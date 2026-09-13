Ghost Rider: fecha de estreno y todo lo que sabemos hasta ahora sobre la nueva película de Marvel protagonizada por Ryan Gosling

Ghost Rider: información clave - Anunciada en la Comic-Con de San Diego de 2026 - Se estrenará en julio de 2028 - Aún no ha comenzado el rodaje - Como era de esperarse, no se han revelado imágenes de la película - Ryan Gosling interpretará al antihéroe protagonista - El resto del elenco y los detalles de la trama se mantienen en secreto

Ghost Rider se prepara para volver a la pantalla grande una vez más. Han pasado 14 años desde que Nicolas Cage interpretó al antihéroe protagonista por segunda y última vez, pero, ahora que Marvel tiene previsto estrenar una nueva película protagonizada por el Espíritu de la Venganza en julio de 2028, un público completamente nuevo pronto conocerá a este personaje sobrenatural.

Entonces, ¿qué sabemos sobre la próxima película antes de que el personaje se incorpore al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)? A continuación, he recopilado la información más importante y reciente sobre Ghost Rider, incluyendo su fecha de estreno completa y quiénes participan en su producción. Así que, enciende tu motocicleta impulsada por demonios y sumérjamos juntos en este tema.

Ghost Rider fecha de lanzamiento

Just announced in Hall H: Ryan Gosling joins the MCU in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. Only in theaters 2028. #SDCC pic.twitter.com/S0FQKt5RGnJuly 26, 2026

Ghost Rider pisará a fondo el acelerador en los cines de todo el mundo el 28 de julio de 2028.

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Inicialmente, Marvel solo había anunciado —en la Comic-Con de San Diego (SDCC) de 2026— que se estrenaría en algún momento de 2028. Sin embargo, desde entonces, Variety ha informado que Disney ha confirmado una fecha oficial de estreno.

Por supuesto, es posible que, dependiendo de cómo avance el desarrollo, su estreno se retrase o se adelante. Por ahora, será la segunda de tres películas del MCU que se estrenarán en 2028; las otras son X-Men (5 de mayo de 2028) y Black Panther 3 (15 de diciembre de 2028).

Tráiler de Ghost Rider: ¿hay alguno?

Johnny Blaze es uno de los tres Ghost Riders más famosos de Marvel Comics (Image credit: Marvel Comics)

Como era de esperarse, no. La existencia de Ghost Rider recién se confirmó en julio y, por ahora, no hay noticias sobre cuándo comenzará el rodaje. En resumen: pasará mucho tiempo antes de que veamos un avance.

¿Mi mejor estimación de cuándo podría llegar? En algún momento a principios de 2028. Marvel no querrá que se desvíe la atención de "Avengers: Secret Wars", que se estrena el 17 de diciembre de 2027 y pondrá punto final a la saga del Multiverso de Marvel, así que no hay posibilidad de que salga un tráiler de "Ghost Rider" antes de esa fecha. En cuanto se comparta uno en línea, actualizaré esta sección.

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Ghost Rider cast confirmado

Ghost Rider enters the MCU 🔥 Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2WgJuly 26, 2026

Por el momento, el elenco confirmado de Ghost Rider cuenta con una sola persona, pero se trata, no obstante, de una estrella de gran renombre: Ryan Gosling.

Desde hace tiempo se rumorea que este actor, quien ha protagonizado innumerables proyectos populares como Project Hail Mary, Barbie, Drive, The Place Beyond the Pines y The Notebook, interpretará a Ghost Rider en el MCU.

¿Quién más participa en Ghost Rider? Shawn Levy (Stranger Things, Free Guy) y Jonathan Tropper (Lucky) se unen al proyecto como director y guionista de la película. Esta es la segunda vez que colaboran con Gosling en un proyecto cinematográfico muy esperado, tras el trabajo del trío en Star Wars: Starfighter, que se estrenará en mayo de 2027.

De hecho, las primeras noticias sobre la incorporación de Gosling a este gigante cinematográfico surgieron en 2022. Gosling respondió diciendo que estaría dispuesto a seguir los pasos de Cage como el llamado «Rey del Infierno». Semanas más tarde, en la SDCC 2022, el presidente de Marvel, Kevin Feige, le dijo a MTV que le «encantaría» encontrar un lugar para Gosling en el MCU.

Con las especulaciones en aumento en los años posteriores, Gosling declaró en marzo al podcast Happy Sad Confused que se habían llevado a cabo «algunas conversaciones» con Marvel. En la presentación del gigante de los cómics en el Hall H de la SDCC de este año, se confirmó oficialmente la incorporación de Gosling al MCU.

Hasta septiembre de 2026, no se han hecho más anuncios sobre el elenco. Esperemos que no tengamos que esperar demasiado para que se complete el resto del elenco.

Rumores sobre la trama de Ghost Rider

¿Ryan Gosling interpretará a Danny Ketch en la nueva película de Ghost Rider de Marvel? (Image credit: Marvel Comics)

Dado que todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, Ghost Rider aún no cuenta con una sinopsis de su historia. Sin embargo, Feige y compañía ya nos han dado algo de información sobre quién fue la fuerza impulsora detrás de esta producción de la Fase 7 de Marvel, y todo apunta a que Gosling es la principal razón por la que el proyecto se está realizando.

