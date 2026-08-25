Tu Kindle acaba de convertirse en otra víctima de la crisis de RAM: Amazon está aumentando el precio de sus lectores electrónicos...

Amazon ha subido los precios de sus dispositivos más vendidos, incluidos los populares modelos de Kindle.

Esto se debe al aumento en los costos de los componentes de memoria y almacenamiento.

Los usuarios en línea han encontrado formas de conseguir Kindles a precios más bajos.

Amazon es el último gigante tecnológico en aumentar los precios de toda su gama de dispositivos para el hogar inteligente, lo que también incluye a los populares modelos de Kindle.

Además de dispositivos como el nuevo Echo Dot Max, el Echo Show 21 y algunos Fire TV Sticks, los precios de los lectores electrónicos básicos Kindle y de gama media Kindle Paperwhite de Amazon se han disparado hasta en un 60 %. El único modelo de Kindle que no ha sufrido un aumento de precio es el Kindle Scribe, de gama alta.

Los aumentos de precios de Amazon se implementaron discretamente durante el fin de semana sin un comunicado oficial por parte de la empresa, pero, afortunadamente, el medio en línea Fortune detectó los nuevos precios al realizar una reseña; además, señaló que los timbres Ring son los únicos dispositivos de Amazon que no se han visto afectados por un ajuste de precios.

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El medio también proporcionó un desglose completo de los dispositivos afectados por el aumento de precios, que puedes ver a continuación:

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Precio anterior Nuevo precio Echo Dot (5th Gen) $49.99 $79.99 Echo Spot $79.99 $109.99 Echo Show 21 $399.99 $499.99 Echo Dot Max $99.99 $119.99 Echo Show 15 $299.99 $349.99 Echo Show 11 $219.99 $249.99 Echo Show 8 $179.99 $199.99 Fire TV Stick 4K Max $59.99 $84.99 Fire TV Stick HD $34.99 $39.99 Kindle (16GB) $109.99 $149.99 Kindle Paperwhite (16GB) $159.99 $199.99 eero 7 (3-pack) $349.99 $399.99 eero Pro 7 (3-pack) $699.99 $799.99

Aunque Amazon no dio ninguna explicación oficial al respecto, un portavoz emitió un comunicado a la revista Fortune para ofrecer más detalles, en el que señaló que la tecnología de consumo se enfrenta a «aumentos significativos en los costos de los componentes de memoria y almacenamiento. Después de absorber estos aumentos todo el tiempo que pudimos, recientemente ajustamos los precios en todas nuestras líneas de productos».

El 2026 realmente ha sido el año de los aumentos de precios en el mundo de la tecnología, y no solo Amazon se ha visto afectada. Apple subió los precios de sus Mac, iPad y HomePod en junio, mientras que servicios como Spotify aumentaron los precios de sus planes de suscripción a principios de este año, y lo mismo ocurrió con YouTube Premium.

A este ritmo, las subidas de precios son tan regulares como un reloj; sin embargo, a algunos usuarios no parece importarles tanto si el producto en cuestión tiene valor y mucho que ofrecer. Pero tomemos como ejemplo dispositivos como el Echo Dot estándar y el Kindle básico, dos modelos de entrada en sus respectivas categorías: un aumento de entre 30 y 40 dólares parece un poco injusto.

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Aunque el Echo Dot es un altavoz básico que cumple con su función, en mi opinión, su calidad de audio y sus funciones inteligentes no valen más de 50 dólares. Lo mismo ocurre con el Kindle básico, un lector electrónico con funciones básicas, por el que también hay que pagar más si se quiere una experiencia sin anuncios.

Como te puedes imaginar, el último aumento de precios de Amazon no ha caído bien entre los usuarios de Kindle, sobre todo porque los lectores electrónicos de Amazon son uno de los productos más vendidos de la empresa. Los usuarios de Reddit no han dejado de publicar sobre este tema; un usuario respondió a una publicación diciendo: "Espero que nadie compre estos dispositivos y que los precios bajen". Sin embargo, los amantes de la lectura están compartiendo formas de conseguir estos dispositivos a un precio más bajo tras el aumento de precios.

Ahora, los usuarios están recurriendo a sitios de descuentos de terceros para conseguir lectores electrónicos Kindle por una fracción del precio de los nuevos. Muchos usuarios respondieron en la misma publicación de Reddit recomendando Unclaimed Baggage, un sitio que vende dispositivos encontrados en equipaje perdido de las aerolíneas.

Por ejemplo, el lector electrónico premium Kindle Scribe Colorsoft de Amazon cuesta casi 680 dólares, mientras que Unclaimed Baggage tiene ofertas por la mitad de ese precio. Sin embargo, este no es el único minorista externo; los usuarios de Reddit también han recomendado Woot, un sitio de ofertas en línea administrado por Amazon donde puedes acceder a cientos de ofertas en productos electrónicos.

Una de las ventajas de estas opciones de terceros es que no se limitan a los Kindles, sino que también cuentan con varios anuncios de otros dispositivos afectados por el último aumento de precios de Amazon. Dicho esto, los usuarios de Reddit no descartan Facebook Marketplace para encontrar ofertas de gadgets: nunca se sabe de qué quiere deshacerse la persona que vive a la vuelta de la esquina.

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