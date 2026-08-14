Google TV Freeplay recibirá una gran actualización gratuita, y los propietarios de televisores TCL, Hisense y Sony estarán encantados

Google está agregando más de 10 000 películas y programas a la carta de forma gratuita

Además, está ampliando su biblioteca de canales de televisión en vivo gratuitos

Esta expansión podría situar a Google TV Freeplay entre las mejores plataformas de streaming gratuitas

Google TV está recibiendo su mayor actualización hasta la fecha, y sin duda hará temblar de miedo a los mejores servicios gratuitos de streaming.

La empresa compartió el pasado (11 de agosto) el anuncio en su blog de noticias, revelando que ha comenzado a agregar más de la asombrosa cifra de 10 000 títulos gratuitos de video a la carta a Google TV Freeplay, un servicio integrado en los televisores Google TV de marcas como Sony, TCL e Hisense.

Esto eleva considerablemente el nivel de su ya amplia selección de películas y programas FAST (televisión gratuita y financiada por publicidad), y lo mejor es que no se necesita ninguna suscripción.

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Como es de esperarse, Google no ha publicado una lista completa de sus nuevos títulos, pero gracias a sus alianzas con los gigantes del entretenimiento A24 y Lionsgate, puedes esperar ver una buena cantidad de películas de cada distribuidor y más. Esto incluye desde películas ganadoras del Óscar como *Lady Bird* (2019) hasta favoritas de la década de los 2000 como *Seventeen Again* (2009).

Además de su nuevo contenido FAST, Google también está ampliando su oferta de canales de televisión, que ahora incluye más de 300 canales en vivo que abarcan noticias, deportes, crímenes reales, reality shows y más. Algunos de sus nuevos canales de televisión en vivo son World of Love Island, Bloomberg TV+, Yahoo! Sports Network y The Martha Stewart Channel.

Está claro que Google quiere afianzarse entre los grandes de los canales de streaming FAST. En diciembre de 2025, Google agregó más canales en vivo gratuitos, lo que elevó su catálogo total a más de 250, por lo que su última actualización marca un avance significativo.

Ten cuidado, Netflix

(Image credit: Google)

A lo largo de los años, ha habido un aumento exponencial en el número de usuarios que acuden en masa a los servicios FAST, porque, ¿qué mejor que dedicar una noche a ver nada más que tus películas favoritas? Verlas en streaming gratis, por supuesto.

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Durante mucho tiempo, Google TV Freeplay ofreció canales de televisión en vivo a los espectadores, al igual que sus competidores Tubi, The Roku TV Channel y Pluto TV. Es conveniente y no cuesta nada, pero aunque da gusto ver una de tus películas o programas favoritos en vivo, es molesto cuando te sintonizas a mitad de la transmisión.

La nueva biblioteca a la carta de Google cambia eso. No solo te da más control, sino que se posiciona como un rival serio para los servicios por suscripción, no solo para los gratuitos.

Y claro, Tubi y Pluto TV han estado compitiendo con servicios como Netflix y Prime Video desde hace tiempo, pero la biblioteca de Google TV Freeplay parece ofrecer un mayor número de títulos actuales. Si bien Tubi y Pluto TV se consideran los referentes del streaming gratuito, sus respectivas bibliotecas están llenas principalmente de contenido antiguo y de bajo presupuesto, lo cual podría decirse que no tiene tanto atractivo —al menos para mí, no lo tiene—.

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