“Fue Gosling quien tuvo la visión”, declaró Feige a Empire Magazine. “Fue Gosling quien tuvo la propuesta que convenció a Shawn, quien hizo que vinieran a presentarnos esta idea y que finalmente nos llevó al escenario donde estamos hoy”.

“Literalmente, seis minutos después de que él [Gosling] comenzara a contarme sobre esto, pensé: ‘Sí, vamos. Hagámoslo’”, también declaró Levy a People Magazine. “Se lo presentamos a Kevin y aquí estamos”.

Algunos fans podrían estar comprensiblemente preocupados por Ghost Rider. Después de todo, una situación increíblemente similar llevó a Marvel a dar luz verde a una película centrada en otro de sus icónicos personajes sobrenaturales, Blade, después de que Mahershala Ali le presentara una idea específica al gigante de los cómics en 2019. Siete años después, esa película no solo prácticamente ha sido cancelada, sino que Ali incluso se ha alejado oficialmente del proyecto. Esperemos que Ghost Rider no termine siguiendo el mismo camino.

En cuanto a cuál será la historia, eso dependerá de qué versión del superhumano de apariencia esquelética interpretará Gosling. Johnny Blaze y Robbie Reyes son posiblemente las versiones más conocidas del personaje, pero ambos ya han sido interpretados en proyectos de acción real por Cage y Gabriel Luna, respectivamente. Si Marvel quiere tomar una dirección diferente a la de esos dos personajes, Danny Ketch sería la opción más obvia, pero tampoco descartaría que Blaze o Reyes sean finalmente el personaje que Gosling interprete.

¿Quién es Ghost Rider? La historia del antihéroe de Marvel en los cómics, explicada

¿Cómo afectará la incorporación de Ghost Rider al MCU? (Image credit: Marvel Comics)

Toda la información que hemos visto hasta ahora está muy bien, pero ¿quién es exactamente Ghost Rider?

Para quienes no lo sepan, Ghost Rider fue creado originalmente por Roy Thomas, Gary Friedrich y Mike Ploog. La primera versión del personaje —Johnny Blaze— hizo su debut en los cómics en Marvel Spotlight n.º 5 en agosto de 1972, y obtuvo sus habilidades sobrehumanas tras hacer un pacto con el señor de los demonios Mefisto a cambio de curar el cáncer de su figura paterna, Crash Simpson.

Dieciocho años después del debut de Blaze, Howard Mackie y Javier Saltares reinventaron al personaje con un nuevo protagonista llamado Danny Ketch. Presentado en el volumen n.º 1 de Ghost Rider en mayo de 1990, Ketch asumió el manto tras encontrarse con una motocicleta que llevaba un misterioso símbolo. Luego, en marzo de 2014, Robbie Reyes —creado por Felipe Smith y Tradd Moore— se convirtió en el nuevo Ghost Rider después de que unos mercenarios lo mataran a tiros y fuera revivido por el espíritu de un hombre llamado Eli Morrow.

Otros personajes de Marvel también han llevado el manto de Ghost Rider, entre ellos Alejandra Jones, Kushala, Sal Romero y Parker Robbins, pero el trío mencionado anteriormente son las versiones más conocidas.

En cuanto a sus habilidades, la mayoría de los Ghost Riders poseen un conjunto de poderes similares, que incluyen —entre otros— fuerza, reflejos, resistencia y velocidad sobrehumanas, inmortalidad, invulnerabilidad, piroquinesis, teletransportación, ocultismo y poderes mágicos y de alteración de la realidad. Las motos que conducen Blaze y Ketch, además del auto Challenger que maneja Reyes, también están dotadas de diversas habilidades sobrenaturales que les permiten viajar a grandes velocidades y/o atravesar dimensiones, por mencionar solo dos de esos poderes.

¿Qué impacto tendrá Ghost Rider en el MCU?

El Ghost Rider de Ryan Gosling (a la izquierda) podría reavivar el interés por el lado sobrenatural del MCU (Image credit: Shawn Levy)

Nadie lo sabe. Sin embargo, existe una posibilidad muy real de que Ghost Rider pueda darle un nuevo impulso al ámbito sobrenatural del MCU, especialmente ahora que la franquicia cinematográfica está a punto de sufrir un reinicio suave una vez que la Saga del Multiverso haya llegado a su fin.

Marvel ya ha incursionado en proyectos y personajes de otro mundo, como las películas de Doctor Strange y su serie Moon Knight, así como el especial de televisión Werewolf by Night en Disney+. Si Ghost Rider tiene el éxito suficiente como para renovar el interés de los fans en esta faceta del MCU renovado, no hay razón por la que no solo podamos reencontrarnos con estos personajes, sino también ver cómo personajes como Blade finalmente entran a la acción con sus propios proyectos en solitario o —dilo en voz baja— nos regalen esa película de Midnight Sons que tanto hemos esperado.

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