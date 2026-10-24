¿Debería comprar un Kindle Scribe o un Kindle Scribe Colorsoft? Esto es lo que necesitas saber

Los Kindles no son solo para leer: Amazon también fabrica un par de modelos en los que puedes tomar notas a mano. Tanto el Kindle Scribe como el Kindle Scribe Colorsoft cuentan con una pantalla de tinta electrónica amplia y sin reflejos que puedes usar para leer o escribir; se promocionan como herramientas de productividad sencillas y minimalistas que te ayudan a mantenerte enfocado.

Nos han impresionado ambos lectores electrónicos: el Kindle Scribe ocupa un lugar codiciado en nuestro ranking de los mejores lectores electrónicos. Sin embargo, elegir uno de estos modelos en lugar de una opción dedicada exclusivamente a la lectura implica algunas concesiones. Si no estás seguro de cuál comprar, o si tal vez otro modelo de Kindle se adapte mejor a tus necesidades, estás en el lugar correcto.

En esta guía, te ofreceré una práctica descripción general del Kindle Scribe y el Scribe Colorsoft, incluyendo una comparación de sus especificaciones y las principales desventajas de cada modelo, así como una comparación con el resto de la línea de Kindle. También haré un resumen de las diferentes versiones para que puedas ver tus opciones y cuánto cuestan. Comencemos...

Kindle Scribe — Descripción general

El Kindle Scribe es el lector electrónico en blanco y negro de Amazon que incluye la función de escritura. Estamos en su tercera generación, lanzada en EE. UU. a finales de 2025 y en otros territorios a principios de 2026. Le otorgamos una impresionante calificación de 4.5 estrellas en nuestra reseña del Kindle Scribe (2025).

Probablemente porque ya había recibido una actualización relativamente reciente, el Kindle Scribe no se incluyó en la gran renovación de la que disfrutó el resto de la gama en octubre de 2026 (ahora contamos con un Kindle clásico 2026, un Kindle Paperwhite 2026 y un Kindle Colorsoft 2026).

El Scribe es básicamente un Kindle, salvo que, si quieres tomar notas, puedes tomar el lápiz óptico y garabatear tus ideas. Quizás eso sea simplificarlo demasiado: hay varias funciones de escritura por explorar, como un bloc de «Notas rápidas» de tamaño ajustable, diversas plantillas de espacio de trabajo, herramientas de conversión de escritura a mano y de creación de resúmenes impulsadas por IA, y la posibilidad de agregar notas en un libro (con el texto ajustándose a su alrededor) o en una columna al margen. La versión más reciente también incluye conectividad con Google Drive y Microsoft OneDrive.

Sin embargo, el Kindle Scribe no es simplemente un Kindle Paperwhite con función de escritura, sino que se diferencia tanto en diseño como en especificaciones de los modelos destinados exclusivamente a la lectura. Para empezar, es mucho más grande. La pantalla mide 11 pulgadas en diagonal, mientras que los Kindles para lectura tienen una pantalla de 6 o 7 pulgadas. También es más pesado, ya que pesa aproximadamente el doble que los modelos Paperwhite y Colorsoft (con pantallas de 7 pulgadas). Al igual que el modelo básico más barato, no es resistente al agua, por lo que no es adecuado para leer o tomar notas en la tina.

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En modo de lectura, la duración de la batería es una de las más largas de cualquier Kindle, pero al cambiar al modo de toma de notas, disminuye considerablemente. Amazon estima que puedes escribir alrededor de 3 semanas antes de tener que recargar; eso sí, sigue siendo mucho más tiempo que con una tableta promedio. Puedes elegir entre diferentes capacidades de almacenamiento, pero ten en cuenta que todas las funciones de escritura ocupan bastante espacio.

En algunos países, puedes elegir entre un modelo con luz frontal y otro sin ella. Si quieres leer o escribir en cualquier condición de iluminación, tendrás que invertir en la versión con luz frontal. Si la eliges, podrás seleccionar entre una gama de temperaturas de color (desde tonos azules hasta tonos amarillos) y cuenta con un sensor que ajusta el brillo automáticamente según tu entorno.

