla (gracias al cardán), bailar al ritmo de la música y realizar otras curiosidades motorizadas, que se complementan con más de 100 expresiones faciales en pantalla.

El efecto deseado es que YOYO se sienta como un compañero físico en tu bolsillo, a diferencia de cualquier otro asistente basado en un smartphone en el mercado. La realidad es que estos gestos físicos y expresiones en pantalla son puro efectismo, aunque la capacidad de darle a YOYO comandos relacionados con el cardán usando lenguaje natural —"gira 45 grados a la izquierda" o "date la vuelta durante cinco segundos", por ejemplo— es genuinamente útil y funcionó bien.

Aparte de su gimbal y el agente YOYO, el Robot Phone es en todos los aspectos un dispositivo insignia de 2026. Cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas; mide apenas 9.59 mm de grosor (para que te hagas una idea, es menos de 1 mm más grueso que un iPhone 17 Pro Max); cuenta con un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batería de gran capacidad de 7,060 mAh y dos cámaras adicionales de nivel insignia (un teleobjetivo de 200 MP y una ultra gran angular de 50 MP).

Imágen 1 de 4 El gimbal del Robot Phone se integra en el módulo de la cámara trasera (Crédito de la imagen: Future) The Robot Phone is just 9.59mm thick (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) Face-on, with the gimbal deactivated, the Robot Phone looks like a regular 6.3-inch phone (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 4 Ver original Imágen 2 de 4 Ver original Imágen 3 de 4 Ver original Imágen 4 de 4 Ver original

En la mano, el Robot Phone no se siente demasiado diferente de los teléfonos de 6.3 pulgadas que existen actualmente en el mercado, lo cual es todo un logro considerando que aquí tenemos un gimbal completo. Dicho esto, no estoy seguro de qué tan bien resistirá ese gimbal el uso cotidiano. Por ejemplo, tuve la sensación de que podría romper fácilmente —o hacerlo accidentalmente— la cubierta de plástico que lo protege. Y eso sin mencionar su vulnerabilidad al polvo y la suciedad cuando está completamente extendido.

Pero nada de esto importa realmente. El Robot Phone no está pensado para tratarse como un teléfono convencional, porque no es un teléfono convencional. De hecho, casi nadie que esté leyendo esto puede comprarlo. Es un producto ridículo y extraordinario que debería considerarse más como el Samsung TriFold —es decir, como una muestra de lo que es tecnológicamente posible— que como un verdadero disruptor de una industria en la que los teléfonos plegables apenas han logrado abrirse camino.

El Robot Phone es, básicamente, la manera en que Honor dice: “Mira todo lo que hemos sido capaces de hacer con la tecnología”, y no creo que haya nada malo en ello. Haber conseguido llevar al mercado un teléfono robótico completamente funcional no es poca cosa, y resulta emocionante poder ver y tocar un dispositivo tan radicalmente diferente de los teléfonos a los que nos hemos acostumbrado.

En muchos sentidos, el Robot Phone parece uno de esos extravagantes dispositivos sacados de una película de ciencia ficción. Y usarlo me hizo sentir como un niño otra vez.

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