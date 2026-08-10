“El tambaleo es muy molesto”: un usuario del Galaxy Z Fold 8 recurrió a una solución extrema para conseguir que su plegable quede completamente plano

¿No te gusta el saliente de la cámara de tu celular plegable? Quítalo

Eso es lo que ha hecho un usuario de Reddit con su Galaxy Z Fold 8

Ahora queda completamente plano, pero la cámara para selfies es la única que queda

¿Hasta dónde llegarías para que uno de los mejores teléfonos plegables se viera y funcionara exactamente como tú quieres? Un usuario de Samsung ha tomado la drástica medida de cortar el módulo de la cámara trasera de su nuevo Galaxy Z Fold 8, solo para que quede perfectamente plano al colocarlo sobre una superficie.

Este inusual truco de bricolaje está documentado en Reddit y ha suscitado algunas miradas de sorpresa. Al parecer, el dueño del teléfono utilizó una cuchilla de afeitar para realizar la operación y afirma que el resultado final «no está mal».

«El balanceo es muy molesto y, de todos modos, nunca uso [las cámaras]», fue la razón que dio el usuario cuando se le preguntó qué lo llevó a realizar esta personalización —y no parece arrepentirse de lo que ha hecho.

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Nuestra reseña del Samsung Galaxy Z Fold 8 no menciona el saliente de la cámara como un problema particularmente grave, pero sí elogiamos el desempeño de la cámara de doble lente en la parte trasera; por lo tanto, parece una lástima, y un poco drástico, quitarlas.

Un trabajo bien hecho

Las reacciones en el hilo original de Reddit son, en su mayoría, de incredulidad ante el hecho de que alguien llegara a tales extremos solo para lograr que un celular quedara plano, al tiempo que se privaba de la posibilidad de tomar fotos y grabar videos al mismo tiempo.

Entre una gran cantidad de GIFs bien elegidos, hay comentarios como «ninguna explicación lo justifica» y «qué loco», así como algo de reconocimiento por un truco técnico que, a juzgar por las fotos, parece haber sido bien hecho.

También hay una solicitud de más información por parte de otro usuario de Reddit que quiere hacer lo mismo con su propio Galaxy Z Fold 8 —quizás una indicación de que el tambaleo que se produce cuando el teléfono está apoyado es molesto para bastantes usuarios.

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Samsung lanzó el teléfono el 22 de julio, y el precio inicial es de 1,899 dólares / 1,699 libras esterlinas / 2,699 dólares australianos. Se lanzó junto con el Galaxy Z Fold 8 Ultra, ligeramente más caro, y el Galaxy Z Flip 8, más accesible.

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