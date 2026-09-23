Marvel sufre una nueva filtración: aparecen en internet descripciones de las escenas postcréditos de Avengers: Endgame Encore antes de su estreno el 25 de septiembre, y así preparan el camino para Doomsday

Según se informa, se escucha al Doctor Doom, aunque no se le ve, en una de las nuevas escenas de Endgame Encore

Se han compartido en línea nuevos detalles sobre las escenas posteriores a los créditos de "Avengers: Endgame Encore"

Las descripciones de cuatro escenas adicionales al final de los créditos revelan cómo estas conducirán directamente a "Avengers: Doomsday"

El material también se ha filtrado ya

Se han filtrado en línea nuevos detalles sobre las escenas posteriores a los créditos de *Avengers: Endgame Encore*, y muestran cómo ciertos elementos conducirán directamente a *Avengers: Doomsday*.

Para quienes no lo sepan, *Avengers: Endgame Encore* es una versión relanzada del fenómeno cultural de Marvel de 2019 que recaudó más de 2 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

La película actualizada, que llega a los cines este viernes (25 de septiembre), se está promocionando como una precuela directa de "Avengers: Doomsday", antes del estreno en cines de la penúltima película de la Fase 6 de Marvel, el 18 de diciembre de 2026. Como tal, "Endgame Encore" incluye material nunca antes visto —escenas que se cree que suman un total de seis minutos adicionales— que la posicionarán como la predecesora inmediata de "Doomsday".

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EnAvengers: Doomsday los héroes de tres universos se unirán para enfrentarse al Doctor Doom (Image credit: Marvel Studios/Andy Park)

De esta manera, los fans que dejaron de seguir el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tras el estreno inicial de "Endgame" no tendrán que ver todas y cada una de las películas y series de Disney+ que se han estrenado desde entonces. Dicho esto, Marvel ha creado una lista de Disney+ con 15 proyectos imprescindibles del MCU para que te pongas al día con las tramas principales de la franquicia de cara a la próxima película de "Avengers".

Pero, me estoy desviando del tema. Con el estreno de "Endgame Encore" cada vez más cerca, los fans se han preguntado qué nuevas secuencias se incluirán en el relanzamiento que lo vincularán directamente con "Avengers 5". Da la casualidad de que "Endgame Encore" ya se ha estrenado en Corea del Sur, y algunos fans afortunados han recurrido a diversas plataformas de redes sociales para compartir lo que vieron en sus proyecciones.

Ahora bien, no hay imágenes filtradas de las que hablar, así que no podemos verificar las siguientes descripciones (Actualización: se han filtrado en línea imágenes de las cuatro escenas, pero no las publicaré aquí).

También hay cierta confusión sobre el orden en que se mostraron estas escenas de los créditos finales y las interpretaciones que la gente le da a dichos clips. De todos modos, a continuación vienen spoilers potencialmente enormes de "Endgame Encore", así que sal de esta página ahora mismo si no quieres que te arruinen la experiencia antes de verla por ti mismo. Mejor aún, ve a descubrir todo lo que sabemos oficialmente hasta ahora sobre "Avengers: Doomsday".

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Las escenas posteriores a los créditos de "Avengers: Endgame Encore" muestran un encuentro entre Doom y Hulk, a Loki visitando a Steve y Peggy, y el colapso del multiverso

Ninguno de estos héroes aparece en las nuevas imágenes de "Endgame Encore" (Image credit: Marvel Studios)

Según el usuario de Reddit ARST_ARSW, *Endgame Encore* cuenta con tres escenas posteriores a los créditos. En la primera, Loki visita a Steve Rogers y a Peggy Carter en la línea temporal alternativa en la que Steve (también conocido como Capitán América) se quedó después de devolver las Gemas del Infinito a sus líneas temporales originales, antes de que Loki les diga que puede ayudarlos con… algo.