Kindle Scribe Colorsoft — Descripción general

El Kindle Scribe Colorsoft es, en esencia, un Kindle Scribe, pero con pantalla a color. La mayor parte de lo que he descrito en la sección anterior también aplica aquí: cuenta con una pantalla de 11 pulgadas (aunque las proporciones generales son ligeramente diferentes), no es resistente al agua, ofrece varias capacidades de almacenamiento y opciones de retroiluminación cálida o fría (en este modelo no es posible desactivar la retroiluminación).

Debido a la pantalla a color, la duración de la batería se ha visto aún más afectada: puedes esperar alrededor de ocho semanas de lectura o dos semanas de escritura por carga.

Este es el modelo de primera generación, que salió al mercado a finales de 2025. Le otorgamos cuatro estrellas en nuestra reseña del Kindle Scribe Colorsoft, pero hay algunas salvedades que debes tener en cuenta si estás pensando en comprar uno.

En primer lugar, no puedes usar las funciones de escritura y color al mismo tiempo; por lo tanto, no podrías tomar notas en una novela gráfica, por ejemplo. Nuestro experto en lectores electrónicos considera que la tecnología de tinta electrónica a color aún no está del todo lista, lo que podría ser un factor decisivo si lo compras específicamente para disfrutar de novelas gráficas.

A este precio (alto), un iPad o una tableta Android son alternativas viables y podrían ofrecer una mejor relación calidad-precio si buscas una herramienta de productividad versátil con una pantalla a color.

Gama Kindle Scribe

Kindle Scribe vs Scribe Colorsoft: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Modelo: Kindle Scribe Kindle Scribe Colorsoft Generación actual: 3rd gen (2025) 1st gen (2026) Tamaño (W x L x D): 196 x 230 x 5.7mm 189 x 245 x 5.4mm Peso: 433g 400g Pantalla: 11-inch glare-free Pantalla a color antirreflejo de 11 pulgadas Resolución: 300ppi 300 ppp (blanco y negro) / 150 ppp (color) Almacenamiento: 16, 32 o 64GB 32 o 64GB Duración de batería: 12 semanas de lectura / 3 semanas de redacción 8 semanas de lectura / 2 semanas de escritura Opción de luz cálida: Sí Sí Ajuste automático del brillo: Sí Sí Resistente al agua (IPX8): No No Capacidad de redacción: Yes Yes Reseña: Amazon Kindle Scribe (2025) Amazon Kindle Scribe Colorsoft

¿Cómo se compara con el resto de la gama?

Es posible que ninguno de los modelos Scribe se adapte bien a tus necesidades. A continuación te mostramos cómo se comparan estas dos opciones de escritura con el resto de la gama Kindle.

Swipe to scroll horizontally Modelo: Kindle (2026) Kindle Aluminum (2026) Paperwhite (2026) Paperwhite Signature (2026) Colorsoft (2026) Colorsoft Signature (2026) Kindle Scribe (2025) Kindle Scribe Colorsoft (2026) Pantalla: 6 pulgadas, antirreflejo 6 pulgadas, antirreflejo 7 pulgadas, antirreflejo 7 pulgadas, antirreflejo Pantalla a color antirreflejo de 7 pulgadas Pantalla a color antirreflejo de 7 pulgadas 11 pulgadas, antirreflejo Pantalla a color antirreflejo de 11 pulgadas Pantalla (W x L x D): 108 x 152.8 x 6.85mm 108 x 152.8 x 6.9 mm 126.8 x 174.7 x 6.8mm 126.8 x 174.7 x 6.8mm 126.8 x 174.7 x 6.8mm 126.8 x 174.7 x 6.8mm 196 x 230 x 5.7mm 189 x 245 x 5.4mm Peso: 140g 162g 204g 229g 204g 229g 433g 400g Resolución: 300ppi 300ppi 300ppi 300ppi 300ppi (Blanco y negro) / 150ppi (color) 300ppi (blanco y negro) / 150ppi (color) 300ppi 300 ppp (blanco y negro) / 150 ppp (color) Almacenamiento: 16GB 32GB 16GB 32GB 16GB 32GB 16, 32 or 64GB 32 or 64GB Duración de batería: 6 semanas 6 semanas 12 semanas 12 semanas 8 semanas 8 semanas 12 semanas de lectura / 3 semanas de escritura 8 semanas de lectura / 2 semanas de escritura Opción de luz cálida: No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ajuste automático del brillo: No No No Sí No Sí Sí Sí Resistente al agua(IPX8): No No Sí Sí Sí Sí No No Capacidad de redacción: No No No No No No Sí Sí

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