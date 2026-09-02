El Google TV Streamer acaba de sufrir un enorme aumento de precio; ahora te conviene mucho más comprar un Apple TV 4K o un Amazon Fire TV Stick 4K

El aumento de precio del 50% entra en vigor de inmediato.

Por ahora solo se aplica en EE. UU., pero se esperan aumentos también en otros lugares.

El aumento de precio hace que la plataforma de streaming sea mucho menos competitiva.

El Google TV Streamer acaba de sufrir un enorme aumento de precio, así que si has estado pensando en comprar uno, será mejor que te des prisa antes de que los minoristas suban el precio en un impresionante 50 %.

Por ahora, el aumento de precio solo afecta a los clientes de EE. UU., pero esperamos que muy pronto se produzca un aumento similar en otros países, ya que las razones del incremento son globales: Google afirma que se debe al "aumento en los costos de los componentes" y que también afectará a algunas cámaras y timbres de Google Nest.

Google no es la primera marca en aumentar el precio de sus dispositivos de streaming debido al alza vertiginosa del precio de la memoria: Apple, Roku, Fire TV y Onn también han subido sus precios, en algunos casos incluso más del 50% de Google. Sin embargo, el mayor costo del Google TV Streamer hace que sea más difícil de vender cuando se compara con la competencia.

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¿Sigue valiendo la pena comprar el Google TV Streamer?

Se espera que el tan esperado sucesor del Apple TV 4K salga al mercado en cualquier momento. (Image credit: Apple)

Hay una gran diferencia entre un dispositivo de streaming de 99 dólares y uno de 149 dólares, y, a menos que realmente necesites compatibilidad con Cast, tal vez sea mejor considerar uno de los dispositivos de la competencia o posponer tu decisión hasta que Apple presente el tan esperado sucesor del Apple TV 4K, cuyo lanzamiento se espera para muy pronto.

El dispositivo de streaming de Google TV es excelente, pero creo que venía con una desventaja implícita: era mucho más barato que, digamos, un Apple TV 4K, pero la plataforma de Google ofrece menos privacidad y, por supuesto, anuncios. Con un aumento de precio del 50 %, el dispositivo de streaming de Google ya no parece tan buena oferta, especialmente en comparación con los modelos Fire TV Stick de Amazon.

Si quieres un dispositivo barato con publicidad, los de Amazon son mucho más económicos; si te importa navegar sin anuncios y la privacidad, un Apple TV ya no cuesta mucho más que la opción de Google —y cuando se lance el nuevo Apple TV, es probable que el dispositivo actual tenga un descuento considerable.

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