Luego, la segunda ronda de imágenes nos vuelve a reunir con Bruce Banner. Se encuentra en aislamiento tras los sucesos de Spider-Man: Brand New Day y está experimentando con una nueva forma de controlar a su alter ego irradiado por rayos gamma. Sin embargo, sus pruebas son interrumpidas repentinamente por el Doctor Doom, quien aparentemente dice «Estoy aquí para adaptarte» antes de parecer absorber las habilidades sobrehumanas de Hulk.

Por último, la escena final tras los créditos nos lleva a la Autoridad de Variación Temporal (TVA) y muestra a O.B. diciendo «el Multiverso se está colapsando» mientras observa cómo numerosas realidades chocan entre sí.

Entonces, ¿qué tan precisas son las descripciones del usuario de Reddit mencionadas anteriormente? Según el usuario de X/Twitter y filtrador semiconfiable SukunaOnFN1, la descripción del encuentro entre Hulk y Doom no es del todo correcta.

De hecho, SukunaOnFN1 ha afirmado que la escena de Hulk y Doom es la primera que vemos al final de Endgame Encore. Además, dijo que solo escuchamos a Doom hablar (es decir, no aparece en pantalla) y que, de hecho, le dice a Banner: «He venido a buscarte». Luego, escuchamos a Hulk, bueno, transformarse, y vemos un destello de luz verde antes de que la cámara se desplace hacia abajo para mostrar unos símbolos de Latveria grabados en el suelo.

Pero espera, hay más. En r/LeaksandRumors, otro fan llamado brewstew07 dice que la escena de la TVA se mostró primero en su proyección, y que la de Hulk y Doom apareció después. Brewstew07 no menciona en absoluto la escena de Loki, Steve y Peggy.

Afortunadamente, otro usuario de Reddit, KostisPat257, ha recopilado toda la información disponible no sobre tres, sino sobre cuatro escenas adicionales al final de los créditos.

En cuanto a la escena de Loki —que es la primera que la mayoría de los espectadores parece haber visto—, KostisPat257 dice que Peggy y Steve están bailando, hasta que unos golpes en la puerta los sobresaltan y obligan a Steve a esconderse. Peggy abre la puerta y le pregunta a alguien: «¿Puedo ayudarte?», a lo que este responde: «No, pero yo puedo ayudarte». Steve sale de su escondite y se queda atónito al ver a Loki parado frente a él.

La escena 2, también conocida como la de Hulk y Doom, transcurre exactamente como lo describe SukunaOnFN1. Mientras tanto, la tercera ronda de imágenes muestra destellos de Doom fabricando su máscara, intercalados con el sonido del martillo de Tony Stark golpeando metal cuando creó su supertraje en *Iron Man* de 2008.

En la cuarta y última escena, es decir, la de la TVA, se ve a la Sra. Minutes recordándoles a sus empleados que deben evitar que las personas viajen fuera de su universo. Luego, Casey le informa a Mobius que la Tierra-10005 (la de los FoX-Men) y la Tierra-1127 están a punto de chocar.

Loki y la TVA tienen papeles destacados en las escenas adicionales posteriores a los créditos de "Endgame Encore" (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Mientras Mobius pregunta por qué esto no aparecía en el informe que leyó, las dos realidades comienzan a lanzarse misiles entre sí. Mientras un O.B. atónito dice que están tratando de destruirse mutuamente, la cámara enfoca otros monitores de la TVA que muestran que ya se han destruido múltiples universos, incluyendo la Tierra-400083 (el universo de Hulk con Eric Bana), la Tierra-15886 (el universo de Los Cuatro Fantásticos de 2015) y la Tierra-82111 (el universo de ¿Y si...?).

Ahora que «Endgame Encore» ya está disponible en algunas partes del mundo y se estrenará en el resto a finales de esta semana, sospecho que las imágenes filtradas se compartirán ampliamente en Internet en los próximos días. Hasta que eso suceda —y, seamos francos, se filtrarán en línea—, las descripciones anteriores son todo lo que tenemos para saber cómo la película mencionada preparará la trama de "Doomsday" y su secuela, "Avengers: Secret Wars".

¿Qué opinas de estas escenas posteriores a los créditos? ¿Y vas a ver "Endgame Encore"? Cuéntamelo en los comentarios.

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