Qué rápido: alguien ya logró que la ingeniosa animación del iPhone Duo funcionara en un Samsung Galaxy Z Fold 8

La animación del «iPhone Duo» se ha recreado en un Galaxy Z Fold 8

Por ahora, solo es una demostración; no es algo que puedas configurar por tu cuenta

Samsung tendría que implementar el truco para que funcione en todo el sistema

Las primeras reacciones ante el nuevo iPhone Duo plegable de Apple parecen ser en gran medida positivas, con muchos elogios hacia los diversos ajustes de software que se han implementado en iOS 27 para adaptarse al nuevo diseño, incluida una genial animación de transición que aparece al cambiar entre las pantallas interna y externa.

Al abrir o cerrar la pantalla principal de 7.6 pulgadas, el fondo de pantalla se desvanece y parece atravesar la mitad móvil de la pantalla para reaparecer del otro lado. Es un efecto genial, y un usuario de Android no ha perdido tiempo en recrearlo en su Samsung Galaxy Z Fold 8 plegable.

“Sentí un poco de FOMO al ver esa genial animación del iPhone Duo que Apple presentó hoy, así que investigué un poco y descubrí que el Z Fold 8 tiene un sensor de bisagra realmente preciso”, explica el usuario en cuestión en Reddit. “Me di cuenta de que sería bastante sencillo tomar los valores del sensor de bisagra y usarlos para generar una animación de transición en ambas pantallas”.

Además, funciona muy bien, como puedes ver en el video que aparece arriba. La mitad de la pantalla que se abre y se cierra parece volverse semitransparente a medida que se mueve, revelando lo que hay debajo —aunque, al igual que con el iPhone Duo, todo es un truco que utiliza sensores de movimiento y degradados.

Ahora te toca a ti, Samsung

Por desgracia, por ahora esto es solo una demostración; es decir, una app que toma una captura de pantalla y después muestra cómo podría funcionar potencialmente una animación de apertura y cierre. En realidad, no es algo que puedas aplicar a nivel del sistema y utilizar en todas tus aplicaciones, y el desarrollador señala que Samsung sería la única compañía con el acceso necesario para hacerlo.

Aun así, las reacciones en el hilo de Reddit son abrumadoramente positivas. En distintos momentos, los usuarios describen el hack como “genial”, “increíble” y “muy cool”, y resulta realmente impresionante que haya sido creado tan poco tiempo después del evento de Apple. Parece que muchos propietarios de teléfonos plegables de Samsung querrían tener esta función en sus dispositivos.

Sin embargo, quizá haya una advertencia para quienes estén pensando en comprar un iPhone Duo. Cuando le preguntaron sobre el uso del efecto, el autor de la publicación original respondió: “honestamente, se ve genial durante el primer minuto, pero después se vuelve realmente molesto”, y añadió que “el efecto también solo resulta convincente cuando lo ves de frente” y que “cualquier cambio en el ángulo de visión rompe por completo la ilusión”.

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Está por verse si ocurre lo mismo con el plegable de Apple, pero es algo que vale la pena considerar. Al menos por ahora, el iPhone Duo es el único teléfono plegable que cuenta con esta animación en particular y, si realmente quieres tenerla, las preventas comenzarán el viernes 16 de octubre, con precios a partir de $1,999 / £1,999 / AU$3,499.

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