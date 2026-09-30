Samsung presentó las nuevas Galaxy Tab S12+ y S12 Ultra, pero este año no habrá modelo S12 — y después de usar la Ultra, me pregunto si realmente necesitábamos estas actualizaciones, por más impresionantes que sean

Hoy Samsung presentó dos nuevas tabletas: la Samsung Galaxy Tab S12+ y la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra. He estado probando la Ultra antes de su lanzamiento el 7 de octubre y me ha encantado su enorme pantalla.

Sin embargo, el aumento de precio y las mejoras mínimas me hacen preguntarme si realmente era necesario lanzarla.

Hay muchos aspectos que les resultarán familiares a los usuarios del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra en lo que respecta a la serie S12. La pantalla AMOLED sigue siendo de 14.6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 1,600 nits; la batería sigue siendo de 11,600 mAh con carga de 45 W (y cuenta con las mismas 23 horas de reproducción de video prometidas que el S11 Ultra), y la tableta S12 Ultra sigue teniendo la clasificación IP68, lo que significa que podría pasar 30 minutos bajo el agua a una profundidad de 1 m y sobrevivir a la experiencia.

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La tableta es tan delgada (5,1 mm) como antes, con las mismas opciones de color (Plata y Gris) para elegir que antes. El único cambio notable es el chipset: el nuevo procesador de 3 nm cuenta con una CPU hasta un 19 % más rápida, un rendimiento de la GPU un 17 % mejor y una mejora del 51 % en el procesamiento de su NPU para tus necesidades de IA; aunque también incluye una nueva cámara térmica para una mejor disipación del calor, además de una nueva configuración de altavoces de cuatro canales para un audio más envolvente que el diseño de doble altavoz de la generación anterior.

He estado probando el modelo Ultra y, hasta ahora, lo he disfrutado: lo utilizo como una sólida alternativa a una computadora portátil con la funda-teclado tipo libro (que se vende por separado), y también como un excelente dispositivo móvil para jugar y ver televisión mientras viajo (próximamente publicaré una reseña completa); pero, considerando lo similar que es a la generación anterior, me pregunto si Samsung debería seguir el ejemplo de Apple y abandonar su estrategia de renovaciones anuales en los lanzamientos de la Galaxy Tab.

(Image credit: Future)

La Tab S12+ es un dispositivo interesante. No hubo un modelo S11+, por lo que sustituye a la S10+ de 2024, pero tampoco se lanzará una S12 estándar junto con estos modelos, así que en cierto modo también es la sucesora de la S11.

La Galaxy Tab S12+ de Samsung cuenta con una pantalla AMOLED de 12.6 pulgadas con el mismo brillo máximo de 1,600 nits que la Ultra. También tiene el mismo chipset que el modelo Ultra, pero cuenta con una batería más pequeña de 10,600 mAh (lo cual no es sorprendente, ya que es físicamente más pequeña).

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Además de la menor capacidad de la batería y el tamaño de la pantalla, tampoco cuenta con la cámara trasera ultra gran angular de 8 MP del Ultra; sin embargo, por lo demás tiene la misma cámara principal de 13 MP en la parte trasera y una cámara ultra gran angular de 12 MP en la parte delantera.

Dado que el S12+ se presenta como un modelo de gama superior, a pesar de que no existe un S12 básico del que ascender, esto significa que el modelo más barato de Samsung para 2026 es mucho más caro que su tableta más barata de 2025 (hablaremos de eso en un momento).

Para alguien con un presupuesto limitado que esté pensando en actualizar su dispositivo, es una verdadera lástima que la mejor opción de Samsung pueda ser una tableta de hace un año, pero a menos que lancen una Tab S12 estándar (no tengo muchas esperanzas), esa es la situación en la que nos encontramos.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (Image credit: Future | Nico Arboleda)

¿Va por el iPad Pro?

Como ya nos hemos acostumbrado a esperar en 2026 —aunque sigue doliendo verlo cada vez—, las tabletas costarán más que las anteriores. La Galaxy Tab S12 Ultra te costará 1,399 dólares / 1,399 libras (unos 2,650 dólares australianos), un aumento respecto a los 1,299 dólares / 1,269 libras / 2,099 dólares australianos; por su parte, la S12+ cuesta 1,199 dólares / 1,199 libras (unos 2,270 dólares australianos) en su modelo más económico. (Los precios en Australia para los nuevos dispositivos están por confirmar).

En ambas tabletas, la configuración más económica incluye 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM; ambas cuentan también con un modelo de 512 GB, y la Ultra ofrece un modelo de 1 TB que además aumenta la RAM a 16 GB, aunque estas configuraciones tendrán un costo mayor.

Con estos precios, Samsung posiciona su línea S12 frente a la gama iPad Pro de Apple, pero, afortunadamente, los precios son un poco más bajos. En comparación con los precios de lanzamiento del iPad Pro de 2025, las tabletas de Samsung serían más caras; sin embargo, Apple subió sus precios hasta en $200 / £200 / AU$400, lo que equipara a su iPad Pro de 11 pulgadas con el S12+ y hace que su iPad Pro de 13 pulgadas sea $100 / £100 más caro.

¿Debería preocuparse Apple? (Image credit: Future/Jacob Krol)

Por supuesto, hay factores que hay que tomar en cuenta más allá del precio. Las tabletas de Samsung tienen pantallas más grandes que las de sus respectivas competidoras y una mayor duración de batería según las especificaciones, además de que incluyen el lápiz óptico S Pen en la caja, mientras que el Apple Pencil se vende por separado.

Pero la tecnología de Apple es más ligera —444 g y 579 g en comparación con 553 g y 692 g— y, aunque necesitamos realizar más pruebas, el chip Apple Silicon tiende a superar a sus rivales.

Dejando todo eso de lado, hay mucho que seguir apreciando de las Galaxy Tab de la serie S12. He estado usando la Ultra desde hace un par de semanas y es, sin duda, un dispositivo muy útil. En este momento estoy escribiendo este artículo usando la tableta y su teclado acoplable (realizando múltiples tareas entre documentos, páginas web y mi app de fotos con facilidad).

Pero, una vez más, me pregunto si realmente era necesario que existiera, considerando las mejoras de hardware poco llamativas y el aumento de precio. Por ahora no estoy seguro, pero veamos qué opino cuando mi reseña esté lista.

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