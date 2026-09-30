Acaba de filtrarse un nuevo Kindle de Amazon, pero no es el modelo pequeño que realmente quiero

Al parecer, se ha filtrado el próximo Kindle básico de Amazon.

Parece que presenta algunos pequeños cambios de diseño respecto al modelo anterior.

Pero es una lástima que no haya indicios de un nuevo tamaño más pequeño.

Parece que Amazon se está preparando para lanzar un nuevo Kindle, ya que WinFuture ha filtrado imágenes de un nuevo modelo —que puedes ver arriba y abajo—. Se trata del Amazon Kindle de 12.ª generación, por lo que es el modelo básico, no un Kindle Paperwhite ni un Kindle Colorsoft.

A juzgar por las imágenes compartidas, parece que este nuevo dispositivo tendrá esquinas más redondeadas que el Kindle de Amazon (2024), y el botón de encendido se trasladará de la parte inferior a la superior. El sitio también ha revelado que podemos esperar que este Kindle venga en tonos de negro, verde, azul claro y morado, y que, curiosamente, podría haber dos versiones: una con la pantalla empotrada y otra en la que la pantalla quede al ras.

Además, al parecer Amazon está planeando un nuevo Kindle para niños, aunque no se esperan cambios importantes en este caso, ya que aparentemente será esencialmente igual que el dispositivo actual, solo que se venderá con una cubierta diferente incluida.

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Una imagen filtrada del Kindle 2026 de Amazon. (Image credit: WinFuture)

Un dispositivo más pequeño podría ser un gran éxito

Queda por ver si el nuevo Kindle de 12.ª generación traerá muchas mejoras en sus especificaciones, pero, en cualquier caso, no es el dispositivo que quiero. Últimamente me he enamorado de los lectores electrónicos compactos como el ViWoods AiPaper Reader y el Xteink X4 Pro, que es aún más pequeño, y paso más tiempo leyendo en ellos que en mi Kindle Colorsoft; sin embargo, Amazon no ofrece nada en estos tamaños.

Así que eso es lo que realmente me gustaría ver —especialmente algo verdaderamente pequeño como los dispositivos Xteink—, ya que uno de sus principales problemas es la dificultad para cargar libros en ellos, lo cual presumiblemente no sería un problema con un Kindle diminuto.

Y no soy el único con este deseo: un hilo de Reddit sobre esta nueva filtración del Kindle incluía comentarios como "Tenía la esperanza de que anunciaran un mini Kindle» y «Pensaba que querría un tamaño más grande… hasta que me compré uno más pequeño y prácticamente nunca volví a tocar mi Paperwhite".

Y aunque estos lectores electrónicos diminutos parecen dispositivos de nicho, es probable que se estén vendiendo bien, dado que un número cada vez mayor de marcas como Onyx Boox y Honor también han comenzado a incursionar en este mercado.

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Así que, con suerte, veremos un Kindle diminuto algún día, pero por ahora, parece que tendrás que conformarte con los tamaños estándar.

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