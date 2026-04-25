5 documentales imprescindibles sobre Michael Jackson que debes ver en streaming antes de ver la nueva película biográfica

Michael Jackson durante los ensayos de la gira "This Is It" de 2009.

Michael Jackson vuelve a estar en el centro del debate cultural. La nueva película "Michael", protagonizada por Jaafar Jackson —sobrino del propio Michael— en el papel principal, llega a los cines esta semana y narra la vida y la carrera del cantante, desde los Jackson 5 hasta el apogeo de su carrera en solitario.

Michael | Official Trailer - YouTube Watch On

Sin embargo, esto no lo dice todo sobre la historia de Jackson, sobre todo teniendo en cuenta la prematura muerte del cantante unas semanas antes de que diera inicio su gira «This Is It» de 2009.

Afortunadamente, hay una gran cantidad de documentales sobre Michael Jackson que ayudan a profundizar en el enigma que se esconde detrás de las gafas de aviador y los rizos. No todos están disponibles en streaming... pero, por suerte, los mejores sí lo están.

El artículo continúa a continuación.

Antes de ir al cine a ver Michael esta semana, he seleccionado 5 documentales imperdibles que debes ver antes de ir.

Michael Jackson's This Is It (2009)

Michael Jackson's THIS IS IT Official HD Trailer - YouTube Watch On

"This Is It" es, sin duda, el documental más importante sobre Michael Jackson, sobre todo porque contiene algunas de las últimas imágenes que tenemos de la estrella.

Pongámonos en contexto. Es el verano de 2009, y Jackson estaba listo para protagonizar un regreso espectacular en el O2 Arena de Londres. Pero, apenas unas semanas antes de que eso sucediera, falleció.

El documental, dirigido por el hombre que iba a coreografiar el tan esperado concierto, "ofrece una mirada a los preparativos de los espectáculos y presenta un retrato revelador del hombre detrás de la controversia".

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Michael Jackson: The Trial (2026)

Michael Jackson The Trial Trailer - YouTube Watch On

Con un tono más sombrío, "Michael Jackson: The Trial" analiza el juicio por abuso sexual infantil al que se enfrentó el cantante en 2005. Dividida en cuatro episodios, la serie examina las acusaciones formuladas por Gavin Arvizo, el intenso circo mediático y la posterior absolución de todos los cargos.

Con material de audio inédito y entrevistas exclusivas, es uno de nuestros dos documentales más recientes de la lista, ya que se estrenó en febrero de 2026.

Michael Jackson: An American Tragedy (2026)

Michael Jackson: An American Tragedy | Official Trailer - BBC - YouTube Watch On

Mientras que *The Trial* abarca el año 2005 y *This Is It* el 2009, "Michael Jackson: An American Tragedy" cubre el periodo intermedio.

Tras ser absuelto de nuevas acusaciones de abuso, Jackson intenta una ambiciosa gira de regreso a los escenarios. Cuando fallece repentinamente, las personas que controlan su patrimonio comienzan a monetizar su legado.

Esta es una serie documental de tres partes que intenta encontrar un equilibrio entre la controversia y el entretenimiento. Si estás buscando un documental completo para ver en streaming, este es el indicado (lo siento).

Leaving Neverland (2019)

Leaving Neverland Season 1 Trailer (2019) | Rotten Tomatoes TV - YouTube Watch On

Podría decirse que es la más famosa de todas: «Leaving Neverland» causó conmoción en todo el mundo cuando se estrenó en 2019. La serie documental narra las relaciones prolongadas de Jackson con dos niños, de 7 y 10 años, y sus familias.

En sus treinta años en el momento de la filmación, cuentan la historia de cómo, supuestamente, fueron abusados sexualmente por el cantante. Calificada como «crucial pero cautelosa», Leaving Neverland es la mirada más cruda a las acusaciones de abuso contra Jackson.

En 2025 se estrenó la secuela Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson, aunque las críticas la destrozaron por intentar (y fracasar) recrear el impacto de la primera entrega.

Michael Jackson: The Legend Continues (1989)

Con un final por todo lo alto, «Michael Jackson: The Legend Continues» ha sido elogiado por los fans de su música como el mejor documental para captar el impacto de su carrera. Estrenado en 1989, esto fue mucho antes de que salieran a la luz las acusaciones contra Jackson.

Aunque dura menos de una hora, exploramos la vida del cantante desde su infancia como niño prodigio en los Jackson 5 hasta el apogeo de su carrera solista en la era Bad. Narrado por James Earl Jones, incluye imágenes de archivo poco comunes, videos musicales y entrevistas con colegas como Quincy Jones y Elizabeth Taylor.

¿Lo mejor de todo? Se puede ver gratis en todo el mundo en YouTube; solo tienes que hacer clic en el video de arriba.

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