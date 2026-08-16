Apple TV agregó una nueva selección de películas clásicas a su biblioteca de forma gratuita, incluida mi película favorita de Spielberg que te hace llorar; aquí te explicamos cómo encontrarlas

Apple TV ha agregado películas de terceros a su biblioteca de títulos originales de forma gratuita

Por el momento, la oferta solo está disponible en EE. UU., el Reino Unido y Canadá

No se sabe con certeza si se trata de una promoción por tiempo limitado

Apple TV es uno de los mejores servicios de streaming a los que puedes suscribirte si buscas películas y series originales de alta calidad, pero ahora el gigante del streaming está cambiando las reglas del juego.

Según lo detectó 9to5Mac, Apple ha agregado un puñado de películas clásicas a su biblioteca de contenidos originales de Apple TV, y todas están incluidas en tu plan de suscripción sin cargos adicionales. El sitio web indica que está disponible en EE. UU., el Reino Unido y Canadá, aunque hemos visto que algunas películas aparecen para los usuarios en Australia, aunque la lista es mucho más corta. Aún no podemos confirmar si otros mercados internacionales también han recibido una selección de películas gratuitas.

Tampoco sabemos si se trata de una oferta por tiempo limitado, pero puedes encontrar la colección de películas que no son de Apple TV en el carrusel «Grandes películas disponibles ahora en Apple TV». Los títulos pueden variar según la región, pero las siguientes películas ya están disponibles para ver en streaming en Apple TV en EE. UU.:

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

The Martian

Arrival

The Bourne Identity

Looper

E.T.

The Proposal (also in AU)

I, Robot

Forgetting Sarah Marshall

21 Jump Street

The Sixth Sense

Gone Girl

Zoolander

Zodiac

Charlie’s Angels

Titanic

Mission Impossible: Ghost Protocol

A Beautiful Mind

The Aviator

The Rookie

Rocketman (AU)

Little Miss Sunshine (AU)

Ford v Ferrari (AU)

Catch Me If You Can (AU)

Jurassic Park (AU)

A continuación los títulos en español.

El marciano

La llegada

La identidad de Bourne

Looper

E.T.

La propuesta (también en AU)

Yo, robot

Olvidando a Sarah Marshall

21 Jump Street

El sexto sentido

Chica desaparecida

Zoolander

Zodiac

Los ángeles de Charlie

Titanic

Misión imposible: Protocolo fantasma

Una mente maravillosa

El aviador

El novato

Rocketman (AU)

Little Miss Sunshine (AU)

Ford v Ferrari (AU)

Atrápame si puedes (AU)

Parque Jurásico (AU)

Nota importante: Verifica disponibilidad en tu país.

Es un movimiento bastante inesperado por parte de Apple TV, considerando que la plataforma presume de ofrecer únicamente contenido original y no títulos que no produce por sí misma.

Los suscriptores siempre han tenido la opción de comprar o rentar títulos de terceros a través del servicio de streaming, de manera similar a Amazon Prime Video, pero prácticamente eso es todo. Dicho esto, esta no es la primera vez que Apple TV+ experimenta con una promoción de este tipo.

La plataforma de streaming hizo algo similar en 2024, cuando añadió 50 películas con licencia a su catálogo, aunque la promoción tenía dos inconvenientes importantes. En primer lugar, solo estaba disponible para los suscriptores de Estados Unidos, dejando fuera al resto del mundo. En segundo lugar, no duró demasiado, ya que las 50 películas fueron retiradas apenas un mes después.

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No está claro si esta vez ocurrirá lo mismo. Hasta ahora, Apple no ha señalado explícitamente si se trata de otra oferta por tiempo limitado, lo que nos da un poco de esperanza, pero estaremos atentos a cualquier información adicional por si acaso.

Actualmente, Apple TV+ está pasando por una etapa bastante movida. Finalmente se estrenó la cuarta temporada de una de sus mejores series, Ted Lasso, a la que nuestro reportero sénior de entretenimiento, Tom Power, le otorgó cuatro estrellas en su reseña. Además, la nueva miniserie Cape Fear realmente ha comenzado a ganar popularidad. Sin embargo, no es la única plataforma de streaming que está haciendo cambios en su catálogo de películas.

Tan solo esta semana, Google añadió más de 10,000 películas y series a Google TV Freeplay, una plataforma de streaming FAST integrada en televisores inteligentes compatibles. Además, la compañía amplió su oferta de televisión en vivo, que ahora incluye más de 300 canales gratuitos de una gran variedad de géneros.

Es bueno ver que Apple TV ha considerado ampliar su catálogo de películas y series originales con títulos de terceros, pero no creo que plataformas como Netflix y Disney+ deban preocuparse todavía. Como mencioné, podría tratarse de otra oferta por tiempo limitado, pero si Apple TV decide comenzar a incorporar títulos que no son de Apple TV a su catálogo, sus rivales deberían empezar a estar atentos.

De todas las plataformas, Apple TV es, por mucho, la más comprometida con sus producciones originales, mientras que Netflix produce series constantemente y las cancela poco después. Si Apple TV continúa añadiendo películas de terceros, los espectadores tendrán lo mejor de ambos mundos: contenido original de calidad y películas clásicas para disfrutar. Ese sería el momento en que sus rivales deberían empezar a replantearse las cosas.

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