PocketBook lanza dos lectores electrónicos de 6 pulgadas llenos de color, con carcasas traseras intercambiables en 5 tonos

PocketBook ha anunciado los modelos Verta y Verta Color.

Estos lectores electrónicos de seis pulgadas cuentan con carcasas traseras intercambiables.

Saldrán a la venta en noviembre a precios competitivos.

Hace apenas unos días, Amazon lanzó una nueva generación de Kindles y ahora PocketBook está presentando sus propios nuevos ereaders para competir con ellos, aunque estos cuentan con algunas opciones de personalización de colores que los de Amazon no ofrecen.

Los ereaders en cuestión son el PocketBook Verta y el PocketBook Verta Color y, aunque cada uno se vende únicamente en un color —Obsidian Black para el Verta y Dark Brown para el Verta Color—, también puedes comprar una selección de cinco paneles traseros intercambiables en diferentes tonos. Así, puedes cambiar el color de tu ereader cuando quieras.

Más allá de eso, ambos cuentan con pantallas táctiles de 6 pulgadas con resolución de 1072 x 1448, luz frontal, una batería de 1,500 mAh (con una autonomía de hasta dos meses con una sola carga), 16 GB de almacenamiento, 1 GB de RAM y certificación IPX4 de resistencia a salpicaduras. Ambos también son compatibles con Wi-Fi, Bluetooth, conversión de texto a voz y numerosos formatos de archivos de libros.

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Y aunque funcionan con un sistema operativo propietario, puedes utilizar Libby para pedir prestados ebooks o comprar libros a través de "la biblioteca digital de ebooks en inglés del Reino Unido más completa del mundo, con su contenido protegido por LCP DRM, fácil de usar, que incluye 4.5 millones de ebooks y 90,000 audiolibros".

Sin embargo, se diferencian en un aspecto importante: el PocketBook Verta Color tiene una pantalla E Ink Kaleido 3 a color, mientras que el PocketBook Verta cuenta con una pantalla E Ink Carta 1300 en escala de grises.

A color o en escala de grises a un excelente precio

Imágen 1 de 3 PocketBook Verta (Crédito de la imagen: PocketBook) The PocketBook Verta Color (Crédito de la imagen: PocketBook) Replaceable covers for the PocketBook Verta (Crédito de la imagen: PocketBook) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Si te interesan estos modelos, podrás adquirirlos a partir de noviembre. El PocketBook Verta tendrá un precio de $185 / £159 (aproximadamente AU$300), mientras que el Verta Color costará $195 / £169 (alrededor de AU$320).

Esto coloca al Verta en un rango de precio similar al del Amazon Kindle 2026 estándar, mientras que el Verta Color tiene un precio mucho más bajo que el más reciente Kindle Colorsoft. Así que el Verta Color podría ser una verdadera ganga.

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Dicho esto, las pantallas de los ereaders a color tienden a ser más oscuras que las de los modelos en blanco y negro y, al mostrar contenido a color, también ofrecen una menor resolución (el Verta Color baja hasta apenas 536 × 724 al mostrar contenido a color).

Por lo tanto, si la pantalla a color no es algo que te interese demasiado, el Verta estándar podría seguir siendo la mejor opción.

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